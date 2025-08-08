Introduzione
Ogni formazione inizia dal portiere. Anche quella del fantacalcio e la scelta del numero 1 per molti può essere semplice mentre per altri è decisamente più “ragionata”. Chi vuole spendere relativamente poco può cercare combinazioni di due o più portieri titolari da alternare. L’analisi della griglia portieri è sempre ricercata dai fantallenatori ma attenzione a quello che è successo l’anno scorso a un po’ di “big”. Nella nostra analisi di quest’anno prendiamo in considerazione cambiamenti ma anche nuovi parametri
Quello che devi sapere
Cosa è cambiato?
Qualcosa è cambiato? In linea di massima sì, perché tra i vari numeri della scorsa stagione, qualche dato è risultato “sballato”. La griglia portieri è utile per chi volesse scegliere una rotazione low cost di portieri puntando ad averne uno sempre in casa. C’è chi invece sceglie il super big e buonanotte ai vari ragionamenti al risparmio ma attenzione: lo scorso anno ci sono state “brutte” sorprese come ad esempio Inter e Atalanta che hanno "tradito" in casa. Inzaghi ha messo a referto “solo” 6 clean sheet a San Siro, Gasperini appena 4. Poi c’è stata la Lazio che ha eguagliato Udinese e Lecce a quota 9 gare totali senza prendere gol e nel girone di ritorno, all’Olimpico, non ha mai portato a casa uno 0 quanto a gol subiti
Un nuovo parametro da prendere in esame
Per la griglia portieri tendiamo a considerare le capacità difensive. Perché non prendere anche in esame le qualità offensive altrui? Il “Failed to score” è un dato molto semplice ma utile. Risponde alla domanda: quante volte la squadra X non ha segnato reti in una partita? Quando diciamo che in casa molti portieri hanno più clean sheet, significa anche che per molte squadre segnare in trasferta è complicato. Venezia, Lecce, Cagliari, Genoa e Monza hanno avuto una percentuale di gare senza reti segnate fuori casa oltre il 40%: tradotto otto o nove gare esterne su 19 hanno visto uno zero alla casella gol fatti. Ben 11 squadre su 20 invece hanno fallito in casa meno di 5 volte. Curioso il caso del Bologna che ha un solo FTS in casa contro i 6 fatti registrare nelle gare esterne
Legenda della griglia portieri
Per ogni squadra daremo numeri e accoppiamenti. Di seguito la LEGENDA
- CS (H+A) => Numero totale di clean sheet di quella squadra nella stagione 24/25; tra parentesi i clean sheet casalinghi (H) e fuori casa (A)
- Migliori/peggiori accoppiamenti griglia => il numero indicherà le gare CON MANCATA ALTERNANZA casa-fuori. Gli incroci perfetti tipo Milan-Inter avranno quindi 0. Diciamo che il numero risponde alla domanda: in quante giornate entrambi i portieri giocheranno fuori casa?
Atalanta
Portieri: Carnesecchi, Sportiello, F.Rossi
- CS (H+A) => 15 (4+11)
- Migliori accoppiamenti griglia: Napoli (2) // Cremonese e Lazio (3) // Torino (4)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Roma (16) // Juventus e Genoa (15) // Como (13)
Bologna
Portieri: Skorupski, Ravaglia, Pessina
- CS (H+A) => 12 (7+5)
- Migliori accoppiamenti griglia: Sassuolo (4) // Verona (5) // Inter (6)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Parma (13) // Milan, Lecce, Atalanta (12) // Genoa (11)
Cagliari
Portieri: Caprile, Radonovic, Ciocci
- CS (H+A) => 7 (4+3)
- Migliori accoppiamenti griglia: Lecce (6) // Cremonese, Udinese e Verona (7) // Bologna, Inter e Parma (8)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Como, Genoa (12) // Milan (11) // Atalanta, Fiorentina, Juventus e Lazio (10)
Como
Portieri: Butez, Vigorito
- CS (H+A) => 7 (4+3)
- Migliori accoppiamenti griglia: Napoli (4) // Lazio (5) // Cremonese e Torino (6)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Roma (14) // Juventus, Atalanta e Genoa (13) // Pisa, Inter, Cagliari (12)
Cremonese
Portieri: Audero, Nava
- Neopromossa. Dati sui clean sheet in B poco attendibili visto il salto di categoria
- Migliori accoppiamenti griglia: Genoa (2) // Atalanta e Juventus (3) // Roma (5)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Torino (16) // Napoli (15) // Lazio e Udinese (14)
Fiorentina
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli
- CS (H+A) => 12 (7+5)
- Migliori accoppiamenti griglia: Pisa (1) // Cremonese (6) // Como, Inter e Udinese (7)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Verona (14) // Milan (12) // Lazio, Genoa e Atalanta (11)
Genoa
Portieri: Leali, Siegrist e Sommariva
- CS (H+A) => 11 (5+6)
- Migliori accoppiamenti griglia: Cremonese (2) // Napoli e Udinese (4) // Lazio e Torino (5)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Atalanta (15) // Roma e Juventus (14) // Como (13)
Inter
Portieri: Sommer, J.Martinez, Di Gennaro
- CS (H+A) => 16 (6+10)
- Migliori accoppiamenti griglia: Milan (1) // Parma (5) // Bologna (6)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Udinese (13) // Juventus, Como, Verona e Sassuolo (12) // Pisa (11)
Juventus
Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio
- CS (H+A) => 17 (11+6)
- Migliori accoppiamenti griglia: Torino (0) // Cremonese (3) // Lazio, Napoli, Parma (5)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Atalanta (15) // Roma e Genoa (14) // Como (13)
Lazio
Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto
- CS (H+A) => 9 (2+7)
- Migliori accoppiamenti griglia: Roma (0) // Atalanta (3) // Como, Genoa e Juventus (5)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Napoli (18) // Torino e Cremonese (14) // Verona (13)
Lecce
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja
- CS (H+A) => 9 (5+4)
- Migliori accoppiamenti griglia: Cagliari e Udinese (6) // Como, Lazio e Sassuolo (7) // Inter, Napoli, Torino e Verona (8)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Bologna, Genoa e Roma (12) // Milan, Juventus e Atalanta (11) // Pisa (10)
Milan
Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani
- CS (H+A) => 13 (8+5)
- Migliori accoppiamenti griglia: Inter (1) // Udinese (6) // Como, Pisa e Verona (7)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Parma (13) // Fiorentina e Bologna (12) // Torino, Roma, Lecce, Genoa, Cagliari e Atalanta (11)
Napoli
Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini
- CS (H+A) => 19 (9+10)
- Migliori accoppiamenti griglia: Roma (1) // Atalanta (2) // Como e Genoa (4)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Lazio (18) // Cremonese (15) // Torino (14)
Parma
Portieri: Suzuki, Corvi, Rinaldi
- CS (H+A) => 7 (3+4)
- Migliori accoppiamenti griglia: Inter, Juventus, Sassuolo (5) // Atalanta e Verona (7) // Cagliari, Como, Genoa e Roma (8)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Torino (14) // Bologna e Milan (13) // Cremonese, Lazio e Napoli (11)
Pisa
Portieri: Scuffet, Semper, Nicolas
- Neopromossa. Dati sui clean sheet in B poco attendibili visto il salto di categoria
- Migliori accoppiamenti griglia: Fiorentina (1) // Verona (6) // Genoa e Milan (7)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Cremonese (13) // Como (12) // Inter, Roma e Udinese (11)
Roma
Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez
- CS (H+A) => 16 (8+8)
- Migliori accoppiamenti griglia: Lazio (0) // Napoli (1) // Cremonese e Torino (5)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Atalanta (16) // Juventus, Genoa e Como (14) // Lecce (12)
Sassuolo
Portieri: Turati, Russo, Satalino
- Neopromossa. Dati sui clean sheet in B poco attendibili visto il salto di categoria
- Migliori accoppiamenti griglia: Napoli (2) // Cremonese e Lazio (3) // Torino (4)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Atalanta (16) // Juventus, Genoa e Como (14) // Lecce (12)
Torino
Portieri: Israel, Paleari, A.Donnarumma, Popa
- CS (H+A) => 10 (6+4)
- Migliori accoppiamenti griglia: Juventus (0) // Atalanta (4) // Genoa e Roma (5)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Cremonese (16) // Lazio, Napoli e Parma (14) // Udinese (12)
Udinese
Portieri: Sava, Okoye, Padelli
- CS (H+A) => 9 (7+2)
- Migliori accoppiamenti griglia: Genoa (4) // Lecce e Milan (6) // Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina e Juventus (7)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Cremonese (14) // Inter (13) // Torino e Napoli (12)
Verona
Portieri: Montipò, Perilli
- CS (H+A) => 8 (5+3)
- Migliori accoppiamenti griglia: Bologna (5) // Atalanta, Genoa, Pisa, Roma (6) // Cagliari, Como, Milan, Parma (7)
- Peggiori accoppiamenti griglia: Fiorentina (14) // Lazio, Napoli e Sassuolo (13) // Inter (12)