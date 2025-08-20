Giocatore che in tanti avranno segnato sul proprio taccuino. Ma davvero tanti. Parliamo di un difensore che gioca avanzato, reduce da una stagione con sei reti. Nicola e i vari fantallenatori hanno ringraziato e in tanti lo hanno addocchiato per la stagione che sta per iniziare



Abbiamo però parlato spesso di "falsi amici" del fanta. Se da una parte ci siamo riferiti a quei giocatori che segnano nelle prime giornate e che nelle aste che si effettuano durante la sosta vedono il proprio prezzo schizzare verso l'alto, dall'altra ci sono anche i falsi amici stagionali. Ci riferiamo, e Zortea può essere un esempio, ai giocatori che non necessariamente sono indicati per ripetere l'expolit della stagione passata. Un'annata al top può essere anche estemporanea. L'idea è che il prezzo di Zortea sia tra i più alti ma che l'aspettativa di chi rilancia sia troppo alta. Al momento c'è una trattativa avanzata con il Bologna che potrebbe renderlo meno desiderabile