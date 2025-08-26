Consigli fantacalcio: gli attaccanti low cost

Introduzione
Fari puntati su uno degli argomenti più discussi (e discutibili) tra fantamanager. C'è chi studia analizza e ci crede e chi va a sensazione ma il capitolo "attaccanti low cost" ha davvero infinite sfaccettature e interpretazioni. Parliamo nello specifico di giocatori da quarto e quinto slot che possono dividersi in macro-categorie
Alcuni abbinamenti titolare-riserva possono avere una propria coerenza per quelle squadre nelle quali la punta titolare (o presunta tale) potrebbe rischiare il posto nel medio lungo periodo. Poi ci sono gli expolit veri e propri: stagioni con numeri sopra le attese di inizio anno e quindi vere e proprie gemme che alla fine ci sono costati (relativamente poco). Vediamo qualche possibile colpo
AMIN SARR - VERONA
Molti fantamanger hanno tenuto d'occhio l'attacco del Verona stra speranze e dubbi. Da una parte Giovane, soprattutto per il precampionato, ha suscitato un bel po' di interesse
Sarr lo scorso anno aveva avuto una fase "buona" a livello fantacalcio salvo poi mantenere la titolarità (che non è cosa da sottovalutare) senza però incidere alla grande quanto a bonus. Il ragazzo è però rapido e potrebbe dare, soprattutto in termini di assist, qualche soddisfazione in più in quest'annata
LAMEK BANDA - LECCE
L'esterno del Lecce nelle ultime stagioni ha perso un bel po' di interesse: resta però un nome da prendere in considerazione perché quando è in giornata può far contenti molti fantallenatori. L'idea di base è che, avendo un po' di continuità, possa tornare su una media voto decorosa con bonus regolari anche se a intermittenza
Da una parte la questione infortuni, dall'altra la mancata continutià hanno fatto perdere percentuali di gradimento. Camarda crea tanto interesse e prezzi più alti della media, guardate anche a destra e a sinistra nel tridente leccese
BENJAMIN DOMINGUEZ - BOLOGNA
Per quanto in tanti lo conoscano dopo l'annata scorsa, Dominguez resta sempre un profilo che "divide" i fantallenatori: o non si entra in lotta per portarlo in rosa, oppure si rischia la battaglia di rilanci tra due "amici" che lo hanno puntato.
Guardando all'aspetto tecnico tattico Dominguez è sempre sottotraccia. Attenzione, qui non vogliamo far passare il messaggio dell'attaccante low cost che farà 20 gol. Come ripetuto più volte, nessuno ha la sfera di cristallo. Nonostante i dubbi sul suo impiego di lungo periodo (il Bologna è ben coperto sugli esterni), non possiamo non credere a uno con i suoi piedi
STEFANO MOREO - PISA
Problemi, critiche, rinascita, elogi, promozione e...fantacalcio. Questa la parabile degli ultimi 2 anni di Stefano Moreo che ci ha guadagnato parecchio dal cambio di allenatore in nerazzurro. Dopo Aquilani e Inzaghi ora però tocca a Gilardino
Di gol ne sono arrivati. Magari l'impatto con la Serie A ptrebbe essere "solo" da buona media voto ma sul lungo periodo è un investimento sul quale riflettere bene. Con Tramoni sulla trequarti l'affiatamento c'è. Moreo corre, si sbatte, copre e attacca. Difficile che la sua media voto, accompagnata si spera da bonus, possa farvi rimanere delusi
MATEO PELLEGRINO - PARMA
Quel che succede nel precampionato tende ad aumentare l'interesse intorno a un giocatore con relativo aumento di prezzo medio. Pellegrino è stato grande protagonista in Coppa Italia ma forse, il fatto di aver già giocato una sfida di campionato senza bonus può aver rimesso le cose "a posto"
Lo scorso anno l'esordio fu fantastico con un bel +6 portato a casa. Pellegrino giocò solo l'ultima parte di stagione togliendosi però più di una soddisfazione. Il suo prezzo medio resta decisamente interessante e con qualche chance in più quanto a titolairtà non è detto che non sia un bel colpo low cost
KEINAN DAVIS - UDINESE
Udine è un bel punto di domanda in questo periodo dell'anno. Senza più Lucca e Thauvin, i bianconeri si trovano senza due titolarissimi che hanno dato grandi soddisfazioni ai fantallenatori (prima dell'infortunio del francese). Ora c'è da sostituire al meglio due pezzi da novanta in chiave fanta.
Sarà necessario trovare la giusta alchimia nel reparto d'attacco: Davis, per caratteristiche, ricorda molto Lucca e il gioco dell'Udinese, che non ha cambiato molto, tra esterni e mediana, è improntato allo sfruttamento massimo della punta pensante. Un pensierino sull'inglese va fatto per forza
CALEB EKUBAN - GENOA
Vitinha, Ekuban e perché no anche Venturino. Anche se l'ultimo è listato centrocampista ciò non significa che la concorrenza si riduca nell'attacco della squadra di Vieira. Colombo è per ora il terminale di riferimento ma Ekuban è uno che sa ritagliarsi il proprio spazio
Magari non sarà continuo fin da subito ma l'attacco rossoblù nuovo di zecca porta sia interesse che dubbi sulla possibile continuità dei nomi nuuovi. Abbinare Ekuban a un titolare attuale può essere una buona idea. Velocità, assist e tentativi a rete non mancheranno, a patto di convincere Vieria sul campo d'allenamento