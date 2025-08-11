Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rigoristi Serie A, gli specialisti dal dischetto da prendere all'asta di fantacalcio

Fantacalcio

Introduzione

Uno degli aspetti più complicati per il fantallenatore riguarda i rigoristi: bonus "sicuri" ma a che prezzo? Avere uno specialista, considerando anche la quantità di rigori fischiati, è da sempre un must al fantacalcio. Il problema è che capita sempre più spesso di assistere a rilanci fuori da ogni logica. Qualche nuovo arrivo dell'estate ha scalato la gerarchia mentre ci sono altre squadre che non hanno ancora deciso il rigorista prinicipe quindi attenzione a non rimanere "fregati"

GRIGLIA PORTIERI 2025-2026: CONSIGLI E COMBINAZIONI

Quello che devi sapere

Atalanta

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • De Ketelaere

  • Pasalic

  • Samardzic

Atalanta

Bologna

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Orsolini

  • Immobile

  • Ferguson

Bologna
pubblicità

Cagliari

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Piccoli

  • Gaetano

  • Folorusho

Cagliari

Como

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Nico Paz

  • Diao

  • Da Cunha

Como
pubblicità

Cremonese

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Vazquez

  • De Luca

  • Bonazzoli

Cremonese

Fiorentina

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Gudmundsson

  • Kean

  • Dzeko

Fiorentina
pubblicità

Genoa

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Stanciu/Malinovskyi

  • Colombo

  • Vitinha

Genoa

Inter

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Calhanoglu

  • Lautaro

  • Dimarco/Zielinski

Inter
pubblicità

Juventus

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • David

  • Koopmeiners

  • Yildiz/Vlahovic

Juventus

Lazio

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Zaccagni

  • Castellanos

  • Pedro

Lazio
pubblicità

Lecce

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Krstovic

  • Helgason

  • Camarda

Lecce

Milan

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Pulisic

  • Gimenez

  • Modric

Milan
pubblicità

Napoli

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Lukaku

  • De Bruyne

  • Lucca

Napoli

Parma

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Hernani

  • Pellegrino/Benedyczak

  • Valeri

Parma
pubblicità

Pisa

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Nzola

  • Tramoni

  • Angori/Cuadrado

Pisa

Roma

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Dybala

  • Dovbyk/Pellegrini

  • Soulé

Roma
pubblicità

Sassuolo

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Berardi

  • Laurienté

  • Pinamonti

Sassuolo

Torino

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Zapata

  • Vlasic

  • Adams

Torino
pubblicità

Udinese

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Davis

  • Lovric

  • Iker Bravo

Udinese

Verona

Rigoristi per la stagione 2025-2026
 

  • Suslov

  • Serdar

  • Sarr

Verona
pubblicità

Leggi anche

Fantacalcio

Serie A, i rigoristi squadra per squadra

Calciomercato

Mercato Serie A, il punto a 3 settimane dallo stop

Calciomercato

Accadde oggi: Pep al City (da giocatore) in prova

amichevoli

Amichevoli Serie A: i risultati del 10 agosto

il tabellone

Coppa Italia, Padova e Avellino fuori: Pescara ok