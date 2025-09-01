Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le formazioni tipo di Serie A, come cambiano dopo il calciomercato

Calciomercato

Introduzione

È arrivato il gong del mercato: tantissime le operazioni in entrata e in uscita che hanno modificato o addirittura rivoluzionato le rose delle squadre del nostro campionato. Ecco come sono cambiate le 20 formazioni tipo dopo l’estate 2025 di calciomercato


CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE - TABELLONE

Quello che devi sapere

Atalanta

ACQUISTI:

  • Krstovic (a, Lecce)
  • Kossounou (d, Bayer Leverkusen)
  • K. Sulemana (a, Southampton)
  • Zalewski (c, Inter)
  • Ahanor (d, Genoa)
  • Samardzic (c, Udinese)
  • Brescianini (c, Frosinone)
  • Musah (c, Milan)
  • Sportiello (p, Milan)

CESSIONI:

  • Retegui (a, Al-Qadsiah)
  • Ruggeri (d, Atletico Madrid)
  • Piccoli (a, Cagliari)
  • Adopo (c, Cagliari)
  • Touré (a, Besiktas)
  • I. Sulemana (Bologna)
  • Musso (p, Atletico Madrid)
  • Toloi (d, San Paolo)
  • Cuadrado (c, Pisa)
  • Godfrey (d, Sheffield United)
  • Palestra (d, Cagliari)
  • Bonfanti (d, Pisa)

Atalanta

Bologna

ACQUISTI:

  • Rowe (a, Marsiglia)
  • Vitik (d, Sparta Praga)
  • Zortea (d, Cagliari)
  • Heggem (d, West Bromwich Albion)
  • Casale (d, Lazio)
  • Pobega (c, Milan)
  • I. Sulemana (Atalanta)
  • Bernardeschi (a, Toronto)
  • Immobile (a, Besiktas)
  • Gillier (p, U. Catolica)

CESSIONI:

  • Ndoye (a, Nottingham Forest)
  • Beukema (d, Napoli)
  • Erlic (d, Midtjylland)
  • Posch (d, Como)
  • Cangiano (a, Pescara)
  • Okwonkwo (a, Pescara)
  • Baldursson (c, Kasimpasa)
  • Aebischer (c, Pisa)
  • Raimondo (a, Frosinone)
  • Corazza (d, Pescara)
  • Pyyhtia (c, Modena)
  • El Azzouzi (c, Auxerre)
  • Gillier (p, Montreal)
  • Sosa (Indep. Santa Fe)

Bologna
pubblicità

Cagliari

ACQUISTI:

  • Piccoli (a, Atalanta)
  • Caprile (p, Napoli)
  • Gaetano (c, Napoli)
  • Adopo (a, Atalanta)
  • Kilicsoy (a, Besiktas)
  • Folorunsho (c, Napoli)
  • Borrelli (a, Brescia)
  • S. Esposito (a, Inter)
  • Palestra (d, Atalanta)
  • Mazzitelli (c, Como)
  • Belotti (a, Como)
  • Rodriguez (d, Penarol)

CESSIONI:

  • Piccoli (a, Fiorentina)
  • Zortea (d, Bologna)
  • Marin (c, Aek Atene)
  • Makoumbou (c, Samsunspor)
  • Hatzidiakos (d, Copenaghen)
  • Scuffet (p, Pisa)
  • Augello (d, Palermo)
  • Palomino (d, Talleres)
  • Palomba (d, Virtus Entella)
  • Wieteska (d, Kocaelispor)
  • Prelec (a, Oxfort United)
  • Sherri (p, Frosinone)
  • Veroli (d, Palermo)
  • Mutandwa (a, Ried)

Cagliari

Como

ACQUISTI:

  • J. Rodriguez (Betis)
  • Kuhn (Celtic)
  • Baturina (c, Dinamo Zagabria)
  • Addai (a, AZ Alkmaar)
  • Perrone (c, Manchester City)
  • Valle (d, Barcellona)
  • Van Der Brempt (d, Salisburgo)
  • Ramon (d, Real Madrid)
  • Diego Carlos (d, Fenerbahce)
  • Mazzitelli (c, Frosinone)
  • Posch (d, Bologna)
  • Jack (d, Palmeiras)
  • Cavlina (p, Dinamo Zagabria)
  • Tornqvist (p, Mjallby)
  • Morata (a, Milan)
  • Menke (p, Internacional)

CESSIONI:

  • Strefezza (a, Olympiacos)
  • Bellemo (c, Sampdoria)
  • Ioannou (d, Sampdoria)
  • Fadera (a, Sassuolo)
  • Curto (d, Empoli)
  • Ghidotti (p, Sampdoria)
  • Abildgaard (c, Sampdoria)
  • Cutrone (a, Parma)
  • Engelhardt (c, 'Gladbach)
  • Audero (p, Cremonese)
  • Azon (a, Ipswich)
  • Mazzitelli (c, Cagliari)
  • Belotti (a, Cagliari)
  • Braunoder (c, Bari)
  • Jack (d, Spezia)
  • Tornqvist (p, Mjallby)
  • Gabrielloni (p, Juve Stabia)
  • Kone (c, Frosinone)
  • Cassandro (d, Catanzaro)
  • Rispoli (c, Catanzaro)
  • Jasim (a, Al-Najma)
  • Fumagalli (p, Virtus Entella)

Como
pubblicità

Cremonese

ACQUISTI:

  • Vandeputte (c, Catanzaro)
  • Baschirotto (d, Lecce)
  • Sanabria (a, Torino)
  • Pezzella (d, Empoli)
  • Faye (d, Rennes)
  • Fulignati (p, Catanzaro)
  • Sarmiento (a, Brighton)
  • Payero (c, Udinese)
  • Bondo (c, Milan)
  • Terracciano (d, Milan)
  • Moumbagna (a, Marsiglia)
  • Zerbin (c, Napoli)
  • Silvestri (p, Empoli)
  • Nava (p, Milan)
  • Grassi (c, Empoli)
  • Audero (p, Como)
  • Floriani Mussolini (d, Lazio)
  • Vardy (a, Leicester)*

CESSIONI:

  • Jungdal (p, Westerlo)
  • Lochoshvili (d, Norimberga)
  • Sarr (p, Spezia)
  • Tannander (p, Farense)
  • Falletti (c, Mantova)
  • Majer (c, Mantova)
  • Pickel (c, Espanyol)
  • Ravanelli (d, Monza)
  • Quagliata (d, Deportivo La Coruna)
  • Azzi (d, Monza)
  • Castagnetti (c, Cesena)
  • Afena-Gyan (a, Amed)
  • Tsadjout (a, Pescara)
  • Nasti (a, Empoli)
  • Fulignati (p, Empoli)
  • Saro (p, Reggiana)
  • Zanimacchia (a, Modena)
  • Moretti (d, Virtus Entella)

* in attesa di ufficialità (per gli svincolati il mercato non è terminato alle 20 di questo lunedì)

Cremonese

Fiorentina

ACQUISTI:

  • Piccoli (a, Cagliari)
  • Sohm (c, Parma)
  • Fagioli (c, Juventus)
  • Gudmundsson (a, Genoa)
  • Fazzini (c, Empoli)
  • Gosens (d, Union Berlino)
  • Lamptey (d, Brighton)
  • Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
  • Kospo (d, Barcellona)
  • Dzeko (a, Fenerbahce)
  • Lezzerini (p, Brescia)
  • Viti (d, Nizza)

CESSIONI:

  • Gonzalez (a, Juventus)
  • Kayode (d, Brentford)
  • Amrabat (c, Fenerbahce)
  • Nzola (a, Pisa)
  • Sottil (a, Lecce)
  • Barak (c, Sampdoria)
  • Moreno (d, Levante)
  • Bianco (c, Paok Salonicco)
  • Lucchesi (d, Monza)
  • Biraghi (d, Torino)
  • Brekalo (a, Oviedo)
  • Terracciano (p, Milan)
  • Favasuli (d, Catanzaro)
  • Amatucci (c, Las Palmas)
  • Caprini (a, Mantova)
  • Christensen (p, Sturm Graz)
  • Distefano (a, Carrarese)

Fiorentina
pubblicità

Genoa

ACQUISTI:

  • Stanciu (c, Damac)
  • Carboni (c, Inter)
  • Gronbaek (c, Rennes)
  • Ostigard (d, Rennes)
  • Colombo (c, Milan)
  • Onana (c, Besiktas)
  • Cornet (a, West Ham)

CESSIONI:

  • De Winter (d, Milan)
  • Ahanor (d, Atalanta)
  • Gudmundsson (a, Fiorentina)
  • Bani (d, Palermo)
  • Matturro (d, Levante)
  • Yalcin (a, Alanyaspor)
  • Portanova (c, Reggiana)
  • Favilli (a, Avellino)
  • Accornero (a, Carrarese)
  • Vogliacco (d, Paok)
  • Bohinen (c, Venezia)
  • Ankeye (a, Virtus Entella)
  • Debenedetti (a, Virtus Entella)
  • Calvani (d, Frosinone)
  • Pittino (d, Mantova)

Genoa

Inter

ACQUISTI:

  • Luis Henrique (c, Marsiglia)
  • Bonny (a, Parma)
  • Diouf (c, Lens)
  • Sucic (c, Dinamo Zagabria)
  • Akanji (d, Manchester City)
  • Zalewski (c, Roma)

CESSIONI:

  • Zalewski (c, Atalanta)
  • A. Stankovic (c, Bruges)
  • Buchanan (c, Villarreal)
  • Satriano (a, Lens)
  • Taremi (a, Olympiacos)
  • Asllani (c, Torino)
  • F. Stankovic (p, Venezia)
  • Arnautovic (a, Stella Rossa)
  • Correa (a, Botafogo)
  • Salcedo (a, Ofi Creta)
  • V. Carboni (a, Genoa)
  • S. Esposito (a, Cagliari)
  • Akinsanmiro (c, Pisa)
  • F. Carboni (d, Empoli)

Inter
pubblicità

Juventus

ACQUISTI:

  • Conceiçao (a, Porto)
  • Zhegrova (a, Lille)
  • Gonzalez (a, Fiorentina)
  • Kelly (d, Newcastle)
  • Kalulu (d, Milan)
  • Di Gregorio (p, Monza)
  • Joao Mario (d, Porto)
  • Openda (a, Lipsia)
  • David (a, Lille)

CESSIONI:

  • Gonzalez (a, Atletico Madrid)
  • Rovella (c, Lazio)
  • Alberto Costa (d, Porto)
  • Fagioli (c, Fiorentina)
  • Savona (d, Nottingham Forest)
  • Mbangula (a, Werder Brema)
  • Pellegrini (d, Lazio)
  • Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
  • Djalò (d, Besiktas)
  • Douglas Luiz (c, Nottingham Forest)
  • Weah (a, Marsiglia)
  • Arthur (c, Gremio)

Juventus

Lazio

ACQUISTI:

  • Rovella (c, Juventus)
  • Tavares (d, Arsenal)
  • Pellegrini (d, Juventus)
  • Dele-Bashiru (c, Hatayspor)
  • Gigot (d, Marsiglia)

CESSIONI:

  • Tchaouna (a, Burnley)
  • Casale (d, Bologna)
  • Castrovilli (c, Bari)
  • Ruggeri (d, Carrarese)
  • Crespi (a, Avellino)
  • Floriani Mussolini (d, Cremonese)
  • Bordon (d, Sudtirol)
  • Artistico (a, Spezia)

Lazio
pubblicità

Lecce

ACQUISTI:

  • Siebert (d, Fortuna Dusseldorf)
  • Stulic (a, Charleroi)
  • Sala (c, Cordoba)
  • Kouassi (d, Laval)
  • Jovic (a, IMT Belgrado)
  • Ndaba (d, Kilmarnock)
  • Perez (d, Curicò Unido)
  • Sottil (a, Fiorentina)
  • Camarda (a, Milan)

CESSIONI:

  • Krstovic (a, Atalanta)
  • Baschirotto (d, Cremonese)
  • Rodriguez (c, Lech Poznan)
  • Samek (c, Artis Brno)
  • Rebic (a, Hajduk Spalato)
  • Oudin (c, Catanzaro)
  • Lemmens (d, RWDM Bruxelles)
  • Bleve (p, Carrarese)
  • Voelkerling Persson (a, Osters)
  • Burnete (a, Juve Stabia)
  • Jovic (a, IMT Belgrado)
  • Esposito (d, Melbourne)

Lecce

Milan

ACQUISTI:

  • Nkunku (a, Chelsea)
  • Jashari (c, Bruges)
  • Ricci (c, Torino)
  • De Winter (d, Genoa)
  • Estupinan (d, Brighton)
  • Rabiot (Marsiglia)
  • Athekame (d, Young Boys)
  • Odogu (d, Wolfsburg)
  • Morata (a, Galatasaray)
  • Modric (c, Real Madrid)
  • Terracciano (p, Fiorentina)

CESSIONI:

  • Reijnders (c, Manchester City)
  • Thiaw (d, Newcastle)
  • T. Hernandez (d, Al-Hilal)
  • Okafor (a, Leeds)
  • Kalulu (d, Juventus)
  • Musah (c, Atalanta)
  • Emerson Royal (d, Flamengo)
  • Pellegrino (d, Boca Juniors)
  • Jimenez (d, Bournemouth)
  • Pobega (c, Bologna)
  • Sportiello (p, Atalanta)
  • Bondo (c, Cremonese)
  • Terracciano (d, Cremonese)
  • Calabria (d, Panathinaikos)
  • Jovic (c, Aek Atene)
  • Vasquez (p, Roma)
  • Lazetic (a, Aberdeen)
  • Morata (a, Como)
  • Camarda (a, Lecce)
  • Colombo (a, Genoa)
  • Comotto (c, Spezia)

Milan
pubblicità

Napoli

ACQUISTI:

  • Hojlund (a, Manchester United)
  • Beukema (d, Bologna)
  • Lang (a, Psv Eindhoven)
  • Gutierrez (d, Girona)
  • V. Milinkovic-Savic (p, Torino)
  • Lucca (a, Udinese)
  • Elmas (c, Lipsia)
  • Marianucci (d, Empoli)
  • De Bruyne (c, Manchester City)
  • Rao (a, Spal)

CESSIONI:

  • Osimhen (a, Galatasaray)
  • Raspadori (a, Atletico Madrid)
  • Natan (d, Betis)
  • Caprile (p, Cagliari)
  • Gaetano (c, Cagliari)
  • Zanoli (d, Udinese)
  • Lindstrom (a, Wolfsburg)
  • Cajuste (c, Ipswich)
  • Ngonge (a, Torino)
  • Marin (d, Villarreal)
  • Simeone (a, Torino)
  • Folorunsho (c, Cagliari)
  • Cheddira (a, Sassuolo)
  • Zerbin (c, Cremonese)
  • Hasa (c, Carrarese)
  • Mezzoni (d, Virtus Entella)
  • Marchisano (d, Avellino)
  • Rao (a, Bari)
  • Obaretin (d, Empoli)
  • Sgarbi (a, Pescara)

Napoli

Parma

ACQUISTI:

  • Frigan (a, Westerlo)
  • Ordonez (c, Velez)
  • Sorensen (c, Midtjylland)
  • Troilo (d, Belgrano)
  • Ndiaye (d, Troyes)
  • Britschgi (d, Lucerna)
  • Cutrone (a, Como)
  • Oristanio (a, Venezia)

CESSIONI:

  • Leoni (d, Liverpool)
  • Bonny (a, Inter)
  • Sohm (c, Fiorentina)
  • Man (a, Psv Eindhoven)
  • Mihaila (a, Caykur Rizespor)
  • Hainaut (d, Venezia)
  • Osorio (d, Dep. La Guaira)
  • Camara (c, Gaziantep)
  • Kouda (c, Spezia)
  • Joujou (a, Famalicao)
  • Partipilo (a, Bari)
  • Amoran (d, Cesena)

Parma
pubblicità

Pisa

ACQUISTI:

  • Vural (c, Frosinone)
  • Meister (a, Rennes)
  • Nzola (a, Fiorentina)
  • Scuffet (p, Cagliari)
  • Lorran (c, Flamengo)
  • Lusuardi (d, Frosinone)
  • Cuadrado (c, Atalanta)
  • Aebischer (c, Bologna)
  • Stengs (c, Feyenoord)
  • Akinsanmiro (c, Inter)
  • Denoon (d, Zurigo)
  • Bonfanti (d, Atalanta)
  • Albiol (d, Villarreal)*

CESSIONI:

  • Lind (a, Nordsjaelland)
  • L. Tramoni (a, Zurigo)
  • Mlakar (a, Amiens)
  • N. Bonfanti (a, Mantova)
  • Arena (a, Carrarese)
  • Beruatto (d, Spezia)
  • Loria (p, Spezia)
  • Raychev (a, Frosinone)

in attesa di ufficialità (per gli svincolati il mercato non è terminato alle 20 di questo lunedì)

Pisa

Roma

ACQUISTI:

  • Wesley (d, Flamengo)
  • El Aynaoui (c, Lens)
  • Ziolkowski (d, Legia Varsavia)
  • Bailey (a, Aston Villa)
  • Ferguson (a, Brighton)
  • Ghilardi (d, Verona)
  • Vasquez (p, Milan)
  • Tsimikas (d, Liverpool)

CESSIONI:

  • Le Fée (c, Sunderland)
  • Dahl (d, Benfica)
  • Zalewski (c, Inter)
  • Paredes (c, Boca Juniors)
  • Shomurodov (a, Basaksehir)
  • Abraham (a, Besiktas)
  • Solbakken (a, Nordsjaelland)
  • Abdulhamid (d, Lens)
  • Marin (p, Psg)
  • Darboe (c, Bari)
  • Boer (p, Juve Stabia)
  • Salah-Eddine (d, Psv Eindhoven)
  • Kumbulla (d, Maiorca)
  • Pagano (c, Bari)
  • Cherubini (a, Sampdoria)
  • Mannini (d, Juve Stabia)

Roma
pubblicità

Sassuolo

ACQUISTI:

  • Idzes (d, Venezia)
  • Muharemovic (d, Juventus)
  • Candé (d, Venezia)
  • Koné (c, Marsiglia)
  • Walukiewicz (d, Torino)
  • Cheddira (a, Napoli)
  • Coulibaly (d, Leicester)
  • Fadera (a, Como)
  • Matic (c, Lione)
  • Nuamah (a, Brescia)
  • Vranckx (c, Wolfsburg)
  • Muric (p, Ipswich)

CESSIONI:

  • Racic (c, Aris Salonicco)
  • Ceide (a, Rosenborg)
  • Marginean (c, Dinamo Bucarest)
  • Toljan (d, Levante)
  • Obiang (c, Monza)
  • Alvarez (a, Monza)
  • Mulattieri (a, Deportivo La Coruna)
  • Ruan (d, Atletico Mineiro)
  • Antiste (a, Rapid Vienna)
  • Nuamah (a, Catanzaro)
  • Missori (d, Avellino)
  • Caligara (c, Pescara)
  • Ghion (c, Empoli)
  • Russo (a, Virtus Entella)
  • Kumi (c, Avellino)
  • Ciervo (a, Cesena)
  • D'Andrea (a, Avellino)

Sassuolo

Torino

ACQUISTI:

  • Aboukhlal (a, Tolosa)
  • Israel (p, Sporting)
  • Pedersen (d, Feyenoord)
  • Asllani (c, Inter)
  • Ngonge (a, Napoli)
  • Simeone (a, Napoli)
  • Nkounkou (d, Eintracht Francoforte)
  • Biraghi (d, Fiorentina)
  • Ismajli (d, Empoli)
  • Anjorin (c, Empoli)

CESSIONI:

  • Ricci (a, Milan)
  • V. Milinkovic-Savic (p, Napoli)
  • Sanabria (a, Cremonese)
  • Walukiewicz (d, Sassuolo)
  • Ciammaglichella (c, Juve Stabia)
  • Linetty (c, Kocaelispor)
  • Seck (a, Partizan)
  • Silva (c, Padova)
  • N'Guessan (d, Slovan Liberec)

Torino
pubblicità

Udinese

ACQUISTI:

  • Atta (c, Metz)
  • Miller (c, Motherwell)
  • Buksa (a, Midtjylland)
  • Zanoli (d, Napoli)
  • Zaniolo (a, Galatasaray)
  • Kjerrumgaard (a, Odense)
  • Goglichidze (d, Empoli)
  • Piotrowski (c, Ludogorets)
  • Gueye (a, Metz)
  • Nunziante (p, Benevento)
  • Bertola (d, Spezia)
  • Buta (d, Moreirense)

CESSIONI:

  • Bijol (d, Leeds)
  • Samardzic (c, Atalanta)
  • Perez (d, Porto)
  • Lucca (a, Napoli)
  • Thauvin (a, Lens)
  • Sanchez (a, Siviglia)
  • Payero (c, Cremonese)
  • Giannetti (d, Antalyaspor)
  • Semedo (a, Watford)
  • Pafundi (c, Sampdoria)
  • Brenner (a, Cincinnati)
  • Pizarro (a, Le Havre)
  • Ebosse (d, Verona)
  • Buta (d, Eibar)
  • Kjerrumgaard (a, Watford)
  • Esteves (d, Alverca)

Udinese

Verona

ACQUISTI:

  • Sarr (a, Lione)
  • Niasse (c, Young Boys)
  • Al-Musrati (c, Besiktas)
  • Bernede (c, Losanna)
  • Belghali (d, Mechelen)
  • Kastanos (c, Salernitana)
  • Bradaric (d, Salernitana)
  • Nelsson (d, Galatasaray)
  • Orban (a, Hoffenheim)
  • Bella-Kotchap (d, Southampton)
  • Giovane (a, Corinthians)
  • Santiago (c, Getafe)
  • Cham (d, Scafatese)
  • Nunez (d, Celta Vigo)
  • Ebosse (d, Udinese)

CESSIONI:

  • Tchatchoua (d, Wolverhampton)
  • Coppola (d, Brighton)
  • Ghilardi (d, Roma)
  • Duda (c, Al-Ettifaq)
  • Henry (a, Standard Liegi)
  • Gunter (d, Al-Okhdood)
  • Luan Patrick (d, Estrela Amadora)
  • Lasagna (a, Padova)
  • Tavsan (a, Reggiana)
  • Cissé (c, Catanzaro)
  • Rocha Livramento (a, Casa Pia)
  • Lambourde (a, Reggiana)
  • Charlys (c, Reggiana)
  • Calabrese (d, Carrarese)

Verona
pubblicità

Leggi anche

Calciomercato

Come cambiano le formazioni di A dopo il mercato

Calciomercato

Serie B: Barak alla Samp, Maggiore torna a Bari

Calciomercato

Tutto su Loïs Openda, nuovo acquisto della Juve

il profilo

4 passaporti e l'Italia nel destino: ecco Zhegrova

Calciomercato

Accadde oggi: Nesta-Ronaldo-Crespo in poche ore