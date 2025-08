Quante cose possono andare storte all'asta? Tante, tantissime. Ogni anno pensate: "In questa stagione non mi faccio fregare" E invece.... Per questo bisogna pensare a più soluzioni a livello di divisione budget. Non siate cucciuti: non è obbligatorio avere quel giocatore o quel sistema di gioco. Ogni piano ha pro e contro quindi non pensiamo a un piano A e un piano B con quest'ultimo visto come "riserva". Il "cambio di programma" deve essere...programmato. Se un vostro pupillo è andato a un avversario non sarete colti alla sprovvista. E' un po' come una mappa mentale: quella con le frecce che vi portano alla "stazione successiva". Impariamo a costruire le varie stazioni! Raccomandiamo quindi studio, calma e soprattutto niente panico