Non guardiamo solo alle vittore consecutive della Dea ma buttiamo l'occhio su qualche numero offensivo. Tanti marcatori differenti, non solo in generale ma anche per ciò che concerne il gol che sblocca lo 0-0. In più Gasperini è passato dai 2,92 tiri in porta di media per fare un gol agli attuali 2,10. Fonseca dal canto suo sta concedendo meno tiri in porta ma forse solo per la poca precisione avversaria visto che sia nel primo che nel secondo minicampionato, la media dei tiri totali concessi dal Milan è stata sempre superiore a quota 8



CONSIGLIATO ATALANTA

De Ketelaere



CONSIGLIATO MILAN

Theo Hernandez



SCONSIGLIATO ATALANTA

Ederson



SCONSIGLIATO MILAN