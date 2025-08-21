Consigli fantacalcio: giocatori da prendere a 1

Introduzione
E' sicuramente una delle ricerche più comuni tra i fantallenatori. I giocatori a 1 (o comunque a prezzo stracciato) uniscono intuito, capacità di scouting e "fama fantacalcistica" tra colleghi. Ognuno di noi ha tantissime storie legate a giocatori scoperti che poi, magari l'anno dopo, sono andati via a prezzi esorbitanti. E se avete le conferme, beh siete davvero a cavallo
Ogni stagione regala nomi esotici e una buona quantità di giocatori da scoprire e prendere. Non tutto chiaramente andrà per il verso giusto ma provarci non costa nulla. A patto di non esagerare. Tra i dettami del buon fantallenatore c'è quello di non abusare con possibili scommesse e giocatori low cost. Un corretto bilanciamento è sempre alla base di una strategia tendente all'ottimizzazione della rosa fantacalcistica.
CONSIGLI PER L'ASTA: GIOCATORI (BIG) DA EVITARE
Quello che devi sapere
Jay Idzes - Sassuolo
L'ex centrale del Venezia è rimasto in Serie A: il Sassuolo di Fabio Grosso si ritrova un centrale già abituato ai ritmi del campionato "maggiore" italiano. Chi ha solo un vago ricordo del tipo "difensore del Venezia che ha preso un sacco di gol ed è retrocesso" potrebbe essere in errore.
Idzes ha fatto quel che ha potuto per evitare la B: non è bastato ma quanto a prestazione individuale ha fatto vedere tanto. Possibile che non esordisca subito, buon per quei fantallenatori che lo prenderanno a prezzo stracciato
Sead Kolasinac - Atalanta
Guardate la vostra rosa di difensori. Se siete abbastanza coperti da poter giocare con uno in meno (in squadra) per due o tre mesi allora pensate al possibile acquisto di Kolasinac a 1 (difficile che qualcuno offra di più). E' vero che l'Atalanta ha ritrovato Scalvini e al momento è coperta ma quando il bosniaco sarà nuovamente a disposizione, c'è da considerare un suo possibile ritorno in pianta stabile.
Ripetiamo, difensore da prendere a 1 solo se siete effettivamente a posto con gli altri 7 slot. Male che vada lo svincolate, bene che vada vi trovate in squadra un super acquisto low cost grazie alla vostra lungimiranza
Arthur Atta - Udinese
Il classe 2003 ha avuto lampi di talento cristallino nella scorsa annata. Ha giocato in varie posizioni e forse non è stato un bene per lui. In più l'Udinese aveva fuori giocatori chiave e ha passato momenti estremamente difficili
Atta potrebbe trovare più continuità in questa stagione. La concorrenza non manca ma è possibile che qualcuno parta avanti rispetto al francese, salvo poi perdere il posto. Runjaic ha dimostrato di saper valorizzare bene per quanto possibile. Finire nella sua lista del preferiti significa aver svoltato e Atta può essere una splendida sorpresa
Emirhan Ilkhan - Torino
Se rientrate nella categoria di quei fantallenatori sempre alla ricerca della gemma giovane e poco conosciuta, Ilkhan fa decisamente al caso vostro. "Con l'ingresso di Ilkhan è stato molto evidente il miglioramento della squadra, soprattutto nel costruire il gioco e a uscire con palla al piede"
Le parole che avete letto sono state pronunciate da Duvan Zapata dopo la gara di Coppa Italia contro il Modena. Ilkhan sta faticosamente tornando dopo un infortunio e spera in primis di rimanere al Torino e poi di iniziare a ritagliarsi uno spazio importante. Con la partenza di Ricci c'è un buco in mediana che qualcuno dovrà (provare a) colmare
Samuele Angori - Pisa
Il classe 2003 nativo di Cortona è stato sicuramente addocchiato dai vari fantamanager che seguono la Serie B. Parliamo di un ragazzo disciplinato tatticamente che potrebbe portare a casa un numero accettabile di assist. Dalla sua ha sicuramente la titolarità.
La difesa a 3 di Alberto Gilardino ha come interessante "conseguenza" quella di far rientrare Angori tra i listati difensori che però agiscono a centrocampo. Il che non vuol dire bonus a valanga ma "solo" che il nostro colpo low cost potrebbe agire anche a ridosso dell'area di rigore e perché no essere premiato con qualche suggerimento in profondità
Brooke Norton-Cuffy - Genoa
Lo abbiamo visto in azione in maniera continuativa solo sul finire della scorsa stagione quando Vieira lo schierà sempre titolare nelle ultime 6 di campionato. E' un giocatore non nuovo ad infortuni ed acciacchi ma la sensazione è che con un po' di fortuna e di continuità, l'inglese possa essere una pedina interessante
Guardando alla rosa del Genoa infatti sul lato destro non c'è tantissima concorrenza: Sabelli è forse l'unica insidia a meno di passare a tre dietro ma Norton-Cuffy forse garantisce più spinta. La discontinuità di rendimento potrebbe essere un problema ma se tutto fosse perfetto non sarebbe un acquisto low cost
Martin Frese - Verona
Rientrato dall'infortunio sul finire della scorsa stagione, può giocare da esterno di centrocampo nel 3-5-2 di Zanetti. Ci sono tanti fantallenatori che cercano esterni difensivi avanzati. Spesso si conoscono solo i nomi "forti" per il fantacalcio ma l'universo della Serie A riserva anche altro.
Certo, non parliamo di un top a livello di bonus ma Frese si candida come possibile titolare "di lungo periodo" sempre che acciacchi e infortuni lo lascino un po' in pace. La squadra di Zanetti è tutta da scoprire e qualche genna molto nascosta la si può trovare benissimo
Reda Belahyane - Lazio
Altro giocatore non proprio fortunatissimo quanto a buona salute. Al momento sta rientrando e salvo sorprese ci sarà (anche se non al 1000%) per l'inizio di stagione. Sarri ci punta molto: è uno di quei profili che possono capire subito cosa chiede il mister in fase di interdizione.
Il passato insegna che chi non riesce ad entrare nella filosofia di gioco del tecnico, difficilmente avrà continuità. Belahyane ha già fatto intravedere ottime cose, quando ha potuto dire la sua. Chi lo ricorda a Verona sa bene perché la Lazio lo ha acquistato e Sarri non vede l'ora di testarlo sul medio-lungo periodo
Oliver Sorensen - Parma
Acquisto da circa 9 milioni di euro per il Parma che ha prelevato questo tuttocapista dal Midtjylland dopo una stagione da 10 gol e 5 assist. Calma però, la Serie A potrebbe essere altra cosa a livello di bonus. Quel che è certo però è che Sorensen si ritaglierà uno spazio importante in squadra
Le sue caratteristiche si sposano bene con gli altri titolari in mediana. L'infortunio di Ondrejka gli permetterà di mettere tanti minuti nelle gambe e di testare le difese italiane. Dovrà solo fare attenzione al caldo di fine agosto...ma caro Oliver, l'inverno è alle porte
Danilo Veiga - Lecce
In molti si concentreranno sul suo compagno di reparto ma il fatto che Gaspar attiri su di sé tutte le attenzioni, ci fa gioco in chiave Danilo Viega. Lo scorso anno il portoghese giocò l'ultima parte di stagione senza mai sfigurare
Non parliamo di un giocatore destinato a una media voto pazzesca ma prenderlo significa comunque avere un titolare quasi sicuro. Starà all'occhio e all'esperienza dei vari fantallenatori decidere quando schierarlo nella fantaformazione e quando invece relegarlo in panchina perché troppo rischiosa la gara che Veiga andrà ad affrontare