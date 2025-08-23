Introduzione
Prima giornata di campionato: hype ai massimi livelli per la nuova stagione di Serie A. Tra acquisti costosi, scambi interessanti e addii un po' così ci ritroviamo di fronte alle prime scelte fantacalcistiche. Molte squadre hanno cambiato allenatore e sono ancora forse un punto di domanda.
Si sa che il primo turno può riservare grosse sorprese a livello fanta. Qualcuno deve ancora carburare e i protagonisti inattesi arrivano sempre. Basarci solo su quel che è successo lo scorso anno può non essere la giusta chiave anche se non bisogna di certo buttare via tutto facendo tabula rasa. Il giusto mix tra "conferme" e nomi esotici può essere la soluzione. Vediamo quindi chi sono cosigliati e sconsigliati per la prima giornata di Serie A 2025-2026
Quello che devi sapere
GENOA-LECCE, sabato ore 18:30
CONSIGLIATO GENOA
- Gronbaek
CONSIGLIATO LECCE
- Tete Morente
SCONSIGLIATO GENOA
- Stanciu
SCONSIGLIATO LECCE
- Pierret
SASSUOLO-NAPOLI, sabato ore 18:30
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
CONSIGLIATO NAPOLI
- Lucca
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Boloca
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Di Lorenzo
MILAN-CREMONESE, sabato ore 20:45
CONSIGLIATO MILAN
- Gimenez
CONSIGLIATO CREMONESE
- Okereke
SCONSIGLIATO MILAN
- Tomori
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte
ROMA-BOLOGNA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Angelino
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
SCONSIGLIATO ROMA
- El Aynaoui
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Immobile
CAGLIARI-FIORENTINA, domenica ore 18:30
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Folorunsho
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Gudmundsson
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Luperto
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Fagioli
COMO-LAZIO, domenica ore 18:30 su Sky Sport
CONSIGLIATO COMO
- Da Cunha
CONSIGLIATO LAZIO
- Castellanos
SCONSIGLIATO COMO
- Morata
SCONSIGLIATO LAZIO
- Dele-Bashiru
ATALANTA-PISA, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO ATALANTA
- K.Sulemana
CONSIGLIATO PISA
- Angori
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Ederson
SCONSIGLIATO PISA
- Touré
JUVENTUS-PARMA, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
CONSIGLIATO PARMA
- Valeri
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Joao Mario
SCONSIGLIATO
- Almqvist
UDINESE-VERONA, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO UDINESE
- Iker Bravo
CONSIGLIATO VERONA
- Oyegoke
SCONSIGLIATO UDINESE
- Lovric
SCONSIGLIATO VERONA
- Mosquera
INTER-TORINO, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO INTER
- Barella
CONSIGLIATO TORINO
- Anjorin
SCONSIGLIATO INTER
- Sucic
SCONSIGLIATO TORINO
- Ngonge