Introduzione

Tante sfide interessanti dal punto di vista statistico in questo ventesimo turno di campionato. L'analisi di 'campo o panca' per questa giornata prende in considerazione clean sheet, gare senza gol segnati e somma gol totale delle squadre impegnate divise tra casa e trasferta percè, lo ricordiamo, le varie prestazioni possono cambiare radicalmente tra impegni casalinghi e partite 'on the road'.



Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 20^ giornata di campionato. Non dimenticate però di tenere aperta anche la pagina delle probabili formazioni in modo da incastrare bene fanta consigli numerici ed effettivi protagonisti (almeno dal primo minuto) di giornata