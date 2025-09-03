Fantacalcisticamente è una delle rose più complicate da inquadrare. Italiano non ha problemi quanto a numero e qualità: il tecnico dei rossoblù ha sempre ruotato senza dare l'idea di avere un XI da ripetere per 3 o 4 gare di fila. Anche quest'anno le alternative ci sono e complicano i piani "fanta". A sinistra Lykogiannis insidia sempre Miranda. Nella seconda di campionato lo spagnolo tornava dalla squalifica ma il greco era titolare. Lucumì è rimasto quando sperava di andare via. Fatto che potrebbe incidere sulle scelte. A destra Zorta e Holm saranno in staffetta



Davanti c'è Beranrdeschi che scalpita. Odgaard non sta incidendo ancora come gli era capitato lo scorso anno. Rowe dovrebbe piazzarsi con costanza a sinistra ma lì ci sono Cambiaghi e Dominguez pronti in caso di mancato adattamento. L'infortunio di Immobile "tranquillizza" la situazione di Castro ma più avanti nel tempo l'alternanza di riproporrà