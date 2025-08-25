Introduzione

Tanti nomi, tante incognite ma anche un bel po' di certezze a lovello fantacalcio. Questa la fotografia delle 20 squadre di Serie A che "offrono" ai fantallenatori affari da sogno. Il rovescio della medaglia riguarda le stagioni da incubo che si celano dietro a rilanci "convinti" che però potrebbero non fruttare dividendi.



Il nostro viaggio all'interno delle squadre protagoniste di questa stagione 2025-2026 prende in considerazione un tris di nomi con "caratteristiche" diverse. Nessuno ovviamente ha la sfera di crsitallo e non è mai detto che chi ha fatto bene si ripeta e chi non è stato così utile lo scorso anno debbia continuare a viaggiare sui binari della mediocrità



CONSIGLI PER L'ASTA: I GIOCATORI DA PRENDERE A 1