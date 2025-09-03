Introduzione
Nei nostri file per l'asta abbiamo sempre l'indicazione "specialista calcio da fermo". Come noi, anche i nostri colleghi segnano e rilanciano. A volte è meglio avere uno che la butta sempre in area rispetto a chi la inzucca in rete. Questo perché le squadre si stanno sempre più specializzando sulle situazioni da palla inattiva
Se è vero che non è possibile quantificare le reti su punizione diretta (la tendenza di queste prime due giornate però fa ben sperare...), possiamo quantificare il numero di angoli e schemi su calcio di punizione indiretto. In un'annata sono davvero tanti possibili assist e gol. Ogni squadra, come vedremo, ha incaricati sia con il destro che con il sinistro. Nella nostra lista abbiamo evidenziato i designati. Chiaro che gli altri nomi possono essere presi in considerazione, spesso però quando i "titolari" di angoli e punizioni saranno assenti dal campo
Atalanta
Calci d'angolo
- Bellanova
- Zalewski
- Samardzic
Calci di punizione
- De Ketelaere
- Maldini/Samardzic
- Ederson
Bologna
Calci d'angolo
- Lykogiannis/Miranda
- Orsolini
- Bernardeschi
Calci di punizione
- Orsolini
- Bernardeschi
- Pobega/Ferguson
Cagliari
Calci d'angolo
- Esposito
- Gaetano
- Prati
Calci di punizione
- Gaetano
- Esposito
- Folorunsho
Como
Calci d'angolo
- Da Cunha
- Baturina
- Kuhn
Calci di punizione
- Nico Paz
- Da Cunha
- Caqueret
Cremonese
Calci d'angolo
- Vandeputte
- Vazquez
- Pezzella
Calci di punizione
- Vazquez
- Vandeputte
- Stanciu
Fiorentina
Calci d'angolo
- Gudmundsson
- Dodò
- Mandragora
Calci di punizione
- Gudmundsson
- Mandragora
- Kean
Genoa
Calci d'angolo
- Stanciu
- Martin
- Malinovsky
Calci di punizione
- Stanciu
- Malinovskyi
- Carboni
Inter
Calci d'angolo
- Dimarco
- Calhanoglu
- Barella
Calci di punizione
- Calhanoglu
- Dimarco
- Barella
Juventus
Calci d'angolo
- Yildiz
- Conceicao/Koopmeiners
- Cambiaso
Calci di punizione
- Koopmeiners
- Yildiz
- Conceicao
Lazio
Calci d'angolo
- Rovella
- Nuno Tavares
- Zaccagni
Calci di punizione
- Zaccagni
- Castellanos
- Rovella/Tavares
Lecce
Calci d'angolo
- Berisha
- Gallo
- Helgason
Calci di punizione
- Tete Morente
- Berisha
- Ramadani
Milan
Calci d'angolo
- Modric
- Pulisic
Calci di punizione
- Modric
- Pulisic
- Ricci
Napoli
Calci d'angolo
- De Bruyne
- Politano
- Lang
Calci di punizione
- De Bruyne
- Politano
- Lobotka
Parma
Calci d'angolo
- Valeri
- Ordonez
- Bernabé
Calci di punizione
- Bernabé
- Valeri
- Oristanio
Pisa
Calci d'angolo
- Angori
- Tramoni
- Marin
Calci di punizione
- Tramoni
- Angori
- Marin/Cuadrado
Roma
Calci d'angolo
- Dybala
- Soulé
- Wesley
Calci di punizione
- Dybala
- Soulé
Sassuolo
Calci d'angolo
- Berardi
- Boloca
- Volpato
Calci di punizione
- Berardi
- Matic
- Laurienté
Torino
Calci d'angolo
- Vlasic
- Biraghi
- Asllani
Calci di punizione
- Vlasic
- Biraghi
- Asllani
Udinese
Calci d'angolo
- Lovric
- Atta
- Karlstrom
Calci di punizione
- Lovric
- Zemura
- Karlstrom
Verona
Calci d'angolo
- Harroui
- Frse
- Serdar
Calci di punizione
- Harroui
- Serdar
- Bradaric