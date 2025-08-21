Al netto dei rumors su entrate e uscite là davanti, Gasperini ha un quartetto mica da ridere. Dybala è sempre a rischio "salute" e probabilmente verrà ruotato un po' di più rispetto a quanto preventivabile. Soulé, con un anno alle spalle da 5 gol e 5 assist può crescere e sappiamo bene quanto Gasperini possa, da un parte esaltare, dall'altra ruotare. Tutti avranno chance importanti, bisognerà coglierle.



Il dubbio là davanti c'è: Ferguson o un Dovbyk che resta in rosa? Avere Gasperini come allenatore ti porta a pensare ai piani alti della classifica cannonieri. Il classe 2004 è in prestito con diritto di riscatto (fatto da non sottovalutare nel lungo periodo). Sulla carta è molto funzionale al gioco di Gasperini: corre, pressa e recupera. Sicuramente è più "completo" nelle due fasi rispetto a Dovbyk ma dovrà fare in fretta a dimostrare tutto il suo valore. Fantacalcisticamente validissimo con però qualche rischio legato al rapporto prezzo-rendimento



