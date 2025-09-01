Introduzione
È arrivato il gong del mercato: tantissime le operazioni in entrata e in uscita che hanno modificato o addirittura rivoluzionato le rose delle squadre del nostro campionato. Ecco come sono cambiate le 20 formazioni tipo dopo l’estate 2025 di calciomercato
Atalanta
ACQUISTI:
- Krstovic (a, Lecce)
- Kossounou (d, Bayer Leverkusen)
- K. Sulemana (a, Southampton)
- Zalewski (c, Inter)
- Ahanor (d, Genoa)
- Samardzic (c, Udinese)
- Brescianini (c, Frosinone)
- Musah (c, Milan)
- Sportiello (p, Milan)
CESSIONI:
- Retegui (a, Al-Qadsiah)
- Ruggeri (d, Atletico Madrid)
- Piccoli (a, Cagliari)
- Adopo (c, Cagliari)
- Touré (a, Besiktas)
- I. Sulemana (Bologna)
- Musso (p, Atletico Madrid)
- Toloi (d, San Paolo)
- Cuadrado (c, Pisa)
- Godfrey (d, Sheffield United)
- Palestra (d, Cagliari)
- Bonfanti (d, Pisa)
Bologna
ACQUISTI:
- Rowe (a, Marsiglia)
- Vitik (d, Sparta Praga)
- Zortea (d, Cagliari)
- Heggem (d, West Bromwich Albion)
- Casale (d, Lazio)
- Pobega (c, Milan)
- I. Sulemana (Atalanta)
- Bernardeschi (a, Toronto)
- Immobile (a, Besiktas)
- Gillier (p, U. Catolica)
CESSIONI:
- Ndoye (a, Nottingham Forest)
- Beukema (d, Napoli)
- Erlic (d, Midtjylland)
- Posch (d, Como)
- Cangiano (a, Pescara)
- Okwonkwo (a, Pescara)
- Baldursson (c, Kasimpasa)
- Aebischer (c, Pisa)
- Raimondo (a, Frosinone)
- Corazza (d, Pescara)
- Pyyhtia (c, Modena)
- El Azzouzi (c, Auxerre)
- Gillier (p, Montreal)
- Sosa (Indep. Santa Fe)
Cagliari
ACQUISTI:
- Piccoli (a, Atalanta)
- Caprile (p, Napoli)
- Gaetano (c, Napoli)
- Adopo (a, Atalanta)
- Kilicsoy (a, Besiktas)
- Folorunsho (c, Napoli)
- Borrelli (a, Brescia)
- S. Esposito (a, Inter)
- Palestra (d, Atalanta)
- Mazzitelli (c, Como)
- Belotti (a, Como)
- Rodriguez (d, Penarol)
CESSIONI:
- Piccoli (a, Fiorentina)
- Zortea (d, Bologna)
- Marin (c, Aek Atene)
- Makoumbou (c, Samsunspor)
- Hatzidiakos (d, Copenaghen)
- Scuffet (p, Pisa)
- Augello (d, Palermo)
- Palomino (d, Talleres)
- Palomba (d, Virtus Entella)
- Wieteska (d, Kocaelispor)
- Prelec (a, Oxfort United)
- Sherri (p, Frosinone)
- Veroli (d, Palermo)
- Mutandwa (a, Ried)
Como
ACQUISTI:
- J. Rodriguez (Betis)
- Kuhn (Celtic)
- Baturina (c, Dinamo Zagabria)
- Addai (a, AZ Alkmaar)
- Perrone (c, Manchester City)
- Valle (d, Barcellona)
- Van Der Brempt (d, Salisburgo)
- Ramon (d, Real Madrid)
- Diego Carlos (d, Fenerbahce)
- Mazzitelli (c, Frosinone)
- Posch (d, Bologna)
- Jack (d, Palmeiras)
- Cavlina (p, Dinamo Zagabria)
- Tornqvist (p, Mjallby)
- Morata (a, Milan)
- Menke (p, Internacional)
CESSIONI:
- Strefezza (a, Olympiacos)
- Bellemo (c, Sampdoria)
- Ioannou (d, Sampdoria)
- Fadera (a, Sassuolo)
- Curto (d, Empoli)
- Ghidotti (p, Sampdoria)
- Abildgaard (c, Sampdoria)
- Cutrone (a, Parma)
- Engelhardt (c, 'Gladbach)
- Audero (p, Cremonese)
- Azon (a, Ipswich)
- Mazzitelli (c, Cagliari)
- Belotti (a, Cagliari)
- Braunoder (c, Bari)
- Jack (d, Spezia)
- Tornqvist (p, Mjallby)
- Gabrielloni (p, Juve Stabia)
- Kone (c, Frosinone)
- Cassandro (d, Catanzaro)
- Rispoli (c, Catanzaro)
- Jasim (a, Al-Najma)
- Fumagalli (p, Virtus Entella)
Cremonese
ACQUISTI:
- Vandeputte (c, Catanzaro)
- Baschirotto (d, Lecce)
- Sanabria (a, Torino)
- Pezzella (d, Empoli)
- Faye (d, Rennes)
- Fulignati (p, Catanzaro)
- Sarmiento (a, Brighton)
- Payero (c, Udinese)
- Bondo (c, Milan)
- Terracciano (d, Milan)
- Moumbagna (a, Marsiglia)
- Zerbin (c, Napoli)
- Silvestri (p, Empoli)
- Nava (p, Milan)
- Grassi (c, Empoli)
- Audero (p, Como)
- Floriani Mussolini (d, Lazio)
- Vardy (a, Leicester)*
CESSIONI:
- Jungdal (p, Westerlo)
- Lochoshvili (d, Norimberga)
- Sarr (p, Spezia)
- Tannander (p, Farense)
- Falletti (c, Mantova)
- Majer (c, Mantova)
- Pickel (c, Espanyol)
- Ravanelli (d, Monza)
- Quagliata (d, Deportivo La Coruna)
- Azzi (d, Monza)
- Castagnetti (c, Cesena)
- Afena-Gyan (a, Amed)
- Tsadjout (a, Pescara)
- Nasti (a, Empoli)
- Fulignati (p, Empoli)
- Saro (p, Reggiana)
- Zanimacchia (a, Modena)
- Moretti (d, Virtus Entella)
* in attesa di ufficialità (per gli svincolati il mercato non è terminato alle 20 di questo lunedì)
Fiorentina
ACQUISTI:
- Piccoli (a, Cagliari)
- Sohm (c, Parma)
- Fagioli (c, Juventus)
- Gudmundsson (a, Genoa)
- Fazzini (c, Empoli)
- Gosens (d, Union Berlino)
- Lamptey (d, Brighton)
- Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
- Kospo (d, Barcellona)
- Dzeko (a, Fenerbahce)
- Lezzerini (p, Brescia)
- Viti (d, Nizza)
CESSIONI:
- Gonzalez (a, Juventus)
- Kayode (d, Brentford)
- Amrabat (c, Fenerbahce)
- Nzola (a, Pisa)
- Sottil (a, Lecce)
- Barak (c, Sampdoria)
- Moreno (d, Levante)
- Bianco (c, Paok Salonicco)
- Lucchesi (d, Monza)
- Biraghi (d, Torino)
- Brekalo (a, Oviedo)
- Terracciano (p, Milan)
- Favasuli (d, Catanzaro)
- Amatucci (c, Las Palmas)
- Caprini (a, Mantova)
- Christensen (p, Sturm Graz)
- Distefano (a, Carrarese)
Genoa
ACQUISTI:
- Stanciu (c, Damac)
- Carboni (c, Inter)
- Gronbaek (c, Rennes)
- Ostigard (d, Rennes)
- Colombo (c, Milan)
- Onana (c, Besiktas)
- Cornet (a, West Ham)
CESSIONI:
- De Winter (d, Milan)
- Ahanor (d, Atalanta)
- Gudmundsson (a, Fiorentina)
- Bani (d, Palermo)
- Matturro (d, Levante)
- Yalcin (a, Alanyaspor)
- Portanova (c, Reggiana)
- Favilli (a, Avellino)
- Accornero (a, Carrarese)
- Vogliacco (d, Paok)
- Bohinen (c, Venezia)
- Ankeye (a, Virtus Entella)
- Debenedetti (a, Virtus Entella)
- Calvani (d, Frosinone)
- Pittino (d, Mantova)
Inter
ACQUISTI:
- Luis Henrique (c, Marsiglia)
- Bonny (a, Parma)
- Diouf (c, Lens)
- Sucic (c, Dinamo Zagabria)
- Akanji (d, Manchester City)
- Zalewski (c, Roma)
CESSIONI:
- Zalewski (c, Atalanta)
- A. Stankovic (c, Bruges)
- Buchanan (c, Villarreal)
- Satriano (a, Lens)
- Taremi (a, Olympiacos)
- Asllani (c, Torino)
- F. Stankovic (p, Venezia)
- Arnautovic (a, Stella Rossa)
- Correa (a, Botafogo)
- Salcedo (a, Ofi Creta)
- V. Carboni (a, Genoa)
- S. Esposito (a, Cagliari)
- Akinsanmiro (c, Pisa)
- F. Carboni (d, Empoli)
Juventus
ACQUISTI:
- Conceiçao (a, Porto)
- Zhegrova (a, Lille)
- Gonzalez (a, Fiorentina)
- Kelly (d, Newcastle)
- Kalulu (d, Milan)
- Di Gregorio (p, Monza)
- Joao Mario (d, Porto)
- Openda (a, Lipsia)
- David (a, Lille)
CESSIONI:
- Gonzalez (a, Atletico Madrid)
- Rovella (c, Lazio)
- Alberto Costa (d, Porto)
- Fagioli (c, Fiorentina)
- Savona (d, Nottingham Forest)
- Mbangula (a, Werder Brema)
- Pellegrini (d, Lazio)
- Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
- Djalò (d, Besiktas)
- Douglas Luiz (c, Nottingham Forest)
- Weah (a, Marsiglia)
- Arthur (c, Gremio)
Lazio
ACQUISTI:
- Rovella (c, Juventus)
- Tavares (d, Arsenal)
- Pellegrini (d, Juventus)
- Dele-Bashiru (c, Hatayspor)
- Gigot (d, Marsiglia)
CESSIONI:
- Tchaouna (a, Burnley)
- Casale (d, Bologna)
- Castrovilli (c, Bari)
- Ruggeri (d, Carrarese)
- Crespi (a, Avellino)
- Floriani Mussolini (d, Cremonese)
- Bordon (d, Sudtirol)
- Artistico (a, Spezia)
Lecce
ACQUISTI:
- Siebert (d, Fortuna Dusseldorf)
- Stulic (a, Charleroi)
- Sala (c, Cordoba)
- Kouassi (d, Laval)
- Jovic (a, IMT Belgrado)
- Ndaba (d, Kilmarnock)
- Perez (d, Curicò Unido)
- Sottil (a, Fiorentina)
- Camarda (a, Milan)
CESSIONI:
- Krstovic (a, Atalanta)
- Baschirotto (d, Cremonese)
- Rodriguez (c, Lech Poznan)
- Samek (c, Artis Brno)
- Rebic (a, Hajduk Spalato)
- Oudin (c, Catanzaro)
- Lemmens (d, RWDM Bruxelles)
- Bleve (p, Carrarese)
- Voelkerling Persson (a, Osters)
- Burnete (a, Juve Stabia)
- Jovic (a, IMT Belgrado)
- Esposito (d, Melbourne)
Milan
ACQUISTI:
- Nkunku (a, Chelsea)
- Jashari (c, Bruges)
- Ricci (c, Torino)
- De Winter (d, Genoa)
- Estupinan (d, Brighton)
- Rabiot (Marsiglia)
- Athekame (d, Young Boys)
- Odogu (d, Wolfsburg)
- Morata (a, Galatasaray)
- Modric (c, Real Madrid)
- Terracciano (p, Fiorentina)
CESSIONI:
- Reijnders (c, Manchester City)
- Thiaw (d, Newcastle)
- T. Hernandez (d, Al-Hilal)
- Okafor (a, Leeds)
- Kalulu (d, Juventus)
- Musah (c, Atalanta)
- Emerson Royal (d, Flamengo)
- Pellegrino (d, Boca Juniors)
- Jimenez (d, Bournemouth)
- Pobega (c, Bologna)
- Sportiello (p, Atalanta)
- Bondo (c, Cremonese)
- Terracciano (d, Cremonese)
- Calabria (d, Panathinaikos)
- Jovic (c, Aek Atene)
- Vasquez (p, Roma)
- Lazetic (a, Aberdeen)
- Morata (a, Como)
- Camarda (a, Lecce)
- Colombo (a, Genoa)
- Comotto (c, Spezia)
Napoli
ACQUISTI:
- Hojlund (a, Manchester United)
- Beukema (d, Bologna)
- Lang (a, Psv Eindhoven)
- Gutierrez (d, Girona)
- V. Milinkovic-Savic (p, Torino)
- Lucca (a, Udinese)
- Elmas (c, Lipsia)
- Marianucci (d, Empoli)
- De Bruyne (c, Manchester City)
- Rao (a, Spal)
CESSIONI:
- Osimhen (a, Galatasaray)
- Raspadori (a, Atletico Madrid)
- Natan (d, Betis)
- Caprile (p, Cagliari)
- Gaetano (c, Cagliari)
- Zanoli (d, Udinese)
- Lindstrom (a, Wolfsburg)
- Cajuste (c, Ipswich)
- Ngonge (a, Torino)
- Marin (d, Villarreal)
- Simeone (a, Torino)
- Folorunsho (c, Cagliari)
- Cheddira (a, Sassuolo)
- Zerbin (c, Cremonese)
- Hasa (c, Carrarese)
- Mezzoni (d, Virtus Entella)
- Marchisano (d, Avellino)
- Rao (a, Bari)
- Obaretin (d, Empoli)
- Sgarbi (a, Pescara)
Parma
ACQUISTI:
- Frigan (a, Westerlo)
- Ordonez (c, Velez)
- Sorensen (c, Midtjylland)
- Troilo (d, Belgrano)
- Ndiaye (d, Troyes)
- Britschgi (d, Lucerna)
- Cutrone (a, Como)
- Oristanio (a, Venezia)
CESSIONI:
- Leoni (d, Liverpool)
- Bonny (a, Inter)
- Sohm (c, Fiorentina)
- Man (a, Psv Eindhoven)
- Mihaila (a, Caykur Rizespor)
- Hainaut (d, Venezia)
- Osorio (d, Dep. La Guaira)
- Camara (c, Gaziantep)
- Kouda (c, Spezia)
- Joujou (a, Famalicao)
- Partipilo (a, Bari)
- Amoran (d, Cesena)
Pisa
ACQUISTI:
- Vural (c, Frosinone)
- Meister (a, Rennes)
- Nzola (a, Fiorentina)
- Scuffet (p, Cagliari)
- Lorran (c, Flamengo)
- Lusuardi (d, Frosinone)
- Cuadrado (c, Atalanta)
- Aebischer (c, Bologna)
- Stengs (c, Feyenoord)
- Akinsanmiro (c, Inter)
- Denoon (d, Zurigo)
- Bonfanti (d, Atalanta)
- Albiol (d, Villarreal)*
CESSIONI:
- Lind (a, Nordsjaelland)
- L. Tramoni (a, Zurigo)
- Mlakar (a, Amiens)
- N. Bonfanti (a, Mantova)
- Arena (a, Carrarese)
- Beruatto (d, Spezia)
- Loria (p, Spezia)
- Raychev (a, Frosinone)
Roma
ACQUISTI:
- Wesley (d, Flamengo)
- El Aynaoui (c, Lens)
- Ziolkowski (d, Legia Varsavia)
- Bailey (a, Aston Villa)
- Ferguson (a, Brighton)
- Ghilardi (d, Verona)
- Vasquez (p, Milan)
- Tsimikas (d, Liverpool)
CESSIONI:
- Le Fée (c, Sunderland)
- Dahl (d, Benfica)
- Zalewski (c, Inter)
- Paredes (c, Boca Juniors)
- Shomurodov (a, Basaksehir)
- Abraham (a, Besiktas)
- Solbakken (a, Nordsjaelland)
- Abdulhamid (d, Lens)
- Marin (p, Psg)
- Darboe (c, Bari)
- Boer (p, Juve Stabia)
- Salah-Eddine (d, Psv Eindhoven)
- Kumbulla (d, Maiorca)
- Pagano (c, Bari)
- Cherubini (a, Sampdoria)
- Mannini (d, Juve Stabia)
Sassuolo
ACQUISTI:
- Idzes (d, Venezia)
- Muharemovic (d, Juventus)
- Candé (d, Venezia)
- Koné (c, Marsiglia)
- Walukiewicz (d, Torino)
- Cheddira (a, Napoli)
- Coulibaly (d, Leicester)
- Fadera (a, Como)
- Matic (c, Lione)
- Nuamah (a, Brescia)
- Vranckx (c, Wolfsburg)
- Muric (p, Ipswich)
CESSIONI:
- Racic (c, Aris Salonicco)
- Ceide (a, Rosenborg)
- Marginean (c, Dinamo Bucarest)
- Toljan (d, Levante)
- Obiang (c, Monza)
- Alvarez (a, Monza)
- Mulattieri (a, Deportivo La Coruna)
- Ruan (d, Atletico Mineiro)
- Antiste (a, Rapid Vienna)
- Nuamah (a, Catanzaro)
- Missori (d, Avellino)
- Caligara (c, Pescara)
- Ghion (c, Empoli)
- Russo (a, Virtus Entella)
- Kumi (c, Avellino)
- Ciervo (a, Cesena)
- D'Andrea (a, Avellino)
Torino
ACQUISTI:
- Aboukhlal (a, Tolosa)
- Israel (p, Sporting)
- Pedersen (d, Feyenoord)
- Asllani (c, Inter)
- Ngonge (a, Napoli)
- Simeone (a, Napoli)
- Nkounkou (d, Eintracht Francoforte)
- Biraghi (d, Fiorentina)
- Ismajli (d, Empoli)
- Anjorin (c, Empoli)
CESSIONI:
- Ricci (a, Milan)
- V. Milinkovic-Savic (p, Napoli)
- Sanabria (a, Cremonese)
- Walukiewicz (d, Sassuolo)
- Ciammaglichella (c, Juve Stabia)
- Linetty (c, Kocaelispor)
- Seck (a, Partizan)
- Silva (c, Padova)
- N'Guessan (d, Slovan Liberec)
Udinese
ACQUISTI:
- Atta (c, Metz)
- Miller (c, Motherwell)
- Buksa (a, Midtjylland)
- Zanoli (d, Napoli)
- Zaniolo (a, Galatasaray)
- Kjerrumgaard (a, Odense)
- Goglichidze (d, Empoli)
- Piotrowski (c, Ludogorets)
- Gueye (a, Metz)
- Nunziante (p, Benevento)
- Bertola (d, Spezia)
- Buta (d, Moreirense)
CESSIONI:
- Bijol (d, Leeds)
- Samardzic (c, Atalanta)
- Perez (d, Porto)
- Lucca (a, Napoli)
- Thauvin (a, Lens)
- Sanchez (a, Siviglia)
- Payero (c, Cremonese)
- Giannetti (d, Antalyaspor)
- Semedo (a, Watford)
- Pafundi (c, Sampdoria)
- Brenner (a, Cincinnati)
- Pizarro (a, Le Havre)
- Ebosse (d, Verona)
- Buta (d, Eibar)
- Kjerrumgaard (a, Watford)
- Esteves (d, Alverca)
Verona
ACQUISTI:
- Sarr (a, Lione)
- Niasse (c, Young Boys)
- Al-Musrati (c, Besiktas)
- Bernede (c, Losanna)
- Belghali (d, Mechelen)
- Kastanos (c, Salernitana)
- Bradaric (d, Salernitana)
- Nelsson (d, Galatasaray)
- Orban (a, Hoffenheim)
- Bella-Kotchap (d, Southampton)
- Giovane (a, Corinthians)
- Santiago (c, Getafe)
- Cham (d, Scafatese)
- Nunez (d, Celta Vigo)
- Ebosse (d, Udinese)
CESSIONI:
- Tchatchoua (d, Wolverhampton)
- Coppola (d, Brighton)
- Ghilardi (d, Roma)
- Duda (c, Al-Ettifaq)
- Henry (a, Standard Liegi)
- Gunter (d, Al-Okhdood)
- Luan Patrick (d, Estrela Amadora)
- Lasagna (a, Padova)
- Tavsan (a, Reggiana)
- Cissé (c, Catanzaro)
- Rocha Livramento (a, Casa Pia)
- Lambourde (a, Reggiana)
- Charlys (c, Reggiana)
- Calabrese (d, Carrarese)