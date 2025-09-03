Introduzione
Lo abbiamo detto più volte lo ripetiamo ancora spesso: il fantacalcio si vince a centrocampo questo perché negli ultimi anni sono tante le formazioni che giocano con pochi attaccanti e tanti centrocampisti alti. Ovviamente i nomi noti sono tanti ma è doveroso anche andare a dare uno sguardo a quelli che potrebbero essere protagonisti di tanti +3 che però non siano così tanto "mainstream"
Chiaro che alcuni sono già presenti nelle varie liste dei fantallenatori ma potrebbe essere un bel jolly andare anche a pescare in lidi meno conosciuti, ovviamente con i rischi del caso. Avere un bel centrocampo può essere decisivo ai fini del successo finale e allora sotto con le possibili "gemme" di stagione
Quello che devi sapere
Gli indispensabili (fuori lista)
Come premesso, sarebbe semplice elencare solo i giocatori più costosi, quelli che l’anno scorso hanno realizzato il maggior numero di gol. Insomma, quelli per i quali preventivare una spesa decisamente pesante.
Consigliare i vari Orsolini, Pulisic, Zaccagni, McTominay e soci non aggiungerebbe molto a quello che ogni fantallenatore si aspetta da loro. I nomi "scontati" (non in termini economici ovviamente) li sappiamo bene e ognuno ha i propri pallini. La lista dei centrocampisti prolfici può essere più lunga. Non aspettiamoci valanghe di gol ma alcuni potrebbero davvero regalare una stagione sopra le aspettative
Rabiot e Loftus-Cheek
L'arrivo in extremis di Adrien Rabiot cambia gli equilibri, almeno di titolarità, in mezzo al campo. Allegri ha in rosa un bel numero di centrocampisti centrali e potrà ruotare a piacimento trovando l'assetto migliore. Non è detto che il francese e l'inglese siano uno l'alternativa dell'altro.
Rabiot ha ottime caratteristiche anche in fase di conduzione palla e potrebbe alternare bonus "pesanti" e "leggeri". Loftus-Cheek ha dalla sua un'ottima elevazione, tanta fisicità, tiro da fuori e inserimento in area di rigore. Entrambi potrebbero avere il "problema" cartellini ma tutti e due dovrebbero compensare con i +3
Gudmundsson e Mandragora
Altra coppia da segnarsi: sul primo poco da dire se non che Pioli e vari fantallenatori sperano che torni a chiudere l'anno in doppia cifra. Con la dovuta continuità fisica, Gudmundsson può essere tra i centrocampisti più prolifici del nostro campionato. Non sottovalutiamo però nemmeno Mandragora che fino a poco tempo fa poteva essere preso a poco prezzo. Il suo +3 in campionato influirà sul costo medio ma è difficile incasellarlo nei "falsi amici del fanta" ovvero quelli che la mettono nelle prime giornate salvo poi chudere la stagione con un paio di reti totali
Leon Bailey - Roma
Fari puntati anche su chi al momento è infortunato ma con tempi di recupero relativamente brevi. In questi casi più di un fantamanager potrebbe lasciar stare il possibile affare. All'Aston Villa Bailey ha avuto solo una stagione in doppia cifra. Forse il suo rendimento atteso è una via di mezzo delle annate a Leverkusen quando chiuse sempre la stagione con almeno cinque reti, sfiorando in due occasioni i 10 gol in campionato. Per un prezzo mediamente ragionevole può essere un affare sul lungo periodo
Gaetano Oristanio - Parma
Nella scorsa stagione l'iniziativa non gli è di certo mancata. Forse avrebbe potuto segnare qualche gol in più rispetto ai tre totali ed è sicuramente questo l'obiettivo del partner d'attacco di Pellegrino. Assist da una parte ma anche tante conclusioni dall'altra. Il piede c'è e negli ultimi due anni si è visto. Con un po' più di fortuna le cose potrebbero girare dalla parte giusta e regalare preziosi dividendi ai vari fantallenatori. Certo, la concorrenza là davanti c'è ma le chance non mancheranno e se Oristanio si sbolccasse in fretta...
Bryan Cristante - Roma
Aggiungere un gol in più al bottino dello scorso anno non sarebbe male per Cristante che nelle ultime due stagioni è andando in (lento) crescendo. Gasperini lo ha già allenato anche se sembra una vita fa ma conosce bene le capacità di inserimento e la sua abilità sulle palle inattive. Discorso che vale per la maggior parte dei centrocampisti che stiamo analizzando: escludendo 4 o 5 nomi, guardate la classifica marcatori dello scorso anno e contate i centrocampisti con più di 5 reti. Non sono tantissimi. Ripetiamo: escludendo i nomi noti (i fuori lista di questo approfondimento per intenderci). Con 5 o 6 possibili reti, Cristante è un candidato ideale per il nostro centrocampo
Zaniolo e Atta
Chiudiamo con un'altra coppia di centrocampisti che potrebbero avere buoni numeri a fine stagione. Zaniolo arriva per provare a piazzarsi con costanza al fianco di Davis. Guardando al recente passato qualcuno (giustamente) potrebbe storcere il naso ma questa sarebbe in teoria la sua prima stagione lunga dopo un bel po' di parentesi durate ben meno di 10 mesi. Non è escluso che a Udine possa esprimersi su numeri interessanti. Su Atta vi avevamo già messo una notifica e queste prime gare di stagione stanno dimostrando che il ragazzo, dopo il rodaggio dello scorso anno può mettere insieme numeri da top centrocampista