Quanto è bello arrivare a fine anno e poter dire a tutti che quei due giocatori rivelazione del campionato li avevate presi in saldo all’asta estiva? Questa visione però non deve fuorviarvi nella preparazione strategica dell’asta perché capita spesso che a quella frase iniziale abbia come risposta: “E perché allora sei arrivato sesto?”. Il problema è che troppo spesso ci facciamo prendere dalla modalità talent scout: iniziamo a chiamare e a prendere 5 o 6 scommesse riempiendo slot che forse avremmo dovuto lasciare a giocatori più sicuri (sulla carta). E’ certamente un aspetto inebriante della stagione fantacalcistica ma come consiglio vi diciamo di concentrarvi su un paio di nomi che avete davvero studiato per bene