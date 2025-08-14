Introduzione
Houston potremmo avere un problema. Arrivare a scegliere gli attaccanti al fantacalcio è da sempre lo sport preferito di tutto il popolo di fantamanager ma negli ultimi anni le cose non sono andate benissimo. Spieghiamo i due punti focali che ci fanno propendere per una quantità minore di nomi rispetto al passato. Primo problema: quanti attaccanti ci sono? Come abbiamo più volte ribadito, giocatori listati centrocampisti giocano là davanti quindi il numero "buono" si riduce.
La seconda riguarda il numero di gol: Retegui, Osimhen e Lautaro Martinez sono gli unici bomber ad aver scollinato quota 20 reti nelle ultime 3 stagioni. Kean lo scorso anno si è fermato poco prima. Trovare attaccanti da più di 15 gol è davvero raro e quindi tra le varie conseguenze c'è quella di pagare un sacco per "quello che crediamo possa farne più di 20". Riflettete bene prima di fare allin
Quello che devi sapere
Romelu Lukaku - Napoli
Partiamo dal bomber della squadra Campione d'Italia ma per un dato abbastanza significativo. I 14 gol segnati dal belga nella scorsa stagione sono arrivati in 14 gare differenti. Mai una multimarcatura per Big Rom. Ovviamente questo non significa che non potrà fare doppiette o triplette ma sulla carta Lukaku garantisce più continuità di +3. La domanda è: preferite una tripletta (e basta) in 5 partite oppure una rete in tre gare su cinque?
Conte vorrà mantenerlo terminale di riferimento anche se Lucca, là dietro sgomita per poter essere preso in considerazione in caso di turnover. Il tecnico, in estate, li ha provati anche insieme. L'incognita fanta riguarda più il prezzo medio di Lucca perché non pare cosi irrealistico portarseli a casa entrambi. Certo è che bisogna calcolare bene come muoversi nel resto del reparto d'attacco
Nikola Krstovic - Lecce
Il giocatore attualmente è al centro di trattative di mercato che però lo farebbero comunque rimanere in Serie A. Sette reti il primo anno, 11 nella scorsa stagione. Il percorso di crescita in termini di bonus pare tracciato. In più al Lecce è rigorista. La parte interessante dei suoi numeri riguarda l'attività sotto porta.
Krstovic è sempre là in alto nella speciale classifica dei tiri tentati e delle conclusioni nello specchio. Non è quel genere di attaccante che ha solamente 2 o 3 palloni a partita. La possibilità di un bel +3 è più "comune" rispetto ad altri colleghi di Serie A e spesso, nelle liste dei vari manager, viene inquadrato a livello di esborso come attaccante di terza fascia. Il suo prezzo medio potrebbe essere in linea con un rendimento superiore alla spesa effettuata. Non sottovalutate le potenzialità offensive del montenegrino
Santiago Gimenez - Milan
Nello scorso mercato invernale il Milan aveva speso non poco per portare il messicano a Milano. Succede però che all'indomani di un acquisto "pesante" il sentimento comune sia quello di pensare che i problemi di quella squadra possano considerarsi risolti. Nonostante un buon avvio con due reti nelle prime due uscite di campionato, il trend della punta nata a Buenos Aires ha avuto un calo
Aver fatto la preparazione con la squadra, aver avuto già un primo impatto con la Serie A potrebbe spalancare le porte ad un'annata in linea con le aspettative. Il Gimenez visto con la maglia del Feyenoord racconta di un giocatore in grado di essere non solo un finalizzatore d'area ma anche uno che può tranquillamente essere lanciato in velocità per vincere l'uno contro uno. Insomma, diamogli una chance
Jonathan David - Juventus
Reduce da tre annate tutte con almeno 25 gol segnati, considerando tutte le competizioni, David può essere un crack fantacalcistico non indifferente. La Juventus là davanti ha quasi sempre avuto attaccanti che andavano serviti. Tradotto: la media voto di quell'attaccante quando non arrivava un bonus non era esaltante. Come può cambiare la squadra di Tudor con l'ex Lille?
Per prima cosa ricordiamo che David ha giocato sia come punta unica che con un compagno di reparto per cui non avrà problemi di adattamento tattico. In più è un giocatore che raccorda molto la squadra. Può abbassarsi e dialogare per poi sprintare negli spazi. Magari non regalerà assist "puri" da fantacalcio ma il suo coinvolgimento nelle azioni offensive potrebbe portargli in dote una media voto di tutto rispetto anche senza gol che però difficilmente non arriveranno
Gianluca Scamacca - Atalanta
Tantissimi fantallenatori lo aspettavano a braccia aperte. La partenza di Retegui spalanca le porte al grande ritorno di Gianluca Scamacca che proverà a riprendersi l'Atalanta. Tante cose sono cambiate a partire dall'allenatore ma andando a scavare un po' nella carriera italiana di Juric possiamo trovare qualcosa di interessante
La potenza di fuoco dell'attacco della Dea è sotto gli occhi di tutti ma Gasperini ha lasciato Bergamo. Nelle ultime stagioni al Torino, Juric ha sempre trovato il modo di esaltare l'attaccante di riferimento. Da Zapata a Sanabria la doppia cifra è sempre arrivata. A Bergamo l'asticella si potrebbe alzare vista la rosa a disposizione. E Scamacca aspetta tanti palloni in area di rigore...
Matías Soulé - Roma
Dovendo investire un bel po' di risorse economiche, perché non guardare alla "certezza" dell'attacco giallorosso? Spieghiamo quelle virgolette: con il mercato delle punte ancora in divenire e con Dybala che frena un po' gli investimenti dei fantallenatori per motivi fisici, pare (ripetiamo, pare) che Soulé non corra molti rischi. Una maglia da titolare dovrebbe strapparla con regolarità quasi elvetica
Lo sprint finale della scorsa stagione lascia ben sperare in vista della prima annata dell'era Gasperini: tra la 32ma giornata e l'ultima della stagione 24-25 Soulé ha sempre chiuso con bonus i 90 e passa minuti di gara tranne in un caso. Il bottino di quella parte finale di Serie A ha recitato 2 gol e 4 assist. L'idea è che possa riprendere da dove aveva terminato...