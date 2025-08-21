Roma di Gasperini, probabile formazione e consigli fantacalcio: quali giocatori prendereFantacalcio
Introduzione
Le nostre analisi fantacalcistiche non si limitano ai ruoli in generale tra giocatori da prendere, scommesse e gente (magari) da evitare. Cerchiamo di scendere di più nello specifico passando in rassegna le rose delle Big del nostro campionato. Tutte hanno spunti interessanti dal punto di vista fanta. Tra nuovi arrivi, in campo e in panchina, molto potrebbe cambiare da una stagione all’altra.
C'è tanta attesa per scoprire la Roma di Gasperini e allora sotto con le analisi.. Per ogni squadra oggetto di analisi e approfondimenti, faremo un recap di mercato, tra entrate e uscite, analizzeremo la probabile formazione e ovviamente daremo qualche dritta (si spera) per la vostra asta in vista della stagione che sta per iniziare
Quello che devi sapere
Mercato in entrata
Dal punto di vista fantacalcistico interessano esclusivamente le trattative che hanno portato nuovi giocatori in rosa. Ecco quindi quel che hanno combinato i nerazzurri in questa sessione di mercato.
NOTA BENE: gli acquisti della stagione 25-26 sono aggiornati al 20 agosto 2025 (così come i consigliati e sconsigliati)
- El Aynaoui (cen)
- Bailey (cen)
- Kone (cen)
- Hermoso (dif)
- Ferguson (att)
- Zelezny (por)
- Wesley (dif)
- Vasquez (por)
- Ghilardi (dif)
Probabile formazione
Claudio Ranieri ha spianato la strada per l'arrivo di Gian Piero Gasperini. Qualcosa ovviamente è cambiato in virtù di acquisti e cessioni ma il 3-4-2-1 di King Claudio visto nella scorsa stagione, era il prodromo a quello che vedremo tra poco. Anche Gasperini, come sappiamo, parte dallo stesso impianto di gioco. A Bergamo a volte, vista la propensione offensiva di certi elementi, eravamo di fronte a un 3-4-3 quasi puro
A Trigoria i trequartisti ed esterni non mancano di certo: l'ultimo in ordine di tempo è Bailey. Rapido, gran dribbling, classe 1997, alto meno di 180 centimetri. Quattro caratteristiche identiche a quelle di un certo Ademola Lookman che Gasperini ha "discretamente" valorizzato
Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, El Aynaoui, Angelino; Dybala, Soulé; Ferguson
Portiere e difesa
Stagione da 16 clean sheet in campionato per i giallorossi targati 24-25. Un "lenzuolo pulito" (cit Joe Hart) in meno rispetto a quanto fatto dallo stesso Gasperini nel suo ultimo anno a Bergamo. Su Svilar poco da dire: va considerato un top portiere per questa stagione
Fari puntati sui due quinti visto lo stile di gioco che si vedrà quest'anno. Il popolo giallorosso, e quello del fantallenatori, attende con ansia Wesley. Vietato però dimenticare Angelino, anzi, fateci un gran pensiero. Dietro Ndicka è uomo da presenza costante in campionato mentre Mancini paga ancora qualche giallo di troppo e una media voto non certo da top difensore
Centrocampo
Abbiamo detto degli esterni ma dobbiamo anche guardare alla "sostanza" in mediana. Gasperini può ricomporre una linea formata al centro da una coppia in stile Ederson-De Roon? Chiaro che solo il prossimo futuro ci dirà se Konè resterà in giallorosso o meno. Sulla possibile titolarità continua del francese di origine ivoriana si può mettere la mano sul fuoco.
L'ultimo arrivato (per ora) è Bailey che è listato centrocampista e può essere un profilo interessante proprio perché a differenza di altri big lo troviamo in mediana e non tra gli attaccanti. El Aynaoui arriva da una stagione con 8 reti messe a segno (3 su calcio di rigore). Giocatore che può essere detrminante in ripartenza ma che non dovrebbe "esplodere" a livello fanta
Attacco
Al netto dei rumors su entrate e uscite là davanti, Gasperini ha un quartetto mica da ridere. Dybala è sempre a rischio "salute" e probabilmente verrà ruotato un po' di più rispetto a quanto preventivabile. Soulé, con un anno alle spalle da 5 gol e 5 assist può crescere e sappiamo bene quanto Gasperini possa, da un parte esaltare, dall'altra ruotare. Tutti avranno chance importanti, bisognerà coglierle.
Il dubbio là davanti c'è: Ferguson o un Dovbyk che resta in rosa? Avere Gasperini come allenatore ti porta a pensare ai piani alti della classifica cannonieri. Il classe 2004 è in prestito con diritto di riscatto (fatto da non sottovalutare nel lungo periodo). Sulla carta è molto funzionale al gioco di Gasperini: corre, pressa e recupera. Sicuramente è più "completo" nelle due fasi rispetto a Dovbyk ma dovrà fare in fretta a dimostrare tutto il suo valore. Fantacalcisticamente validissimo con però qualche rischio legato al rapporto prezzo-rendimento