Introduzione
Sono sempre di più i fantallenatori che decidono di cimentarsi in più tornei fantacalcistici. C’è chi opta per uno classic e uno mantra. C’è chi però ne gioca 4 o 5 a seconda di regole o diversi gruppi di amici. Provare nuove alternative può stuzzicare non poco. Il fine è quello di variare la strategia all’asta. Oggi vi invitiamo a prendere in considerazione una tipolgia particolare che prevede dei "doppioni" ma anche la modalità che esclude alcuni giocatori dall'asta che potranno essere comprati solo in un secondo momento
ANTI-STACK E BONUS VARIABILI: ALCUNE IDEE PER UN FANTA "DIVERSO"
Quello che devi sapere
Pensiamo a un'asta differente
Estate: tempo di sole, vacanze e liste fantacalcio. L’inizio del campionato è dietro l’angolo e sta per arrivare il momento più atteso, quello dell’asta. Lista di giocatori, divisione di spesa, appunti sugli avversari di lunga data che faranno il fanta con noi. C’è da studiare non poco anche se, va detto, alcuni aspetti si ripetono di anno in anno. Non diciamo che la ripetitività sia noiosa, sia mai. Magari però qualcuno può pensare di provare qualcosa di nuovo che possa in qualche modo modificare tutto quel che abbiamo sempre saputo sull’asta del fantacalcio. Piccolissime nuove regole che però potrebbero cambiare spesa e liste dei desideri
L'idea di fondo è quella di rendere più frizzante l'asta del fantacalcio: le strategie, la divisione budget, i colpi e tutto il resto sono in una certa maniera codificati. E se pensassimo a un modo innovativo per rendere l'asta ancor più coinvolgente e strategicamente rilevante? Ecco un paio di idee
Duplicare 10 giocatori
Le alternative che vi proponiamo sono due. Il fantacalcio dei doppioni e quello degli esclusi. Partiamo dalla prima tipologia. Data la varietà di giocatori delle varie rose, duplicarne qualcuno non sposta a livello di punteggio. Non avremo mai due squadre identiche ma possiamo pensare di chiamare due volte lo stesso giocatore! I vari presidenti possono accordarsi per “duplicare” ad esempio 10 giocatori di prima fascia tra attaccanti, difensori e centrocampisti. Questa possibilità potrebbe sconvolgere i piani economici dell’asta. Immaginiamo un bomber comprato per 200 fantamilioni. Lo stesso giocatore, più tardi, potrebbe andar via per molto meno una volta chiamato per la seconda volta. Ovviamente regola impone che chi ha già in rosa uno dei duplicati, non possa aggiudicarsi il suo "gemello". Pensiamo un attimo a come potremmo redistribuire il budget sapendo che, ad esempio, alcuni duplicati potrebbero andare via a 1/3 del valore. Oppure quanto possano incidere sul prezzo dei semitop dello stesso ruolo
Il fantacalcio con le esclusioni....temponaree
Al contrario ci si può accordare per escludere alcuni nomi. Per lo meno temporaneamente. Spieghiamo per bene la formula: il metodo più comodo è inserire ad esempio 10 nomi “pesanti” livello fanta in un’urna e poi estrarne ad esempio 5. Quei giocatori non potranno essere presi e quindi nessuna squadra li avrà in rosa. La parte “interessante” arriva con il freddo. Come detto, quei giocatori sono momentaneamente indisponibili. L’esclusione dalle rose vale fino al mercato di riparazione invernale. A quel punto si potranno chiamare in modo tale da rendere molto interessante l’asta invernale e al contempo quella estiva perché in molti risparmieranno fantamilioni per essere i re del mercato di riparazione. L'effetto sull'asta estiva potrebbe essere opposto rispetto al fanta dei duplicati. Il prezzo medio di alcuni top o semitop si alzerebbe in virtù dell'esclusione di 5 nomi. Non dimentichiamo che per 4 mesi quei giocatori non saranno di nessuno e che a dicembre avremo già dei dati stagionali sui quali riflettere