L'arrivo in extremis di Adrien Rabiot cambia gli equilibri, almeno di titolarità, in mezzo al campo. Allegri ha in rosa un bel numero di centrocampisti centrali e potrà ruotare a piacimento trovando l'assetto migliore. Non è detto che il francese e l'inglese siano uno l'alternativa dell'altro.



Rabiot ha ottime caratteristiche anche in fase di conduzione palla e potrebbe alternare bonus "pesanti" e "leggeri". Loftus-Cheek ha dalla sua un'ottima elevazione, tanta fisicità, tiro da fuori e inserimento in area di rigore. Entrambi potrebbero avere il "problema" cartellini ma tutti e due dovrebbero compensare con i +3