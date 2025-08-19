Introduzione
Le nostre analisi fantacalcistiche non si limitano ai ruoli in generale tra giocatori da prendere, scommesse e gente (magari) da evitare. Cerchiamo di scendere di più nello specifico passando in rassegna le rose delle Big del nostro campionato. Tutte hanno spunti interessanti dal punto di vista fanta. Tra nuovi arrivi, in campo e in panchina, molto potrebbe cambiare da una stagione all’altra.
Oggi tocca alla nuova Inter targata Chivu. Per ogni squadra oggetto di analisi e approfondimenti, faremo un recap di mercato, tra entrate e uscite, analizzeremo la probabile formazione e ovviamente daremo qualche dritta (si spera) per la vostra asta in vista della stagione che sta per iniziare
Mercato in entrata
Dal punto di vista fantacalcistico interessano esclusivamente le trattative che hanno portato nuovi giocatori in rosa. Ecco quindi quel che hanno combinato i nerazzurri in questa sessione di mercato.
NOTA BENE: gli acquisti della stagione 25-26 sono aggiornati al 18 agosto 2025 (così come i consigliati e sconsigliati)
- Sucic (cen)
- Luis Henrique (cen)
- Palacios (dif)
- Salcedo (att)
- Francesco Pio Esposito (att)
- Bonny (att)
Probabile formazione
Resta d'attualità l'impianto a tre dietro. Chivu non si discosterà da quello che è stato un mantra nelle ultime stagioni nerazzurre. Quel che potrà cambiare rispetto al passato riguarda la trequarti. Con Inzaghi avevamo visto solo sporadicamente (e a gara in corso) un leggero cambio del sistema di gioco. Chivu potrebbe invece riproporre quel 3-4-2-1 già visto con il Parma con Bonny e Ondrejka alle spalle della punta
Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck; Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram
Portiere e difesa
Nella scorsa stagione qualche fantallenatore sarà rimasto un po' deluso dal numero di clean sheet casalinghi della squadra di Inzaghi. Sedici gare totali senza subire reti sono state molto gradite ma le 6 a San Siro sono apparse un po' poche.
Sommer però resta una primissima scelta al fantacalcio. Qualcuno potrebbe pensare a qualche scricchiolìo in più là dietro visto che le varie carte d'identità hanno un anno in più sul groppone ma la fiducia resta intatta. Bisseck può essere un colpaccio anche in termini di bonus. Bastoni è una sicurezza anche se il rischio è quello di pagarlo un po' troppo. Le corsie esterne porteranno a rilanci su rilanci. Dovendo per forza scegliere, Dumfries "batte" Dimarco 51% contro 49%
Centrocampo
La domanda, in vista delle varie strategie all'asta è: quanto ruoterà Chivu in quella zona di campo? Avere l'opzione del 3-4-2-1 potrebbe rappresentare una comodità per far rifiatare qualcuno là in mezzo. Già nella passata stagione le partite totali dei nerazzurri non sono state poche.
Calhanoglu lo scorso anno è stato più "normale" rispetto a due stagioni fa e questo fa capire quanto gli investimenti sui "ricordi passati" possano essere fuorvianti. Media voto da 6,15 con 3 rigori segnati su 4 e un totale di reti pari a 5. Titolare, perno importante ma attenzione con i rilanci. Altro punto di domanda riguarda il duo Frattesi-Sucic. Il primo risulterebbe utilissimo visto il modulo variabile. Sul secondo qualche dubbio in più: come scommessa è ok ma nulla più
Attacco
Non si è ancora risolto l'affare Lookman che, di questi tempi al fanta, fa tutta la differenza del mondo. Restando sulla rosa attualmente a disposizione poco da dire su Lautaro, qualcosa in più sugli altri a partire da Marcus Thurman
Il francese ha chiuso la scorsa stagione con 14 reti, una in più in campionato rispetto all'annata di debutto. Andando però a scandagliare per bene le "tempistiche" scopriamo che Thuram è stato una macchina quasi perfetta nel girone d'andata. Il ritorno di campionato lo ha visto protagonista di soli due gol. Il gioco chiesto da Chivu potrebbe premiare ulteriormente un attaccante con le sue caratteristiche che rischia di essere un bel jackpot al fanta. Bonny intriga più di Esposito considerando sia gol che assist. Il tutto in attesa della fine del mercato...