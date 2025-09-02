Fantacalcio, chi svincolare dopo il calciomercato

Introduzione
La fine del mercato e le prime due giornate di campionato sono in archivio. Cosa è cambiato rispetto a due settimane fa. Ovviamente tanto: alcune situazioni spinose sono rimaste tali. C'è chi è arrivato e chi doveva arrivare ma poi non è tornato. I punti di domanda, in attesa della ripresa della Serie A, restano
Tra svincoli "puri" e possibili scambi c'è tanto da dire: da Gimenez del Milan, passando per Lucca, arrivando fino a Lookman. Muoverci bene adesso significa porre le basi per una stagione senza apparenti problematiche. Analizziamo come sono cambiati certi equilibri dopo le ultime frenetiche ore di calciomercato
Ademola Lookman - Atalanta
Partiamo dal caso più complicato da gestire a livello fantacalcio. Tecnicamente Lookman è ancora sul mercato. A breve sapremo se arriverà un'offerta last second dalla Turchia, altrimenti c'è sempre la ricchissima Arabia. Al momento nulla filtra da Zingonia su un rapido reinserimento del nigeriano in squadra. Allora che fare? Chiaramente se l'avete preso "in prospettiva" a poco si può tenere tranquillamente. Se invece avete battagliato con altri fantallenatori che ci credevano, probabilmente le ultime ore di mercato hanno portato in Italia giocatori interessanti dal punto di vista fanta. Uno scambio o uno svincolo per reinvestire, soprattutto se siete scoperti altrove, non è una cattiva idea. Il rischio ad oggi è decisamente elevato
Lazar Samardzic - Atalanta
Restiamo in casa Atalanta e parliamo di un possibile effetto domino di mercato. Samardzic è sempre nei cuori di tanti fantallenatori ma i primi indizi non fanno presagire un futuro roseo. Se Lookman dovesse essere reintergrato, l'ex Udinese avrebbe meno spazio di quello preventivabile. Anche senza il nigeriano però, Juric ha fatto capire che sulla trequarti ci sarà spazio per Samardzic praticamente solo da subentrato. Il tecnico attualmente lo vede come riserva di De Ketelaere. Senza Ederson, c'era Pasalic in mezzo. Con l'arrivo di Musah, Pasalic potrebbe tornare utile anche sulla trequarti. Insomma per Samardzic pensate seriamente allo svincolo, cari romantici del pallone
Maxence Caqueret - Como
Alla fine della scorsa annata il giudizio sul centrale di centrocampo del Como era stato decisamente positivo e chiaramente anche lui era un nome finito sui taccuini dei fantallenatori. Non parliamo di un centrocampista così prolifico ma nell'idea di tanti poteva certamente garantire una titolarità importante. Al momento però Fabregas ha altre idee con Perrone dall'inizio e Sergi Roberto come jolly dalla panchina. Attenzione perché Fabregas è uno che tende a rivoluzionare e magari Caqueret potrà tornare utile ma in mediana ci serve spesso essere ben coperti. Svincolo "col dubbio" ma svincolo...
Lorenzo Lucca - Napoli
L'arrivo di Hojlund ha sicuramente cambiato le carte in tavola. A questo si deve aggiungere il giudizio (iniziale) di Antonio Conte sull'ex Udinese non ancora rodato al meglio nei meccanismi d'attacco. Chiariamo bene un concetto però: con l'inizio delle Coppe tutte le squadre dovranno gioco forza ruotare. Con Lukaku ai box per un bel po', Lucca avrà ancora spazio ma tutto dipende dal prezzo che avete strappato in sede d'asta. Il momento da cogliere per il classe 2000 è ora. Hojlund potrebbe sopravanzarlo nelle preferenze. Uno scambio è da prendere in seria considerazione. Uno svincolo ci può stare solo a patto di avere un rientro economico bello sostanzioso
Santiago Gimenez - Milan
Tecncicamente il messicano ha segnato già due reti, entrambe annullate per questione di centimetri. In classifica cannonieri ha zero gol e l'imminente rientro di Leao, unito all'arrivo di Nkunku, complica non poco la sua situazione. Nelle ultime ore di mercato il Milan ha provato a portare avanti uno scambio, segno che il messicano non dovrebbe essere né la prima né la seconda scelta di Allegri. In caso di spesa non modesta per lui, il rischio è quello di avere un subentrante visto che il Milan non farà le Coppe. Quei due gol annullati possono essere costati tanto a livello fanta. Per quanto il giocatore sia, a livello tecnico, un prospetto fantacalcistico interessante, si può pensare a uno svincolo solo qualora non abbiate altri centravanti rossoneri in rosa
Ardon Jashari - Milan
Infortunio e arrivo di Rabiot: il futuro non è certamente roseo per lui. Il problema serio che ha avuto ne rallenta gioco forza l'inserimento nei meccanismi di centrocampo. L'unica opzione potrebbe essere quella di rivalutare la sua situazione più in là nel tempo (mercato invernale?) ma al momento nulla porta a pensare a un suo impiego costante anche una volta rientrato dal problema fisico che lo ha colpito
Luis Henrique - Inter
In casa Inter è dura togliere il posto agli esterni di centrocampo. Luis Henrique è stato il primo acquisto estivo e sicuramente avrà più di una chance dal primo minuto. Bisognerà capire se Chivu vorrà impiegarlo come esterno sinistro visto che l'Inter non è abituata a giocare "a piedi invertiti". In più, con De Zerbi, giocava in un centrocampo a quattro. Rischiamo di avere in squadre quella tipologia di giocatore che "va messo" quando ipotizziamo una sua titolarità. Il problema è che spesso il ragionamento "se non lo metto ora che cosa l'ho preso a fare" non sempre va bene. Ci sono situazioni meno complicate sul mercato, cercate altrove
Artem Dovbyk - Roma
Anche in questo caso non parliamo di uno destinato alla panchina perenne visti gli impegni fitti anche della Roma. Gasperini gioca con un attaccante e un bel po' di trequartisti e il terminale di riferimento ideale per l'ex tecnico dell'Atalanta è uno come Ferguson, capace di dirottare il pressing in fase di non possesso quando gli avversari costruiscono dal basso. In fase offensiva sponde, inserimenti senza palla e scatti in spazi aperti sono un mantra. Chi sperava che Dovbyk andasse altrove per giocare con più continuità è rimasto deluso. L'investimento è stato importante? Pensiamo bene a un eventuale svincolo...