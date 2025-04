Su Sky è iniziato il prepartita di Genoa-Udinese, con Sara Benci, Lorenzo Minotti, Massimo Marianella e Gianfranco Teotino in studio per analizzare i temi della gara. Così Teotino: "La salvezza del Genoa la do per acquisita ma questo finale di campionato serve a capire come si presenterà il Genoa al prossimo, e con quali ambizioni". Genoa-Udinese è in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD