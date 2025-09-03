Esplora tutte le offerte Sky
Consigli fantacalcio, gli specialisti di calci piazzati e corner da prendere all'asta

Fantacalcio

Introduzione

Nei nostri file per l'asta abbiamo sempre l'indicazione "specialista calcio da fermo". Come noi, anche i nostri colleghi segnano e rilanciano. A volte è meglio avere uno che la butta sempre in area rispetto a chi la inzucca in rete. Questo perché le squadre si stanno sempre più specializzando sulle situazioni da palla inattiva

Se è vero che non è possibile quantificare le reti su punizione diretta (la tendenza di queste prime due giornate però fa ben sperare...), possiamo quantificare il numero di angoli e schemi su calcio di punizione indiretto. In un'annata sono davvero tanti possibili assist e gol. Ogni squadra, come vedremo, ha incaricati sia con il destro che con il sinistro. Nella nostra lista abbiamo evidenziato i designati. Chiaro che gli altri nomi possono essere presi in considerazione, spesso però quando i "titolari" di angoli e punizioni saranno assenti dal campo

Quello che devi sapere

Atalanta

Calci d'angolo

  • Bellanova
  • Zalewski
  • Samardzic


Calci di punizione

  • De Ketelaere
  • Maldini/Samardzic
  • Ederson

Bologna

Calci d'angolo

  • Lykogiannis/Miranda
  • Orsolini
  • Bernardeschi


Calci di punizione

  • Orsolini
  • Bernardeschi
  • Pobega/Ferguson

Cagliari

Calci d'angolo

  • Esposito
  • Gaetano
  • Prati


Calci di punizione

  • Gaetano
  • Esposito
  • Folorunsho

Como

Calci d'angolo

  • Da Cunha
  • Baturina
  • Kuhn


Calci di punizione

  • Nico Paz
  • Da Cunha
  • Caqueret

Cremonese

Calci d'angolo

  • Vandeputte
  • Vazquez
  • Pezzella


Calci di punizione

  • Vazquez
  • Vandeputte
  • Stanciu

Fiorentina

Calci d'angolo

  • Gudmundsson
  • Dodò
  • Mandragora


Calci di punizione

  • Gudmundsson
  • Mandragora
  • Kean

Genoa

Calci d'angolo

  • Stanciu
  • Martin
  • Malinovsky


Calci di punizione

  • Stanciu
  • Malinovskyi
  • Carboni

Inter

Calci d'angolo

  • Dimarco
  • Calhanoglu
  • Barella


Calci di punizione

  • Calhanoglu
  • Dimarco
  • Barella

Juventus

Calci d'angolo

  • Yildiz
  • Conceicao/Koopmeiners
  • Cambiaso


Calci di punizione

  • Koopmeiners
  • Yildiz
  • Conceicao

Lazio

Calci d'angolo

  • Rovella
  • Nuno Tavares
  • Zaccagni


Calci di punizione

  • Zaccagni
  • Castellanos
  • Rovella/Tavares

Lecce

Calci d'angolo

  • Berisha
  • Gallo
  • Helgason


Calci di punizione

  • Tete Morente
  • Berisha
  • Ramadani

Milan

Calci d'angolo

  • Modric
  • Pulisic


Calci di punizione

  • Modric
  • Pulisic
  • Ricci

Napoli

Calci d'angolo

  • De Bruyne
  • Politano
  • Lang


Calci di punizione

  • De Bruyne
  • Politano
  • Lobotka

Parma

Calci d'angolo

  • Valeri
  • Ordonez
  • Bernabé


Calci di punizione

  • Bernabé
  • Valeri
  • Oristanio

Pisa

Calci d'angolo

  • Angori
  • Tramoni
  • Marin


Calci di punizione

  • Tramoni
  • Angori
  • Marin/Cuadrado

Roma

Calci d'angolo

  • Dybala
  • Soulé
  • Wesley


Calci di punizione

  • Dybala
  • Soulé

Sassuolo

Calci d'angolo

  • Berardi
  • Boloca
  • Volpato


Calci di punizione

  • Berardi
  • Matic
  • Laurienté

Torino

Calci d'angolo

  • Vlasic
  • Biraghi
  • Asllani


Calci di punizione

  • Vlasic
  • Biraghi
  • Asllani

Udinese

Calci d'angolo

  • Lovric
  • Atta
  • Karlstrom


Calci di punizione

  • Lovric
  • Zemura
  • Karlstrom

Verona

Calci d'angolo

  • Harroui
  • Frse
  • Serdar


Calci di punizione

  • Harroui
  • Serdar
  • Bradaric

