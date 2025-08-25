Esplora tutte le offerte Sky
Fantacalcio, consigli per l'asta per ogni squadra: scommesse, certezze e chi evitare

Fantacalcio

Introduzione

Tanti nomi, tante incognite ma anche un bel po' di certezze a lovello fantacalcio. Questa la fotografia delle 20 squadre di Serie A che "offrono" ai fantallenatori affari da sogno. Il rovescio della medaglia riguarda le stagioni da incubo che si celano dietro a rilanci "convinti" che però potrebbero non fruttare dividendi.

Il nostro viaggio all'interno delle squadre protagoniste di questa stagione 2025-2026 prende in considerazione un tris di nomi con "caratteristiche" diverse. Nessuno ovviamente ha la sfera di crsitallo e non è mai detto che chi ha fatto bene si ripeta e chi non è stato così utile lo scorso anno debbia continuare a viaggiare sui binari della mediocrità

CONSIGLI PER L'ASTA: I GIOCATORI DA PRENDERE A 1

Quello che devi sapere

Premesse

Come ogni anno passiamo in rassegna le 20 squadre di Serie A, indicando le certezze fantacalcistiche, le scommesse e quelli da evitare. Vanno ovviamente fatte un paio di premesse per comprendere a pieno la lista che andrete a leggere

Per "scommesse" si possono intendere due tipologie di giocatori

  • La famosa (possibile) gemma nascosta che potrebbe trovare continuità come titolare e si spera come portatore di bonus

  • Il giocatore che potrebbe avere numeri più interessanti rispetto alle previsioni. Mettere come scommessa un cognome "conosciuto" può significare "ehi...magari spendete qualche cosa in più di quanto preventivato"
     

Per "da evitare" il discorso è simile: l'idea non è sconsigliare qualcuno "in toto" perchè non abbiamo la sfera magica. Chi finisce in questa sezione può essere qualcuno che potrebbe perdere il posto da titolare oppure un giocatore che probabilmente non ripeterà l'annata precedente quanto a bonus

Atalanta

Certezza

  • SCAMACCA


Scommessa

  • AHNOR


Da evitare

  • CARNESECCHI

Atalanta
Bologna

Certezza

  • ORSOLINI


Scommessa

  • DOMINGUEZ


Da evitare

  • ZORTEA

Bologna

Cagliari

Certezza

  • GAETANO


Scommessa

  • KILICSOY


Da evitare

  • CAPRILE

Cagliari
Como

Certezza

  • DIAO


Scommessa

  • ADDAI


Da evitare

  • MORATA

Como

Cremonese

Certezza

  • VAZQUEZ


Scommessa

  • COLLOCOLO


Da evitare

  • JOHNSEN

Cremonese
Fiorentina

Certezza

  • GUDMUNDSSON


Scommessa

  • SOHM


Da evitare

  • DZEKO

Fiorentina

Genoa

Certezza

  • MARTIN


Scommessa

  • VALENTIN CARBONI


Da evitare

  • MALINOVSKYI

Genoa
Inter

Certezza

  • DUMFRIES


Scommessa

  • FRATTESI


Da evitare

  • MKHITARYAN

Inter

Juventus

Certezza

  • YILDIZ


Scommessa

  • KOOPMEINERS


Da evitare

  • McKENNIE

Juventus
Lazio

Certezza

  • CASTELLANOS


Scommessa

  • BELAHYANE


Da evitare

  • PEDRO

Lazio

Lecce

Certezza

  • GASPAR


Scommessa

  • BERISHA


Da evitare

  • BANDA

Lecce
Milan

Certezza

  • LEAO


Scommessa

  • DE WINTER


Da evitare

  • RICCI

Milan

Napoli

Certezza

  • DE BRUYNE


Scommessa

  • LANG


Da evitare

  • LOBOTKA

Napoli
Parma

Certezza

  • BERNABE'


Scommessa

  • CIRCATI


Da evitare

  • ALMQVIST

Parma

Pisa

Certezza

  • TRAMONI


Scommessa

  • MOREO


Da evitare

  • CUADRADO

Pisa
Roma

Certezza

  • KONE'


Scommessa

  • GHILARDI


Da evitare

  • DYBALA

Roma

Sassuolo

Certezza

  • LAURIENTE'


Scommessa

  • IDZES


Da evitare

  • BOLOCA

Sassuolo
Torino

Certezza

  • VLASIC


Scommessa

  • NGONGE


Da evitare

  • PEDERSEN

Torino

Udinese

Certezza

  • SOLET


Scommessa

  • IKER BRAVO


Da evitare

  • EKKELENKAMP

Udinese
Verona

Certezza

  • SERDAR


Scommessa

  • UNAI NUNEZ


Da evitare

  • EBOSSE

Verona
