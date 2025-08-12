Consigli fantacalcio, 10 difensori da prendere all'asta

Introduzione
Svenarsi o risparmiare? La scelta sulla strategia difensiva è sempre un problema. Esistono infatti difensori "tecnicamente" validi che però pagano il fatto di giocare in una squadra non proprio blindata là dietro. Al contempo, molti fantamanager sono rimasti un po' scottati dalle precedenti stagioni: spendere una buona fetta del budget per un top per poi rendersi conto, a fine campionato che i numeri del big scelto non erano poi così lontani da un "medio" difensore fa male a testa e portafoglio.
Nel corso degli anni in tanti hanno cambiato approccio ma il problema di base resta lo stesso. Parliamo dell'elemento cardine del fantacalcio ovvero l'aspettativa: a livello di numeri sappiamo, oramai da qualche tempo, che la lettera "x" è importante: xG, xA e, traslando in termini fanta, l'xMV ovvero l'expected media voto (non fanta media...). Riempire gli slot difensivi di una rosa vuol dire spendere in base alla possibile media voto dei difensori sulla nostra lista: tra alti e bassi se siamo troppo "positivi" rimarremo delusi
Robin Gosens - Fiorentina
Iniziamo dai ruoli più ricercati ovvero i quinti di centrocampo: oramai tanti elementi listati come difensori hanno un raggio d'azione più avanzato con bonus decisamente più costanti rispetto ai centrali. Il "problema" spesso è che se questo genere di giocatore non spinge abbastanza, il giudizio finale può non essere esaltante.
Su Gosens andiamo decisamente sereni: la Fiorentina giocherà la Conference League. Le possibili rotazioni, sulla falsa riga di quel che è accaduto lo scorso anno, dovrebbero arrivare proprio in Coppa. Gosens ha il posto assicurato in formazione con Pioli che anche se passasse a 4 dietro non depotenzierebbe granché l'ex Atalanta. Qualche acciacco fisico può arrivare ma in linea di massima è un big che garantisce un numero più che accettabile di gare con voto. Là davanti Kean e Dzeko aspettano ansiosi i suoi cross. Piccolo suggerimento: se potete cercate di chiamarlo subito all'asta. Molti attenderanno i vari Dumfries, Dimarco e soci. Non avere un prezzo di riferimento per Gosens potrebbe essere un jolly non indifferente per prendervelo sottoprezzo
Denzel Dumfries - Inter
Dumfries o Dimarco? Tutti e due è (quasi) impossibile quindi tocca scegliere. In base ai dati dello scorso anno dove andate a scegliere, cascate bene in ogni caso. E' chiaro che i 6 gol segnati sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo spesso parlato di "falsi amici" del fanta ovvero: non è detto che da un anno all'altro l'expliot di ripeta. Vero per i centrali, un po' meno per gli esterni. Mettete in conto qualche rotazione obbligata da parte di Chivu ma quelli per l'olandese sono comunque fantamilioni ben spesi
Se da una parte Dimarco ha dalla sua i piazzati (possibili gol su punizione e assist da fermo) dall'altra Dumfries pare essere più presente in area avversaria. Le sue 14 conclusioni di testa in campionato non sono poche, soprattutto considerando che la maggior parte sono finite nello specchio. Possiamo svenarci solo a patto di aver fatto bene i conti sul resto degli slot difensivi e sulle titolarità a centrocampo. In caso contrario rischiamo di avere una gemma ma con poche chance di vittoria finale
Davide Zappacosta - Atalanta
La nuova Atalanta passa sotto il controllo di Ivan Juric. Difficile fare pronostici certi sulla qualità offensiva della Dea anche alla luce del mercato in uscita. C'è però da dire che l'ex tecnico di Torino, Roma e Southampton tende a valorizzare i cursori di fascia. Dopo l'addio di Ruggeri il duo Bellanova-Zappacosta dorebbe giocare la maggior parte delle partite anche se qualche giovane più che interessante c'è.
Come spesso succede quando ci sono due esterni di spinte, uno tende ad avere più impatto offensivo dell'altro in termini di tiri, presenza in area e via dicendo. Nella scorsa stagione Bellanova ha centrato lo specchio della porta in sole 5 occasioni. Questo non vuol dire sconsigliare il giovane azzurro. Probabilmente Zappacosta dovrebbe portare qualche bonus pesante in più
Sam Beukema - Napoli
Il titolo della scorsa stagione è arrivato senza Europa e con una rotazione abbastanza ridotta da parte di Antonio Conte. C'è da capire come gestirà il doppio impegno il tecnico campione d'Italia. Dal mercato sono arrivati elementi che aumentano quantità senza abbassare la qualità. Beukema può essere la vera sorpresa (per media voto) della stagione tra i centrali di difesa.
I suoi numeri in maglia Bologna hanno convinto la dirigenza del Napoli e nell'ultima stagione il difensore olandese ha giocato in tutto ben 47 partite, segno che stanchezza e acciacchi sono facilmente superabili. Non pensate di prendere un difensore goleador ma forse, proprio per questo, il suo prezzo potrebbe essere decisamente abbordabile. La sua media voto ben oltre il 6 della scorsa stagione potrebbe aumentare non poco
Gleison Bremer - Juventus
Tantissimi fantallentori sono attratti dalla linea difensiva della squadra di Tudor. Il precampionato ha messo in luce molte qualità offensive dei terzini ma ripetiamo sempre: non basatevi solo sull'hype di luglio e agosto. Bremer torna da un infortunio e ovviamente la notifica sulla "salute" del giocatore arriva puntuale. Altro aspetto da considerare: non è che un giocatore reduce da uno stop diventi automaticamente incline all'infortunio.
Prima della passata stagione Bremer era reduce da 4 annate di campionato con almeno 30 partite disputate. Per mesi si era detto che Motta pagava l'assenza di un leader difensivo come lui. Il suo rientro ci confermerà o meno la fondatezza di quella teoria. Nel frattempo il suo acquisto all'asta del fanta è da ricercare con tutte le possibili risorse
Juan Miranda - Bologna
Difensori da prendere all'asta del fantacalcio. Se prendessimo solo i più preziosi allora tutto sarebbe tanto facile quanto scontato. Tra i "consigliati vivamente" cerchiamo di mettere anche qualche nome (si spera buono) nascosto tra decide di cognomi. Per Miranda 24 presenze da titolare, una trenitna in totale nel primo anno in quel di Bologna
Probabilmente lo spagnolo non sarà in cima alla lista dei vari fantamanager ma non sottovalute il suo potenziale. Certo, numeri alla mano spiccano i 6 assist messi a referto ma il suo coinvolgimento alla manovra non passa solo per i cross. Ci prova spesso da lontano senza particolare fortuna ma se ogni tanto la fortuna fosse dalla sua parte....
Angelino - Roma
Fari puntati sull'investimento "di destra" ovvero Wesley ma non dimentichiamoci dell'altra fascia presidiata da Angelino che nella scorsa stagione ha totalizzato 38 presenze tutte con voto! Una possibile strategia per l'asta, laddove il mercato lo consente, può essere proprio quella di concentrarsi sullo specchio del nuovo arrivato. Wesley è attesissimo: sappiamo bene come e quanto Gasperini punti sui cursori di fascia. Il rischio che qualche manager escluda a priori Angelino c'è
Lo spagnolo di Coristanco ha chiuso l'annata 24-25 con la bellezza di 51 presenze e il motore non ha mai smesso di girare. Possibile che con Gasperini anche il suo apporto in termini di assist possa subire una spinta verso l'alto. Angelino è uno di quei giocatori che non ci fanno dannare: nel girone di ritorno dello scorso anno lo spagnolo ha "toppato" in pagella solo 3 volte: in tutti e tre i casi però l'insufficienza si è limitata al 5,5
Pervis Estupinan - Milan
Ci sono un po' di ragionamenti da fare sul nuovo terzino sinistro del Milan. Prima di tutto l'aspettativa generale: un nuovo Theo? Un giocatore di spinta che se non fa qualcosa di "speciale" finisce sotto il 6? Sono certamente scenari possibili ma alla lunga uno come Estupinian potrebbe rilevarsi un buon investimento.
Possibile che l'esterno paghi qualcosa a inizio stagione tra adattamento e fase difensiva ma l'assenza di Europa può garantire un lavoro più capzioso durante la settimana da parte di Massimiliano Allegri. La corsia sinistra rossonera può rimanere costantemente sopra quota 30 km orari. Non facciamo l'errore di prendere solo i numeri sotto la guida di De Zerbi. Strapagare Estupinan può rivelarsi un errore ma puntare ad averlo a crediti ragionevoli è cosa buona e giusta
Mario Gila - Lazio
Guardando in casa Lazio in molti punteranno su Nuno Tavares che però deve soddisfare un paio di requisiti: il primo, visto quel che accadde la scorsa stagione, è di tipo fisico. Il secondo invece riguarda la continuità di bonus. Dopo un inizio pazzesco, il laterale biancoceleste ha smesso "di funzionare". Dall'11ma giornata in poi, zero assist dopo i 7 arrivati in appena 8 gare
Focalizzandoci sulla difesa della squadra di Sarri viene da chiedersi quanti clean sheet porterà a casa: Romagnoli e Gila sono oramai una coppia ben oliata, i ricambi al centro ci sono ma la sensazione (senza le coppe) è che il tecnico biancoceleste abbia un chiaro disegno per i titolarissimi là dietro. Se vi siete segnati il solo Romagnoli, fermatevi e pensate anche all'altro centrale che nella parte centrale della scorsa stagione ha fatto registrare 18 sufficienze in 19 partite
Aaron Martin - Genoa
Il mercato estivo ci ha detto che i rossoblù, là davanti, potrebbero essere tutti nuovi di zecca. Tutti da scoprire al fanta, sia come possibili exploit, sia come tasselli per completare al meglio gli slot di centrocampo e attacco. Se è vero che il Napoli fu colpito dall'Ostigard di Genova (con il norvegese tornato in Liguria in questa stagione), è altrettanto vero che esistono altri profili difensivi da tenere in considerazione.
Martin, diciamo la verità, non attrae l'interesse di migliaia di fantallentori ma è un nome da segnarsi e da prendere al giusto prezzo. Sette dei suoi 8 assist totali della scorsa stagione sono arrivati nel girone di ritorno ma non è questo l'unico dato che certifica la crescita dello spagnolo. Titolare inamovibile di Vieira è alla ricerca del primo gol in Italia. Dovesse arrivare anche quello....