Altro profilo molto simile a quello di Orsolini, per ruolo e per centralità di bonus. La sua media voto dello scorso anno è stata inferiore rispetto al collega bolognese ma c'è da ricordare che il girone di ritorno della Lazio non è stato molto edificante.



Una piccola pecca c'è e riguarda i cartellini gialli. Zaccagni l'anno passato è andato in doppia cifra quanto ad ammonizioni. Sono però arrivati un bel po' di bonus consecutivi: 4 assist in 5 gare tra 21ma e 25ma. Il capitano biancoceleste è uno che solitamente parte bene fin dalle prime giornate e con il gioco di Sarri, probabilmente, arriveranno ulteriori bonus