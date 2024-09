Consigli fantacalcio, i portieri pararigori

Introduzione

Un +3 del portiere è sempre un jolly mica male al fantacalcio. No, non parliamo di un gol a fine gara ma “semplicemente” di un rigore parato. Sappiamo bene che i fantallenatori, oltre alla griglia portieri, guardano anche a questo dato anche se è abbastanza complicato prevedere una parata dagli 11 metri. Certo è che avere la fama di pararigori può farci propendere più per un portiere rispetto ad un altro a parità di spesa ideale preventivata. Vediamo quindi i dati storici dei 20 portieri di serie A