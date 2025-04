Problemi in difesa per Nesta mentre Conte attende di capire come sta Buongiorno. Gli acciaccati in casa Monza non si limitano a Izzo e D’Ambrosio, con il secondo forse convocabile. Là davanti qualcosa dovrà cambiare per forza. Il Napoli merita un discorso a parte quanto a subentri: è la squadra che ha fatto meno sostituzioni in A ed è al contempo quella con più cambi fatti dopo l’80esimo minuto (che tradotto in voto fantacalcistico è un S.V). Nel girone di ritorno, l’unico +3 dalla panchina è stato quello di Billing contro l’Inter ma anche in quel caso il suo ingresso in campo fu a 10 minuti dal termine



CONSIGLIATO MONZA

Caprari



CONSIGLIATO NAPOLI

Spinazzola



SCONSIGLIATO MONZA

Bianco



SCONSIGLIATO NAPOLI