Introduzione

Le nostre analisi fantacalcistiche non si limitano ai ruoli in generale tra giocatori da prendere, scommesse e gente (magari) da evitare. Cerchiamo di scendere di più nello specifico passando in rassegna le rose delle Big del nostro campionato. Tutte hanno spunti interessanti dal punto di vista fanta. Tra nuovi arrivi, in campo e in panchina, molto potrebbe cambiare da una stagione all’altra.



Oggi tocca alla nuova Inter targata Chivu. Per ogni squadra oggetto di analisi e approfondimenti, faremo un recap di mercato, tra entrate e uscite, analizzeremo la probabile formazione e ovviamente daremo qualche dritta (si spera) per la vostra asta in vista della stagione che sta per iniziare



IL MILAN DI ALLEGRI: GUIDA AL FANTACALCIO