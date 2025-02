Nel roboante 1-6 di Champions dell'Atalanta sullo Young Boys ricordiamo i due gol e tre assist di De Ketelaere, la doppietta di Retegui ma forse in pochi ricordano chi segnò l'unica rete degli svizzeri. Esatto: quel +3 portava la firma del neo acquisto del Monza. Non basta di certo un gol all'Atalanta per certificare la bontà di un attaccante. Fotografiamo però la situazione della squadra di Bocchetti. Via Djuric, via Maldini, via Maric. Ciurria, altro acquisto da considerare, recuperato e un solo arrivo nel reparto avanzato. Vista così potremmo tranquillamente dire che Ganvoula avrà le sue chance per conquistare un posto da titolare e sappiamo bene come deve fare un attaccante per convincere il mister....