Il Barcellona con Szczesny in porta non perde mai

Ebbene sì, pochi mesi fa Wojciech Szczesny aveva annunciato l'addio al calcio a 34 anni. Una decisione arrivata dopo sette stagioni alla Juventus, club con cui aveva risolto consensualmente il contratto: "Sento che adesso è il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia. Nella vita ogni fine è un nuovo inizio". E sulla separazione dai bianconeri: "Avrei voluto fare un altro anno alla Juve perché sentivo di poter dare ancora tanto. Non condivido la scelta del club ma l'accetto. Ho parlato molto sinceramente con il direttore Giuntoli all'inizio della scorsa stagione, ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Mi ha detto: 'Tek, vorrei rinnovare il tuo contratto, cosa ne pensi?'. Gli ho risposto che avrei voluto ritirarmi alla fine della stagione 2024-2025, quindi non avrebbe avuto senso. Avrei potuto anche rinnovare il contratto e 'rubare' i soldi, sono stato onesto. Dopo la Juventus non ero pronto per altre sfide. Anche se non sono d'accordo con la scelta del club non ho alcun rammarico verso Giuntoli. Ho rispetto per il club, il club è stato rispettoso con me durante l'estate. Resterò un tifoso della Juve".