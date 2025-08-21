Juventus di Tudor, probabile formazione e consigli fantacalcio: quali giocatori prendereFantacalcio
Introduzione
Le nostre analisi fantacalcistiche non si limitano ai ruoli in generale tra giocatori da prendere, scommesse e gente (magari) da evitare. Cerchiamo di scendere di più nello specifico passando in rassegna le rose delle Big del nostro campionato. Tutte hanno spunti interessanti dal punto di vista fanta. Tra nuovi arrivi, in campo e in panchina, molto potrebbe cambiare da una stagione all’altra.
In tanti aspettano di vedere in azione la Juventus di Tudor e allora "sezioniamo" in bianconeri con la nostra analisi.. Per ogni squadra oggetto di analisi e approfondimenti, faremo un recap di mercato, tra entrate e uscite, analizzeremo la probabile formazione e ovviamente daremo qualche dritta (si spera) per la vostra asta in vista della stagione che sta per iniziare
IL NAPOLI DI CONTE: GUIDA AL FANTACALCIO
LA ROMA DI GASPERINI: GUIDA AL FANTACALCIO
L'ATALANTA DI JURIC: GUIDA AL FANTACALCIO
IL MILAN DI ALLEGRI: GUIDA AL FANTACALCIO
Quello che devi sapere
Mercato in entrata
Dal punto di vista fantacalcistico interessano esclusivamente le trattative che hanno portato nuovi giocatori in rosa. Ecco quindi quel che hanno combinato i nerazzurri in questa sessione di mercato.
NOTA BENE: gli acquisti della stagione 25-26 sono aggiornati al 20 agosto 2025 (così come i consigliati e sconsigliati)
- Kalulu (dif)
- Kelly (dif)
- Di Gregorio (por)
- Nico Gonzalez (att)
- Rugani (dif)
- Kostic (cen)
- Miretti (cen)
- Tiago Djalo (dif)
- Arhur (cen)
- Facundo Gonzalez (dif)
- Gori (por)
- David (att)
- Conceicao (cen)
- Joao Mario (dif)
Probabile formazione
Igor Tudor ripartirà dal consolidato 3-4-2-1 con qualche possibile variazione a gara in corso. In determinate situazione, qualora la fase finale del campionato portasse qualche altra pedina in attacco, si potrebbe pensare anche a uno schieramento con due punte ma saranno in ogni caso soluzioni estemporanee
A livello di rotazioni e ballottaggi ci sono un po' di ruoli "da verificare", spieghiamo per bene: sia per caratteristiche che per stato di forma, non tutti hanno la titolarità assicurata di lungo periodo. Ci sono zone del campo nelle quali una decisione "definitiva" potrebbe arrivare più in là nel tempo. D'altronde Tudor non ha grossi problemi nel ruotare in ogni ruolo
Probabile formazione Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kalulu; Joao Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David
Portiere e difesa
Il ritorno a pieno regime di Bremer è sicuramete un acquisto interno non indifferente: i bianconeri, per quanto ricchi di giocatori offensivi, hanno un ottimo equilibrio difensivo riducendo (ad esempio) i contropiedi subiti. Insomma, per segnare ai bianconeri bisogna imbastire azioni "ragionate" e la linea a 5 dietro in fase di non possesso garantirà un bel po' di clean sheet
Di Gregorio resta anche per quest'anno un must have al fantacalcio (forse più appetibile rispetto alla scorsa stagione). Bremer, al netto dell'infortunio avuto, non ha bisogno di essere consigliato mentre per quel che riguarda gli esterni c'è da valutare la spesa per Joao Mario. Un nuovo acquisto crea sempre "interesse fantacalcistico" soprattutto se parliamo di una big ma non fate carte false. Attenzione anche al ritorno di Cabal dall'infortunio. Acquisto da considerarsi (molto) low cost soprattutto se abbiamo in rosa il suo titolare
Centrocampo
Per districarci al meglio nei giocatori listati centrocampisti in casa Juventus bisogna analizzare quel che ha fatto Tudor nelle ultime 8 gare di campionato. Partiamo dal totale stagionale (in A) delle reti dei protagonisti che non sono né attaccanti né difensori
- Thuram: 4 gol
- Conceicao: 3 gol
- Koopmeiners: 3 gol
- Locatelli: 2 gol
- McKennie: 2 gol
Letta in questo modo, l'idea di avere bonus in mediana Juventus non ha così appeal ma come detto Tudor nelle ultime otto ha "mandato in gol" per 4 volte un centrocampista. Che la storia possa cambiare? La sopresa può essere Koopmeiners, la certezza Thuram. Conceicao è un rischio economico visto che in tanti lo hanno puntato come crack stagionale
Attacco
Come avete letto nella nota a margine del mercato in entrata, al momento nella rosa bianconera ci sono David, Vlahovic e Milik come terminali "puri". La dirigenza lavora per un ritorno a Torino di Kolo Muani. L'arrivo di David è estremamente interessante per l'eventuale sviluppo del gioco. L'ex Lilla "concede" oltre 10 centimetri in altezza rispetto a quel che abbiamo visto nelle scorse annate. Vlahovic, Milik e Kolo Muani hanno una stazza differente.
Ciò non significa un peggiormento ma un eventuale cambio di manovra. David si abbassa spesso creando spazio per l'inserimento (veloce) di trequartisti e centrocampisti. Capito perché Conceicao (come centrocampista) e soprattutto Yildiz rischiano di avere molte più chance di portare a casa svariati +3? E un bel po' di assist potrebbero arrivare proprio da David