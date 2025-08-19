Introduzione
Le liste dei desideri dei vari fantamanager sono quasi pronte ma anche in costante aggiornamento. Lassù i primi nomi, quelli per i quali fare carte false, sono cristallizzati. C'è chi costruisce una squadra attorno a un paio di grosse spese e chi invece giudica imprescindibili giocatori per i quali non prevede una grossissima spesa
Ogni giudizio deve comunque avere il comune denominatore delle prestazioni attese. Più evitiamo di immaginarci gente con 30 gol e 15 assist più riusciremo a giudicare in modo più oggettivo la nostra strategia di spesa per avere una rosa da scudetto. Su quali nomi però ci possiamo fiondare ad occhi chiusi? Ecco le nostre scelte
ASTA FANTACALCIO: I CONSIGLI SU COME DIVIDERE IL BUDGET
Kevin de Bruyne - Napoli
Davvero complicato trovare difetti nell'ex City a livello fantacalcio. L'aspettativa è sicuramente alta ma KDB è uno che regge alla grande la pressione. Tiro da fuori, visione di gioco, assist al bacio. Non serve ma ricordiamo solo qualcuna delle sue caratteristiche. Conte è uno che vuole pochi tocchi e pensiero rapido e De Bruyne è sicuramente tra i top mondiali
Addirittura verrebbe da credere che possa essere McTominay a rimetterci qualcosa a livello fanta. Non è detto ma non è nemmeno da escludere. Preparate il libretto degli assegni per De Bruyne che potrà portare tanto, tantissimo a chi lo acquisterà all'asta
Riccardo Orsolini - Bologna
Anche in questo caso non è semplice dire "potete trovare qualcuno sullo stesso livello o meglio". Orsolini si candida nuovamente a una stagione da 15 gol, magari con qualche assist in più dei 3 messi a referto l'anno scorso. Il 7 del Bologna non ha nemmeno il "problema cartellini" visto che il primo lo ha messo a referto alla 33ma giornata
Dicevamo delle 15 reti a fronte di una sola multimarcatura (alla 27ma): tradotto, è uno di quelli che vi garantisce un bel po' di giornate con gol. La sua media voto è stata altissima e difficilmente tradirà in questa stagione. Da prendere senza se e senza ma
Assane Diao - Como
Chissà come sarebbe andata a finire senza quell'infortunio.... il Como di Fabregas è la squadra più "sexy" per ogni fantallenatore. Attenzione però a protagonisti a intermittenza. L'anno scorso sono stati 19 i giocatori con almeno 10 presenze in campionato e alcuni profili importanti sono stati rimpiazzati
Nico Paz, Diao e Da Cunha possono già essere considerati dei sempre-presenti tra centrocampo e attacco. Per Nico bisogna spendere tanto, tantissimo. Diao può "dividere" i fantamanager: chi ci crede e chi invece non vuole rischiare. Noi ci crediamo tantissimo
Mattia Zaccagni - Lazio
Altro profilo molto simile a quello di Orsolini, per ruolo e per centralità di bonus. La sua media voto dello scorso anno è stata inferiore rispetto al collega bolognese ma c'è da ricordare che il girone di ritorno della Lazio non è stato molto edificante.
Una piccola pecca c'è e riguarda i cartellini gialli. Zaccagni l'anno passato è andato in doppia cifra quanto ad ammonizioni. Sono però arrivati un bel po' di bonus consecutivi: 4 assist in 5 gare tra 21ma e 25ma. Il capitano biancoceleste è uno che solitamente parte bene fin dalle prime giornate e con il gioco di Sarri, probabilmente, arriveranno ulteriori bonus
Moise Kean - Fiorentina
Qualche ragionamento va fatto ma, alla fine dei conti, non si può scartare a priori un attaccante come lui. I 19 gol messi a referto nella scorsa stagione possono non essere replicati, sia chiaro fin dal principio. Da qui a pensare a un drastico calo però... anche no. Quasi tutte le reti sono arrivate senza rigori (uno solo quello segnato alla 17ma)
Se a ciò unicamo il dato degli xG, i tiri in porta e le grosse occasioni convertite, siamo di fronte a un attaccante che dovrebbe garantire almeno 15 reti e sappiamo bene dagli ultimi anni che 15 è un signor risultato. La Fiorentina girerà ancora per premiare uno come Kean, forte fisicamente, rapido e tecnico. Acquisto senza pensieri ma con tanti milioni
Rafael Leao - Milan
La prima uscita ufficiale del "nuovo" Leao non è durata molto. Un problema al polpaccio lo ha limitato dopo il gol al Bari e Allegri lo ha subito tolto dal campo. Nonostante il minutaggio limitato si è visto molto dell'idea di Allegri per il portoghese. Più presenza in area di rigore e anche qualche cross per la sua testa.
Il gol segnato nei 32esimi di Coppa potrebbe essere "fuorviante": inzuccare la palla giusta non vuol dire trasformarsi nel nuovo Oliver Bierhoff quanto a palle alte ma ora sappiamo quanto possa essere determinante uno come lui. In ripartenza continuerà ad arare la corsia (o anche la parte centrale) ma nella mente di Allegri c'è tanto altro a livello offensivo e di bonus fanta. Possibile anno della rinasciata
Nikola Krstovic - Lecce
Chiudiamo con un attaccante magari non di primissima fascia ma che, sulla carta, sarà difficile da tenere fuori. Il suo "bottino" 24-25 ha detto 11 gol, 5 assist e 6 ammonizioni. Titolare praticamente in tutte le partite. Il montenegrino è (al momento) al centro di interessi di mercato
Chiaramente il passaggio a una big potrebbe "compromettere" il suo rendimento visto che si giocherebbe il posto. Ricordiamo però che parliamo del giocatore tra i primi in A per tiri effettuati e tiri in porta. Chi farà l'asta dopo la sosta avrà idee più chiare una volta saputo il destino di un giocatore da mettere nei primi posti quanto ad appeal fantacalcistico