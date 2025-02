Asta di riparazione, giocatori da svincolare

L'ultimo gruppo che analizziamo sono quelli che o "semlicemente" hanno reso poco sin qui, e il trend non pare poter cambiare, oppure quei giocatori che a un certo punto della stagione, indipendentemente quindi dai nuovi arrivati, hanno perso il posto fisso o sono in perenne ballottaggio. A questo punto della fantastagione è complicato avere tanti ruoli nei quali tizio gioca una gara su due anche perchè non sempre sono partite sulla carta facili. Il mio difensore non gioca in casa contro una squadra debole ma è titolare in trasferta contro la capoclassifica. Rischio di tenerlo fuori due gare a fila se non di più. Vediamo qualche caso particolare con motivazioni. Ovviamente poi le esigenze di ogni fantamanager prevalgono sulla mera strategia di svincolo per risultati non esaltanti



Samardzic-Maldini-Brescianini: il terzo citato fa parte dei botti di inizio anno. La sua doppietta ha scatenato i rialzi ma il ritorno d'investimento non crediamo ci sia stato. Con Lookman momentaneamente ai box si aprono scenari nuovi. La sensazione è che sia l'ex Udinese che l'ex Monza possano essere considerati alla stessa stregua. Se il rendimento di Samardzic da inizio anno non ha rispecchiato le vostre aspettative, la stessa cosa potrebbe accadere a Maldini





il terzo citato fa parte dei botti di inizio anno. La sua doppietta ha scatenato i rialzi ma il ritorno d'investimento non crediamo ci sia stato. Con Lookman momentaneamente ai box si aprono scenari nuovi. La sensazione è che sia l'ex Udinese che l'ex Monza possano essere considerati alla stessa stregua. Se il rendimento di Samardzic da inizio anno non ha rispecchiato le vostre aspettative, la stessa cosa potrebbe accadere a Maldini Casale-Lykogiannis-Ferguson-Dallinga : in casa Bologna in ogni parte del campo c'è ampia scelta (si consideri anche l'upgrade di Dominguez). In difesa non pare esserci spazio per altri. Lucumì e Beukema: stop alle telefonate. A sinisra Miranda ha numeri davvero buoni e quindi Lykogiannis possiamo anche rimpiazzarlo. Dallinga non è mai esploso mentre Ferguson è tornato, non sempre dall'inizio, per poi farsi male di nuovo





: in casa Bologna in ogni parte del campo c'è ampia scelta (si consideri anche l'upgrade di Dominguez). In difesa non pare esserci spazio per altri. Lucumì e Beukema: stop alle telefonate. A sinisra Miranda ha numeri davvero buoni e quindi Lykogiannis possiamo anche rimpiazzarlo. Dallinga non è mai esploso mentre Ferguson è tornato, non sempre dall'inizio, per poi farsi male di nuovo Pongracic-Colpani: entrambi erano stati consigli di inizio stagione che però, per diversi motivi, non hanno fatto felici i vari fantallenatori. Se per il primo possiamo ancora considerare il non svincolo, per Colpani aspettare può essere un rischio. Soprattutto se in giro ci sono giocatori più "sicuri" (per quel che vale) o stuzzicanti





entrambi erano stati consigli di inizio stagione che però, per diversi motivi, non hanno fatto felici i vari fantallenatori. Se per il primo possiamo ancora considerare il non svincolo, per Colpani aspettare può essere un rischio. Soprattutto se in giro ci sono giocatori più "sicuri" (per quel che vale) o stuzzicanti Arnautovic-Taremi-Zielinski: Inter che giocherà praticamente sempre ogni tre giorni ma Inzaghi prova a ruotare a gara in corso a meno di infortuni conclamati. E' già dall'anno scorso che il tecnico schiera quasi sempre i migliori salvo cambiare per far riposare quando ad esempio il risultato è quasi sicuro già a metà gara. Per l'ex Napoli e gli attaccanti non vediamo troppa luce in fondo al tunnel





Inter che giocherà praticamente sempre ogni tre giorni ma Inzaghi prova a ruotare a gara in corso a meno di infortuni conclamati. E' già dall'anno scorso che il tecnico schiera quasi sempre i migliori salvo cambiare per far riposare quando ad esempio il risultato è quasi sicuro già a metà gara. Per l'ex Napoli e gli attaccanti non vediamo troppa luce in fondo al tunnel Mbangula : il ruolo di Koopmeiners, il ritorno di Nico Gonzalez, la certificazione di Yildiz e la possibile convivenza parziale tra Vlahovic e Kolo Muani spinge fuori dai giochi il gioiellino belga? Motta e i suoi devono recuperare terreno in classifica e probabilmente il sacrificabile là davanti potrebbe essere proprio il classe 2004





: il ruolo di Koopmeiners, il ritorno di Nico Gonzalez, la certificazione di Yildiz e la possibile convivenza parziale tra Vlahovic e Kolo Muani spinge fuori dai giochi il gioiellino belga? Motta e i suoi devono recuperare terreno in classifica e probabilmente il sacrificabile là davanti potrebbe essere proprio il classe 2004 Juan Jesus-Okafor : il primo deve fronteggiare il ritorno di Buongiorno. Conte ha il suo XI di riferimento e senza coppe non pare aver grossi desideri di turnover. Se l'ex Torino dovesse star bene, sarà dura per Juan Jesus. Difficile anche pensare a un rilancio per Okafor post Milan. Avrà forse più minutaggio ma sempre a gara in corso





: il primo deve fronteggiare il ritorno di Buongiorno. Conte ha il suo XI di riferimento e senza coppe non pare aver grossi desideri di turnover. Se l'ex Torino dovesse star bene, sarà dura per Juan Jesus. Difficile anche pensare a un rilancio per Okafor post Milan. Avrà forse più minutaggio ma sempre a gara in corso Borna Sosa-Masina-Sanabria: il passaggio a 4 dietro ha tolto dai titolari Masina e ridotto le capacità di bonus di Sosa che ora deve fronteggiare l'arrivo di Biraghi. Sul secondo lo svincolo è praticamente certo, sul primo ci si può riflettere un po' di più ma si può anche guardare altrove. Su Sanabria parlano le scelte di Vanoli e i bonus di Adams