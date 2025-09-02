Fantacalcio, i consigli per l'asta dopo il mercato

Introduzione
Il gong di fine mercato è suonato e adesso le rose sono chiuse. C'è chi è arrivato in extremis e chi invece ha preso la via di un altro campionato. E' tempo di tirare le somme con i consigliatissimi per l'asta del fantacalcio. Ad aiutarci c'è anche la Serie A che ha già disputato 180 minuti
Attanzione a non dare tutto per scontato dopo appena 2 giornate, sia nel bene che nel male. Le ultime ore di mercato hanno portato una bella quantità di nomi nuovi ma districarsi tra possibili acquisti "utili", trappole da evitare e gente che probabilmente vedrà poco il campo non è semplice. Partiamo però dai nomi (si spera) certi. Sulla carta bonus e buone medie voto dovrebbero arrivare ma sappiamo benissimo che nessuno ha la sfera di cristallo. Ecco allora 5 nomi per ruolo
COME CAMBIANO LE FORMAZIONI DI A DOPO IL MERCATO
Quello che devi sapere
Mile Svilar - Roma
La nuova Roma targata Gasperini per ora non vince 3-2 o 5-1 ma ha fatto sei punti con due reti. Difficile che Svilar a fine stagione sia in testa alla classifica dei clean sheet ma il portiere giallorosso non passa quasi mai la partita a guardarsi i guantoni. E' attore protagonista per ora nel bene. Media voto alta e contributo al modificatore arriveranno senz troppi problemi. Attenzione però ad avere qualche ricambio in porta per evitare "imbarcate" in certe giornate. Tradotto: se la Roma dovesse vincere 4-3 sarebbero 3 punti per Gasperini ma al fanta...
Mike Maignan - Milan
All'esordio non benissimo la difesa di Allegri...o forse sì? Guardando i primi numeri possiamo notare come i rossoneri, là dietro, non è che abbiano concesso tutte queste grandi chance alle avversarie. Sia contro la Cremonese che in quel di Lecce, il dato degli expected gol concessi alle avversarie è sempre stato sotto quota 0,50. Maignan in passato è stato "colpevole" in occasione di qualche gol subito ma Allegri potrebbe far risbocciare fantacalcisticamente il francese
Michele di Gregorio - Juventus
A livello fanta in casa Juventus si guarda più all'atacco (Vlahovic in primis) e ai nuovi arrivati dopo le ultime ore di mercato. Mentre vi perdete in video e spezzoni dei vari Zhegrova e Openda, buttate un occhio anche sul buon Di Gregorio. Tudor ha iniziato la stagione senza concedere reti e l'ex Monza è arrivato ad essere qual tipo di portiere che si deve far trovare pronto in quelle pochissime occasioni nelle quali gli attaccanti avversari lo chiamano in causa. Anche lui portiere gemma per quel che riguarda il modificatore
Nicola Leali - Genoa
Il portiere del Genoa non rientra in quella tipologia di portieri da prendere e schierare sempre. Se però siete della scuola multi-portiere con rotazioni allora non potete non prendere in considerazione la difesa del Genoa. Vieira già lo scorso anno ha dimostrato di poter portare a casa un po' di clean sheet e in questo inizio di stagione le cose sembrano rimanere sullo stesso binario. Con i giusti incastri ecco che magicamente la vostra porta potrebbe rimanere inviolata per un bel po' di giornate
Ivan Provedel - Lazio
La sensazione è che alcuni portieri di prima o seconda fascia possano "tradire". Spieghiamoci bene. Non parliamo di stagione negativa ma di un bel po' di partite nelle quali un golletto lo possono prendere vanificado un bonus clean sheet o un voto ben al di sopra della sufficienza. In 180 minuti di Serie A, Sarri è pssato da una sconfitta bruciante a un risultato rotondo con zero gol presi. Uno che potrebbe viaggiare a fari spenti è Provedel, che forse a fine stagione avrà fatto meglio di qualche portiere da "mutuo al fanta"
Denzel Dumfries - Inter
Se due settimane fa era da prendere, dopo quello che è successo contro Torino e Udinese sarà dura non spendere una cifra folle per lui. Difficilmente Chivu si priverà di un'arma così importante. Gli esterni nerazzurri sono sul taccuino di tutti i fantallenatori ma la costante spinta dalla parte destra dell'Inter, può portare assisti, gol e inserimenti in area da parte dell'olandese. Non lasciatevelo scappare
Andrea Cambiaso - Juventus
Rosso alla prima e due gare di squalifica. Ciò non significa che ci si debba scordare di Andrea Cambiaso che avrà un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico bianconero. Con una diga di centrocampisti, il gioco passerà per le corsie esterne e la trequarti. Vedere Cambiaso in area non è un fatto raro così come non lo è la conclusione da fuori. Altro possibile uomo fantacalcio per quel che riguarda i difensori
Emanuele Valeri - Parma
Cuesta ha avuto parole di elogio pieno per lui. Ovvio, il rovescio della medaglia è il prezzo medio all'asta del fanta che tende ad alzarsi non poco. Se però volete puntare su una difesa di qualità (centrali con magari pochi gol in canna ma esterni prolifici) ecco che Valeri rischia di essere uno di quelli "dimenticati" dai vostri colleghi fantallenatori. Non che se lo siano segnato ma il rialzo continuo potrebbe non esserci. Parliamo di un titolare fisso con aspettative di bonus più che discrete
Alessandro Buongiorno - Napoli
Manca ancora lui all'appello visto che nelle prime due di campionato ha giocato Juan Jesus. E' un Napoli con tanti centimetri tra difesa, centrocampo e attacco. Le palle inattive saranno determinanti in certi match e marcarli sempre bene tutti non sarà facile. Buongiorno oltre a garantire un'ottima media voto, non è nuovo a risolvere con un bel +3 certe situazioni in area di rigore. Anche in questo caso il fatto che non abbia ancora giocato può essere un vantaggio in termini economici
Megrim Vojvoda - Como
C'è da fare un discorso un po' articolato sull'esterno destro del Como. Abbiamo scelto Vojvoda con una motivazione anche se il ragionamento è più ampio. Nella scorsa stagione Fabregas ha utilizzato qualcosa come 6 esterni bassi destri differenti. In queste prime giornate Vojvoda è stato schierato alto per garantire forse più equilibrio. Diao starà fuori per un po' ma, ed eccoci al "ragionamento più ampio" l'arrivo di Posch può sparigliare il tutto. L'ideale sarebbe, al momento, prenderli entrambi. Il rischio è di avere un accoppiamento un po' così ma una volta capite le scelte di Fabregas, anche gli esterni diranno la loro
Riccardo Orsolini - Bologna
Gol, rigori, assist da fermo, media tocchi elevatissima e, dulcis in fundo, attaccante listato centrocampista. L'unico svantaggio sarà il prezzo all'asta perché Orsolini può essere un candidato serio alle posizioni alte (o altissime) della classifica cannonieri. La costanza è il suo punto forte, infortuni a parte, e Italiano ama giocare un calcio d'attacco. Si potrebbero migliorare i numeri della scorsa stagione? Sì (detto però a bassa voce)
Ruben Loftus-Cheek - Milan
I successi di Massimiliano Allegri passano anche per i centrocampisti. Non parliamo solo di incontristi ma di vere e proprie risorse per il fantacalcio. L'arrivo di Rabiot è stuzziscante ma uno come Loftus-Cheek potrebbe essere un jolly non indifferente. Se dovesse essere continuo dal punto di vista fisico, l'inglese garantirebbe una media voto interessante ma i suoi continui inserimenti e le doti su palla inattiva potrebbero portare anche un bel po' di bonus
Nico Paz - Como
Facciamo bene i conti per quel che riguarda la spesa. E' l'unica controindicazione legata al talento del Como. Per tiri effettuati non è secondo a nessuno. Lo specchio della porta viene inquadrato con una certa continuità. Tutto questo che tipo di conseguenze ha? La prima è una media voto tra le più alte per un centrocampista, la seconda è quasi scontata. Bonus, bonus e ancora bonus
Scott McTominay - Napoli
La sua striscia non si è fermata. Dopo la scorpacciata di bonus nell'ultima parte della scorsa stagione, lo scozzese ha ripreso da dove aveva terminato. Chi pensa che i numeri possano "peggiorare" non è nel torto perché non è così facile ripetersi dopo che tutta la Serie A sa di che pasta sei fatto. McTominay però sembra non aver esaurito quelle risorse che faranno contenti i fantallenatori che riusciranno a strapparlo agli "amici" dell'asta
Mattia Zaccagni - Lazio
Quando la Lazio di Sarri è in palla tutti possono arrivare al bonus, quando invece magari stenta, ecco che allora ci si può affidare ai singoli come possono essere i tre d’attacco Zaccagni tra calci da fermo, rigori e tiri da fuori ha sicuramente il bonus "in canna" in qualsiasi partita ma è il suo coinvolgimento nella manovra il vero punto di forza a livello fanta: tanti tocchi, tante occasioni create e quindi, oltre ai bonus, una media voto che non dovrebbe mai deludere
Marcus Thuram - Inter
Entrambi gli attaccanti dell'Inter sono nella lista dei favoriti per il titolo di capocanoniere. Difficile quindi scegliere tra Thuram e Lautaro. Guardando però i primi minuti targati Chivu, sembra che il francese sia molto più funzionale a livello fantacalcio. Per intenderci al meglio: Lautaro potrebbe (dovrebbe) segnare di più ma senza il gol ipotizziamo una media voto non esaltante. Thuram fa tanto lavoro di sponda (quindi buono per assist) e ha la fisicità giusta per trovare un +3 anche marcato in area. Comparato con Lautaro potrebbe compensare il numero minore di gol con il numero maggiore di assist e media voto
Rafael Leao - Milan
Non lo abbiamo ancora visto all’opera nelle prime due partite di campionato e quindi c’è tanta attesa per il nuovo ruolo che Allegri ha in mente per Rafael Leao. E' vero da una parte che Pulisic sta continuando a far contenti tifosi e fantallenatori; dall’altra però abbiamo velocità, dribbling capacità di saltare l'uomo e conclusioni. Qualcuno avrà dubbi legati alla continuità di rendimento ma Allegri ha lavorato molto e quindi perché non puntare su di lui al fantacalcio? Potrebbe essere davvero una stagione da abbondante doppia cifra
Rasmus Hojlund - Napoli
L’infortunio di Lukaku, l’inizio un po’ così da parte di Lorenzo Lucca potrebbe spianare la strada a Rasmus Hojlund che in Italia conosciamo bene. A Bergamo ricordano la sua velocità in campo aperto ma anche il lavoro per i compagni.. E' un attaccante che sa giocare bene fronte alla porta ma che ha anche quel killer instinct in area di rigore che potrebbe sicuramente aiutare tanti fantamanager. Hojlund dovrà sfruttare al meglio questo periodo iniziale con Lukaku infortunato ma non è assolutamente detto che l’ex United debba per forza essere un’alternativa quando il belga tornerà in campo
Valentin Castellanos - Lazio
Non possiamo di certo ignorare il terminale offensivo di una squadra di Maurizio Sarri. Quel che abbiamo detto su Zaccagni non toglie appeal dall'ingaggiare uno come il Taty Castellanos. In attesa di ulteriori certificazioni sulla pericolosità degli esterni destri, Castellanos può essere rifornito a dovere ed è uno che non solo sa trasformare in oro una palla con una zampata. E' un attaccante con tecnica, tiro e molto altro. Parliamo quindi di un potenziale affarone se rapportiamo la resa all'eventuale costo ragionevole
Jonathan David - Juventus
Esordio con goal e poi insufficienza in pagella: qual è il vero Jonathan David? Sulla carta il primo quello che potrebbe candidarsi per le zone nobilissime della classifica cannonieri, fermo restando il "problema" Vlahovic e le scelte sui giocatori d'attacco visto che è arrivato anche Openda. Chissà che Tudor non possa studiare una Juventus anche con la doppia punta. David però resta una prima scelta sia da parte dell'allenatore bianconero, sia per chi si diletta nel gioco più praticato d'Italia