Qualcosa è cambiato? In linea di massima sì, perché tra i vari numeri della scorsa stagione, qualche dato è risultato “sballato”. La griglia portieri è utile per chi volesse scegliere una rotazione low cost di portieri puntando ad averne uno sempre in casa. C’è chi invece sceglie il super big e buonanotte ai vari ragionamenti al risparmio ma attenzione: lo scorso anno ci sono state “brutte” sorprese come ad esempio Inter e Atalanta che hanno "tradito" in casa. Inzaghi ha messo a referto “solo” 6 clean sheet a San Siro, Gasperini appena 4. Poi c’è stata la Lazio che ha eguagliato Udinese e Lecce a quota 9 gare totali senza prendere gol e nel girone di ritorno, all’Olimpico, non ha mai portato a casa uno 0 quanto a gol subiti