Le 5 fantasorprese stagionali secondo Giunta.Video

Doppia scelta per il nostro Giunta in casa Parma:

Barnabè: talento pazzesco, in tanti si sono innamorati di lui, compreso il nostro Mario Giunta. I più attenti, come il nostro esperto, non lo scoprono di certo ora ma il fatto che adesso sia nelle liste di tutti alzerà non poco il prezzo. Fate uno sforzo

Bonny: ha già fatto vedere di essere un riferimento a livello offensivo, non solo per le finalizzazioni ma anche per sponde e assist. A riprova della vena di assistman ci sono quelli forniti lo scorso anno, ben 10