Atalanta di Juric, probabile formazione e consigli fantacalcio: quali giocatori prendereFantacalcio
Introduzione
Le nostre analisi fantacalcistiche non si limitano ai ruoli in generale tra giocatori da prendere, scommesse e gente (magari) da evitare. Cerchiamo di scendere di più nello specifico passando in rassegna le rose delle Big del nostro campionato. Tutte hanno spunti interessanti dal punto di vista fanta. Tra nuovi arrivi, in campo e in panchina, molto potrebbe cambiare da una stagione all’altra.
E' tempo di puntare la nostra lente d'ingrandimento sull'Atalanta post Gasperini: a Bergamo è arrivato Juric. Per ogni squadra oggetto di analisi e approfondimenti, faremo un recap di mercato, tra entrate e uscite, analizzeremo la probabile formazione e ovviamente daremo qualche dritta (si spera) per la vostra asta in vista della stagione che sta per iniziare
Quello che devi sapere
Mercato in entrata
Ecco quindi quel che ha combinato il Diavolo in questa sessione di mercato.
NOTA BENE: gli acquisti della stagione 25-26 sono aggiornati al 19 agosto 2025 (così come i consigliati e sconsigliati)
- Samardzic (cen)
- Brescianini (cen)
- Koussounou (dif)
- Bakker (dif)
- Bonfanti (dif)
- Cittadini (dif)
- Godfrey (dif)
- El Bilal Tourè (att)
- Ahanor (dif)
- Sulemana (att)
- Sportiello (por)
- Zalewski (cen)
Probabile formazione
Numericamente parlando dovrebbe cambiare poco rispetto ai dettami di Gasperini. Ovvio che Juric implementerà il suo credo con le "vecchie" certezze. E' chiaro che il nuovo allenatore si ritrova senza il capocannoniere Retegui e con la vicenza Lookman che deve ancora risolversi. I due protagonisti assoluti della passata stagione dovrebbero mettersi entrambi la Dea alle spalle
Depotenziamento totale quindi? No perché uno Scamacca rientrato dopo il lungo infortunio si candida per essere il terminale offensivo e sulla trequarti ci sono varie soluzioni
Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana (Samardzic); Scamacca
Portiere e difesa
Fantastica in trasferta un po' meno in casa. Questo il bilancio della difesa nerazzurra quanto a clean sheet durante l'ultimo campionato. Juric dal punto di vista difensivo potrebbe dare qualche sicurezza in più. Carnesecchi andrebbe preso con (almeno) un altro titolare di fascia media.
Tantissimi gli spunti interessanti per la difesa. Hien resta forse il migliore per media voto attesa ma attenzione anche al ritorno (un po' in là) di Kolasinac. I due esterni di fascia sono da prendere in considerazione massima sperando, per i fantallenatori, che Bellanova sia meno timido quanto a tentativi di tiro. E occhio all'acquisto low (low) cost: Ahanor
Centrocampo
Il più costoso, in termini fantacalcistici è sicuramente Ederson: parliamo di un centrale che garantisce ai vari fantallenatori una media voto di tutto rispetto che nell'ultima stagione ha anche timbrato 4 volte. Gli impegni di Champions potrebbero invece portare Juric a ruotare leggermente di più De Roon.
Nella scorsa annata Ibrahim Sulemana aveva chiuso con prestazioni decisamente positive: resta un nome da accoppiare con uno dei titolari. Occhio alla voglia di rivalsa di Samardzic, sempre schierato come trequartista. La fine della vicenda Lookman potrà darci qualche indicazione in più a livello fanta
Attacco
Situazione in divenire sia per il mercato in entrata sia, lo citiamo ancora una volta, per l'affare Lookman. Ad oggi non è dato sapere il destino del "separato in casa". Occhi puntati quindi su Scamacca che si candida ad essere il bomber di stagione a patto che la sfortuna abbia finito con lui. Rientrato dopo 6 mesi di stop per la rottura del crociato, Scamacca si era operato dopo una lesione al retto femorale della coscia. Ovvio che bisognerà aspettare per il graduale reinserimento ma uno come lui va sempre tenuto d'occhio
Sulla trequarti c'è sempre un gran traffico: tanti i pretendenti ma è chiaro che uno come De Ketelaere va messo tra i titolarissimi. Sette reti e sei assist nella passata stagione. I numeri dovrebbero rimanere questi ma occhio anche all'altro Sulemana: Kamaldeen che Juric si è portato a Bergamo dall'Inghilterra