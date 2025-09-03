Introduzione

Nei nostri file per l'asta abbiamo sempre l'indicazione "specialista calcio da fermo". Come noi, anche i nostri colleghi segnano e rilanciano. A volte è meglio avere uno che la butta sempre in area rispetto a chi la inzucca in rete. Questo perché le squadre si stanno sempre più specializzando sulle situazioni da palla inattiva



Se è vero che non è possibile quantificare le reti su punizione diretta (la tendenza di queste prime due giornate però fa ben sperare...), possiamo quantificare il numero di angoli e schemi su calcio di punizione indiretto. In un'annata sono davvero tanti possibili assist e gol. Ogni squadra, come vedremo, ha incaricati sia con il destro che con il sinistro. Nella nostra lista abbiamo evidenziato i designati. Chiaro che gli altri nomi possono essere presi in considerazione, spesso però quando i "titolari" di angoli e punizioni saranno assenti dal campo



I RIGORISTI SQUADRA PER SQUADRA DOPO LA CHIUSURA DEL MERCATO