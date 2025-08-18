E' il reparto nel quale i fantallenatori possono far viaggiare fantasia e pensieri. Pulisic è rimasto listato centrocampista con tutti i pro del caso. Rigorista e co-incaricato da palla inattiva, l'americano ha il bonus sempre in canna. Non troviamo molti motivi per sconsigliare un suo eventuale acquisto



Modric, Ricci e Jashari ma anche....Saelemaekers fanno riflettere. La sensazione è che i tre interni di centrocampo, da soli, non garantiscono un equilibrio nelle due fasi. Per questo gente come Loftus-Cheek (o Musah se dovesse rimanere) non è da sottovalutare e scartare. Ricci ha dalla sua un po' troppi gialli mentre Jashari è uno di quelli che ha hype infinito e il prezzo potrebbe schizzare alle stelle. Saelemaekers merita un capitolo a parte: lo abbiamo visto a Roma fare ottime cose (anche da trequartista in realtà). Come esterno basso di una difesa a 4 rischia di non essere molto funzionale al fanta mentre come laterale destro di cantrocampo può avere una media voto ottima ma occhio a stimare i suoi bonus stagionali