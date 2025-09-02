Fantacalcio, chi svincolare dopo il calciomercato

Introduzione

La fine del mercato e le prime due giornate di campionato sono in archivio. Cosa è cambiato rispetto a due settimane fa. Ovviamente tanto: alcune situazioni spinose sono rimaste tali. C'è chi è arrivato e chi doveva arrivare ma poi non è tornato. I punti di domanda, in attesa della ripresa della Serie A, restano



Tra svincoli "puri" e possibili scambi c'è tanto da dire: da Gimenez del Milan, passando per Lucca, arrivando fino a Lookman. Muoverci bene adesso significa porre le basi per una stagione senza apparenti problematiche. Analizziamo come sono cambiati certi equilibri dopo le ultime frenetiche ore di calciomercato



COME CAMBIANO LE 20 DI A DOPO IL MERCATO

