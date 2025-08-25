Introduzione
Tanti nomi, tante incognite ma anche un bel po' di certezze a lovello fantacalcio. Questa la fotografia delle 20 squadre di Serie A che "offrono" ai fantallenatori affari da sogno. Il rovescio della medaglia riguarda le stagioni da incubo che si celano dietro a rilanci "convinti" che però potrebbero non fruttare dividendi.
Il nostro viaggio all'interno delle squadre protagoniste di questa stagione 2025-2026 prende in considerazione un tris di nomi con "caratteristiche" diverse. Nessuno ovviamente ha la sfera di crsitallo e non è mai detto che chi ha fatto bene si ripeta e chi non è stato così utile lo scorso anno debbia continuare a viaggiare sui binari della mediocrità
CONSIGLI PER L'ASTA: I GIOCATORI DA PRENDERE A 1
Quello che devi sapere
Premesse
Come ogni anno passiamo in rassegna le 20 squadre di Serie A, indicando le certezze fantacalcistiche, le scommesse e quelli da evitare. Vanno ovviamente fatte un paio di premesse per comprendere a pieno la lista che andrete a leggere
Per "scommesse" si possono intendere due tipologie di giocatori
- La famosa (possibile) gemma nascosta che potrebbe trovare continuità come titolare e si spera come portatore di bonus
- Il giocatore che potrebbe avere numeri più interessanti rispetto alle previsioni. Mettere come scommessa un cognome "conosciuto" può significare "ehi...magari spendete qualche cosa in più di quanto preventivato"
Per "da evitare" il discorso è simile: l'idea non è sconsigliare qualcuno "in toto" perchè non abbiamo la sfera magica. Chi finisce in questa sezione può essere qualcuno che potrebbe perdere il posto da titolare oppure un giocatore che probabilmente non ripeterà l'annata precedente quanto a bonus
Atalanta
Certezza
- SCAMACCA
Scommessa
- AHNOR
Da evitare
- CARNESECCHI
Bologna
Certezza
- ORSOLINI
Scommessa
- DOMINGUEZ
Da evitare
- ZORTEA
Cagliari
Certezza
- GAETANO
Scommessa
- KILICSOY
Da evitare
- CAPRILE
Como
Certezza
- DIAO
Scommessa
- ADDAI
Da evitare
- MORATA
Cremonese
Certezza
- VAZQUEZ
Scommessa
- COLLOCOLO
Da evitare
- JOHNSEN
Fiorentina
Certezza
- GUDMUNDSSON
Scommessa
- SOHM
Da evitare
- DZEKO
Genoa
Certezza
- MARTIN
Scommessa
- VALENTIN CARBONI
Da evitare
- MALINOVSKYI
Inter
Certezza
- DUMFRIES
Scommessa
- FRATTESI
Da evitare
- MKHITARYAN
Juventus
Certezza
- YILDIZ
Scommessa
- KOOPMEINERS
Da evitare
- McKENNIE
Lazio
Certezza
- CASTELLANOS
Scommessa
- BELAHYANE
Da evitare
- PEDRO
Lecce
Certezza
- GASPAR
Scommessa
- BERISHA
Da evitare
- BANDA
Milan
Certezza
- LEAO
Scommessa
- DE WINTER
Da evitare
- RICCI
Napoli
Certezza
- DE BRUYNE
Scommessa
- LANG
Da evitare
- LOBOTKA
Parma
Certezza
- BERNABE'
Scommessa
- CIRCATI
Da evitare
- ALMQVIST
Pisa
Certezza
- TRAMONI
Scommessa
- MOREO
Da evitare
- CUADRADO
Roma
Certezza
- KONE'
Scommessa
- GHILARDI
Da evitare
- DYBALA
Sassuolo
Certezza
- LAURIENTE'
Scommessa
- IDZES
Da evitare
- BOLOCA
Torino
Certezza
- VLASIC
Scommessa
- NGONGE
Da evitare
- PEDERSEN
Udinese
Certezza
- SOLET
Scommessa
- IKER BRAVO
Da evitare
- EKKELENKAMP
Verona
Certezza
- SERDAR
Scommessa
- UNAI NUNEZ
Da evitare
- EBOSSE