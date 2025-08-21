Come avete letto nella nota a margine del mercato in entrata, al momento nella rosa bianconera ci sono David, Vlahovic e Milik come terminali "puri". La dirigenza lavora per un ritorno a Torino di Kolo Muani. L'arrivo di David è estremamente interessante per l'eventuale sviluppo del gioco. L'ex Lilla "concede" oltre 10 centimetri in altezza rispetto a quel che abbiamo visto nelle scorse annate. Vlahovic, Milik e Kolo Muani hanno una stazza differente.



Ciò non significa un peggiormento ma un eventuale cambio di manovra. David si abbassa spesso creando spazio per l'inserimento (veloce) di trequartisti e centrocampisti. Capito perché Conceicao (come centrocampista) e soprattutto Yildiz rischiano di avere molte più chance di portare a casa svariati +3? E un bel po' di assist potrebbero arrivare proprio da David