Fantacalcio, i consigli per l'asta dopo il mercato

Introduzione

Il gong di fine mercato è suonato e adesso le rose sono chiuse. C'è chi è arrivato in extremis e chi invece ha preso la via di un altro campionato. E' tempo di tirare le somme con i consigliatissimi per l'asta del fantacalcio. Ad aiutarci c'è anche la Serie A che ha già disputato 180 minuti



Attanzione a non dare tutto per scontato dopo appena 2 giornate, sia nel bene che nel male. Le ultime ore di mercato hanno portato una bella quantità di nomi nuovi ma districarsi tra possibili acquisti "utili", trappole da evitare e gente che probabilmente vedrà poco il campo non è semplice. Partiamo però dai nomi (si spera) certi. Sulla carta bonus e buone medie voto dovrebbero arrivare ma sappiamo benissimo che nessuno ha la sfera di cristallo. Ecco allora 5 nomi per ruolo



COME CAMBIANO LE FORMAZIONI DI A DOPO IL MERCATO