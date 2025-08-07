Estate: tempo di sole, vacanze e liste fantacalcio. L’inizio del campionato è dietro l’angolo e sta per arrivare il momento più atteso, quello dell’asta. Lista di giocatori, divisione di spesa, appunti sugli avversari di lunga data che faranno il fanta con noi. C’è da studiare non poco anche se, va detto, alcuni aspetti si ripetono di anno in anno. Non diciamo che la ripetitività sia noiosa, sia mai. Magari però qualcuno può pensare di provare qualcosa di nuovo che possa in qualche modo modificare tutto quel che abbiamo sempre saputo sull’asta del fantacalcio. Piccolissime nuove regole che però potrebbero cambiare spesa e liste dei desideri



L'idea di fondo è quella di rendere più frizzante l'asta del fantacalcio: le strategie, la divisione budget, i colpi e tutto il resto sono in una certa maniera codificati. E se pensassimo a un modo innovativo per rendere l'asta ancor più coinvolgente e strategicamente rilevante? Ecco un paio di idee