Introduzione

Houston potremmo avere un problema. Arrivare a scegliere gli attaccanti al fantacalcio è da sempre lo sport preferito di tutto il popolo di fantamanager ma negli ultimi anni le cose non sono andate benissimo. Spieghiamo i due punti focali che ci fanno propendere per una quantità minore di nomi rispetto al passato. Primo problema: quanti attaccanti ci sono? Come abbiamo più volte ribadito, giocatori listati centrocampisti giocano là davanti quindi il numero "buono" si riduce.



La seconda riguarda il numero di gol: Retegui, Osimhen e Lautaro Martinez sono gli unici bomber ad aver scollinato quota 20 reti nelle ultime 3 stagioni. Kean lo scorso anno si è fermato poco prima. Trovare attaccanti da più di 15 gol è davvero raro e quindi tra le varie conseguenze c'è quella di pagare un sacco per "quello che crediamo possa farne più di 20". Riflettete bene prima di fare allin

