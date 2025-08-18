Introduzione
Le nostre analisi fantacalcistiche non si limitano ai ruoli in generale tra giocatori da prendere, scommesse e gente (magari) da evitare. Cerchiamo di scendere di più nello specifico passando in rassegna le rose delle Big del nostro campionato. Tutte hanno spunti interessanti dal punto di vista fanta. Tra nuovi arrivi, in campo e in panchina, molto potrebbe cambiare da una stagione all’altra.
Occupiamoci nello specifico del Milan di Massimiliano Allegri. Per ogni squadra oggetto di analisi e approfondimenti, faremo un recap di mercato, tra entrate e uscite, analizzeremo la probabile formazione e ovviamente daremo qualche dritta (si spera) per la vostra asta in vista della stagione che sta per iniziare
LE 10 REGOLE D'ORO PER L'ASTA DEL FANTACALCIO
Quello che devi sapere
Mercato in entrata
Dal punto di vista fantacalcistico interessano esclusivamente le trattative che hanno portato nuovi giocatori in rosa. Ecco quindi quel che ha combinato il Diavolo in questa sessione di mercato.
NOTA BENE: gli acquisti della stagione 25-26 sono aggiornati al 17 agosto 2025 (così come i consigliati e sconsigliati)
- Saelemaekers (cen)
- Adli (cen)
- Okafor (att)
- Zeroli (cen)
- Colombo (att)
- Bennacer (cen)
- Ricci (cen)
- Modric (cen)
- Terracciano (por)
- Estupinan (dif)
- Jashari (cen)
- De Winter (dif)
- Athekame (dif)
Probabile formazione
Massimiliano Allegri al momento ha una rosa che gli permetterà di prendere in considerazione sia una difesa a 3 che una linea a 4. Se nell'eventuale 4-3-3 non sarebbe un problema trovare un posto per Pulisic, con la difesa a 3 al momento Allegri lo sta schierando come seconda punta che si allarga sulla sinistra.
Probabile formazione Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari (Fofana), Ricci, Modric, Estupinian; Leao, Pulisic
Portiere e difesa
Nei suoi primi giorni da allenatore-bis del Milan, Massimiliano Allegri ha ribadito l'importanza difensiva. Non si arriva là in alto in classifica subendo gol. Chiaro che ogni fantallenatore avrà individuato in Maignan un possibile colpo fantacalcistico visto che lo scorso anno le cose non sono andate benissimo.
In tanti sperano che la cura Allegri possa avere subito effetto ma non è detto. Sul lungo periodo i clean sheet arriveranno quindi Maignan deve essere nella lista delle preferenza dei fantamanager. Passando alla difesa ricordiamo che il Diavolo avrà "solo" il campionato: attenzione quindi al "mancato turnover". Estupinian è sicuramente un nome da valutare a patto che non ci sia una guerra di rilanci. Tomori avrà (forse) il compito di leader difensivo ma la vera sorpresa potrebbe essere De Winter....
Centrocampo
E' il reparto nel quale i fantallenatori possono far viaggiare fantasia e pensieri. Pulisic è rimasto listato centrocampista con tutti i pro del caso. Rigorista e co-incaricato da palla inattiva, l'americano ha il bonus sempre in canna. Non troviamo molti motivi per sconsigliare un suo eventuale acquisto
Modric, Ricci e Jashari ma anche....Saelemaekers fanno riflettere. La sensazione è che i tre interni di centrocampo, da soli, non garantiscono un equilibrio nelle due fasi. Per questo gente come Loftus-Cheek (o Musah se dovesse rimanere) non è da sottovalutare e scartare. Ricci ha dalla sua un po' troppi gialli mentre Jashari è uno di quelli che ha hype infinito e il prezzo potrebbe schizzare alle stelle. Saelemaekers merita un capitolo a parte: lo abbiamo visto a Roma fare ottime cose (anche da trequartista in realtà). Come esterno basso di una difesa a 4 rischia di non essere molto funzionale al fanta mentre come laterale destro di cantrocampo può avere una media voto ottima ma occhio a stimare i suoi bonus stagionali
Attacco
Al momento la lista di attaccanti rossoneri è formata da tre elementi: Leao, Gimenez e Okafor. Le trattative per aumentare il numero ci sono eccome. Staremo a vedere come finirà la campagna acquisti rossonera. Nel mentre c'è da analizzare la spesa da sostenere per due pezzi da novanta come il portoghese e il messicano.
Le ripartenze saranno cruciali nel gioco di Allegri ma sempre con un certo equilibrio. Non parliamo di un banale "palla lunga per la velocità di Leao". Proprio Rafa è atteso al varco. Il cambio di sistema ha pro e contro. Difensivamente è protetto mentre con il Milan in attacco probabilmente dovrà imparare nuovi movimenti senza palla. Gimenez, arrivato lo scorso gennaio, è al suo primo anno "completo". Tecnica ed efficacia non si discutono: qualora dovesse iniziare con il piede giusto, potrebbe regalare fantasoddisfazioni non indifferenti