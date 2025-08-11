Introduzione
Uno degli aspetti più complicati per il fantallenatore riguarda i rigoristi: bonus "sicuri" ma a che prezzo? Avere uno specialista, considerando anche la quantità di rigori fischiati, è da sempre un must al fantacalcio. Il problema è che capita sempre più spesso di assistere a rilanci fuori da ogni logica. Qualche nuovo arrivo dell'estate ha scalato la gerarchia mentre ci sono altre squadre che non hanno ancora deciso il rigorista prinicipe quindi attenzione a non rimanere "fregati"
Quello che devi sapere
Atalanta
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- De Ketelaere
- Pasalic
- Samardzic
Bologna
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Orsolini
- Immobile
- Ferguson
Cagliari
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Piccoli
- Gaetano
- Folorusho
Como
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Nico Paz
- Diao
- Da Cunha
Cremonese
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Vazquez
- De Luca
- Bonazzoli
Fiorentina
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Gudmundsson
- Kean
- Dzeko
Genoa
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Stanciu/Malinovskyi
- Colombo
- Vitinha
Inter
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Calhanoglu
- Lautaro
- Dimarco/Zielinski
Juventus
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- David
- Koopmeiners
- Yildiz/Vlahovic
Lazio
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Zaccagni
- Castellanos
- Pedro
Lecce
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Krstovic
- Helgason
- Camarda
Milan
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Pulisic
- Gimenez
- Modric
Napoli
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Lukaku
- De Bruyne
- Lucca
Parma
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Hernani
- Pellegrino/Benedyczak
- Valeri
Pisa
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Nzola
- Tramoni
- Angori/Cuadrado
Roma
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Dybala
- Dovbyk/Pellegrini
- Soulé
Sassuolo
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Berardi
- Laurienté
- Pinamonti
Torino
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Zapata
- Vlasic
- Adams
Udinese
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Davis
- Lovric
- Iker Bravo
Verona
Rigoristi per la stagione 2025-2026
- Suslov
- Serdar
- Sarr