Fantacalcio, i "campo o panca" della 1^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Prima giornata di campionato: hype ai massimi livelli per la nuova stagione di Serie A. Tra acquisti costosi, scambi interessanti e addii un po' così ci ritroviamo di fronte alle prime scelte fantacalcistiche. Molte squadre hanno cambiato allenatore e sono ancora forse un punto di domanda.

Si sa che il primo turno può riservare grosse sorprese a livello fanta. Qualcuno deve ancora carburare e i protagonisti inattesi arrivano sempre. Basarci solo su quel che è successo lo scorso anno può non essere la giusta chiave anche se non bisogna di certo buttare via tutto facendo tabula rasa. Il giusto mix tra "conferme" e nomi esotici può essere la soluzione. Vediamo quindi chi sono cosigliati e sconsigliati per la prima giornata di Serie A 2025-2026
 

TABELLONE MERCATO: TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI

Quello che devi sapere

GENOA-LECCE, sabato ore 18:30

CONSIGLIATO GENOA

  • Gronbaek


CONSIGLIATO LECCE

  • Tete Morente


SCONSIGLIATO GENOA

  • Stanciu


SCONSIGLIATO LECCE

  • Pierret

SASSUOLO-NAPOLI, sabato ore 18:30

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Lucca


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Boloca


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Di Lorenzo

MILAN-CREMONESE, sabato ore 20:45

CONSIGLIATO MILAN

  • Gimenez


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Okereke


SCONSIGLIATO MILAN

  • Tomori


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte

ROMA-BOLOGNA, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Angelino


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi


SCONSIGLIATO ROMA

  • El Aynaoui


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Immobile

CAGLIARI-FIORENTINA, domenica ore 18:30

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Folorunsho


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gudmundsson


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Luperto


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fagioli

COMO-LAZIO, domenica ore 18:30 su Sky Sport

CONSIGLIATO COMO

  • Da Cunha


CONSIGLIATO LAZIO

  • Castellanos


SCONSIGLIATO COMO

  • Morata


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Dele-Bashiru

ATALANTA-PISA, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO ATALANTA

  • K.Sulemana


CONSIGLIATO PISA

  • Angori


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Ederson


SCONSIGLIATO PISA

  • Touré

JUVENTUS-PARMA, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao


CONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Joao Mario


SCONSIGLIATO

  • Almqvist

UDINESE-VERONA, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO UDINESE

  • Iker Bravo


CONSIGLIATO VERONA

  • Oyegoke


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Lovric


SCONSIGLIATO VERONA

  • Mosquera

INTER-TORINO, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO INTER

  • Barella


CONSIGLIATO TORINO

  • Anjorin


SCONSIGLIATO INTER

  • Sucic


SCONSIGLIATO TORINO

  • Ngonge

