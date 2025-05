Una vittoria in due: il quinto minicampionato non è stato troppo esaltante per D'Aversa e Chivu anche se quest'ultimo ha fermato (ad esempio) l'Inter di Inzaghi. Soli 4 gol messi a segni dai toscani che concedono in media 4 tiri in porta alle avversarie. Parma che ha un trend da trasferta fatto da un bel po' di pareggi



CONSIGLIATO EMPOLI

Fazzini



CONSIGLIATO PARMA



Pellegrino



SCONSIGLIATO EMPOLI

Henderson



SCONSIGLIATO PARMA