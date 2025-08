L’idea è quella di inserire alcune giornate “particolari”. I suggerimenti che arriveranno non dovranno essere considerati nuove regole valide per tutto il campionato ma solo cambiamenti di punteggio o di strategia validi per alcune singole giornate. Partiamo dall’ anti-stack. Molti fantallenatori scelgono il blocco-squadra durante l’asta. E’ un’opzione comune che comporta poche riflessioni strategiche se non quella di evitare di strapagare qualcuno.



La giornata (o le giornate) anti-stack presuppongono un numero massimo di giocatori schierabili della stessa squadra. L’estremizzazione sarebbe: un giocatore per squadra ma è ovviamente complicato pensare di fare un’asta con tutta questa varietà. Si può ad esempio decidere un anti-stack delle Big oppure mettere un bonus se qualcuno (davvero) schierasse 11 giocatori di 11 squadre diverse.