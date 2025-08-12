Consigli fantacalcio, 10 difensori da prendere all'asta

Dumfries o Dimarco? Tutti e due è (quasi) impossibile quindi tocca scegliere. In base ai dati dello scorso anno dove andate a scegliere, cascate bene in ogni caso. E' chiaro che i 6 gol segnati sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo spesso parlato di "falsi amici" del fanta ovvero: non è detto che da un anno all'altro l'expliot di ripeta. Vero per i centrali, un po' meno per gli esterni. Mettete in conto qualche rotazione obbligata da parte di Chivu ma quelli per l'olandese sono comunque fantamilioni ben spesi



Se da una parte Dimarco ha dalla sua i piazzati (possibili gol su punizione e assist da fermo) dall'altra Dumfries pare essere più presente in area avversaria. Le sue 14 conclusioni di testa in campionato non sono poche, soprattutto considerando che la maggior parte sono finite nello specchio. Possiamo svenarci solo a patto di aver fatto bene i conti sul resto degli slot difensivi e sulle titolarità a centrocampo. In caso contrario rischiamo di avere una gemma ma con poche chance di vittoria finale