Introduzione

Nelle ultime due giornate di campionato, centrocampisti e attaccanti si sono equamente divisi i gol totali: certo, in qualche caso parliamo di giocatori listati a centrocampo con però compiti prettamente offensivi ma la divisione di 21 reti a testa resta come curiosità del mese. Pochi invece i difensori con +3 all'attivo. Cerchiamo quindi di scovare altre "perle" in mezzo al campo a 180' dal termine del campionato. Con quasi tutti i verdetti ancora da scrivere, alle varie squadre serve davvero l'aiuto di tutti gli uomini che potrebbero determinare, nel bene o nel male, il futuro prossimo



Vediamo quindi quali sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 37^ giornata. Prima di iniziare il nostro tour vi ricordiamo di tenere sotto mano la pagina dedicata alle probabili formazioni per non perdervi (eventuali) grosse novità relative a giocatori della vostra fanta squadra