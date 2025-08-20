Introduzione
Consigliare ma anche sconsigliare... con tutti i rischi del caso. Le motivazioni possono essere differenti: giocatore spesso in ballottaggio, spesa alta ma resa "media" e via dicendo. Non è certamente semplice indicare con (relativa) sicurezza nomi importanti da evitare di prendere alla prossima asta del fanta.
Non pensiate ad un elenco di giocatori di quarta o quinta fascia o a difensori di squadre che potrebbero incassare tantissimi gol. Le possibili "delusioni" ci sono anche nelle squadre d'alta classifica e magari qualche nome che troverete sarà nelle prime posizioni della vostra lista dei desideri....
CONSIGLI FANTA: I GIOCATORI DA PRENDERE A TUTTI I COSTI
Quello che devi sapere
David Neres - Napoli
Iniziamo dai Campioni d'Italia in carica che là davanti hanno preso e..perso (vedi un Lukaku che dovrà essere sostituito). Tra i nuovi volti c'è anche quello di Noa Lang, esterno sinistro d'attacco che però sa anche giocare sul versante opposto. Non è una bellissima notizia per David Neres. Il brasiliano contava di trovare maggior spazio da titolare. Ovvio che i tanti impegni potrebbero rilanciarlo quanto meno per minutaggio
Neres nella passata stagione ha chiuso con più di un problema fisico, fatto che ci porta a dubitare dell'investimento. Quanto a possibili assist i numeri ci sarebbero anche ma per ora Lang chiude la porta. A meno che Conte non decida di schierarlo a destra. Lo scorso anno in 20 casi Neres ha giocato a sinistra e in 6 occasioni sul lato destro
Ardon Jashari - Milan
E qui qualcuno sarà sobbalzato sulla sedia. Vediamo di spiegare per bene: il giocatore, in virtù della telenovela sulla sua trattativa, ha un appeal non indifferente. Il rischio però è quello di pagarlo davvero troppo all'asta ma ci spingiamo anche oltre. Non è semplicissimo stabilire neppure un "buon prezzo"
Centrocampista (per ora) non incline al bonus, Jashari si trova nella scomoda posizione di non dover "tradire". Il Diavolo non ha l'Europa e Allegri ha tempi brevi per il rodaggio. L'impatto con la Serie A sarà decisivo, l'idea di esperienza mista a fisicità da parte di Allegri anche. Jashari resta un rischio fantacalcistico
Niccolò Barella - Inter
Il centrocampista nerazzurro è sempre molto costoso nelle varie aste estive. L'azzurro ha dalla sua una titolarità pressoché perenne ma alla fine dei conti i vari fantallenatori lo prendono per la quantità possibile di bonus. In tanti sono "fermi" alla stagione 2022-2023, quella chiusa con 6 reti e sei assist ma come spesso accade, certi numeri non sono semplici da mantenere
Sconsigliare uno come lui significa solamente porre l'accento sul rapporto bonus-gol che non dovrebbe essere incentivante. Le ammonzioni si sono per fortuna abbassate. La media voto attesa è superiore al semplice 6 ma riflettete bene sulla possibile spesa perché il rischio del rialzo folle esiste
Ciro Immobile - Bologna
Immobile al Bologna: quando è stato annunciato la mente di qualche fantallenatore non più giovanissimo è andata a Roberto Baggio e Beppe Signori, giocatori passati in rossoblù e rinati (soprattutto a livello fanta). La cosa che preoccupa maggiormente, anche rispetto ai citati Baggio e Signori, però è proprio la carta d'identità: 35 anni con tutte le problematiche del caso
Arriva però un bomber di razza in A e allora c'è chi può pensare alla spesa relativamente alta ma ragionata. Difficile pensarlo come punta titolare. A meno che Castro non faccia disastri, Immobile avrà qualche possibilità da titolare ma spesso Italiano ricorrerà a lui dalla panchina. In una lega popolata ci sarà più di un manager che spererà di portarselo a casa con pochi crediti. Missione complicata però
Nico Paz - Como
Altro cognome che scatenerà una follia collettiva all'asta. I numeri sono ovviamente dalla sua per media voto, gol e assist. Lo scorso anno Nico Paz ha effettuato la bellezza di 110 tiri (compresi quelli che non sono mai arrivati dalle parti della porta). Insomma è uno che a livello offensivo piace. I "problemi" però sono di doppia natura.
Primo: il prezzo. O avete già costruito (sulla carta) una rosa che preveda una spesa irreale per Nico Paz, oppure rischiate di dover pensare a qualcosa al volo perchè i conti non tornano su altri vostri obiettivi. Quindi in questo caso "sconsigliare" uno come lui significa farvi mantenere una strategia flessibile.
Secondo punto problematico: sicuri sicuri che questa sia un'annata migliorativa? Ovviamente per lui e per la sua squadra lo speriamo ma l'effetto "sorpresa" dei gioielli di Fabregas potrebbe non durare. Le altre 19 squadre hanno avuto tempo per trovare qualche contromisura
Nadir Zortea
Giocatore che in tanti avranno segnato sul proprio taccuino. Ma davvero tanti. Parliamo di un difensore che gioca avanzato, reduce da una stagione con sei reti. Nicola e i vari fantallenatori hanno ringraziato e in tanti lo hanno addocchiato per la stagione che sta per iniziare
Abbiamo però parlato spesso di "falsi amici" del fanta. Se da una parte ci siamo riferiti a quei giocatori che segnano nelle prime giornate e che nelle aste che si effettuano durante la sosta vedono il proprio prezzo schizzare verso l'alto, dall'altra ci sono anche i falsi amici stagionali. Ci riferiamo, e Zortea può essere un esempio, ai giocatori che non necessariamente sono indicati per ripetere l'expolit della stagione passata. Un'annata al top può essere anche estemporanea. L'idea è che il prezzo di Zortea sia tra i più alti ma che l'aspettativa di chi rilancia sia troppo alta. Al momento c'è una trattativa avanzata con il Bologna che potrebbe renderlo meno desiderabile