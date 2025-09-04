Ricordate il buon Okafor qualche stagione fa dalla panchina? Dentro e +3 per un bel po' di volte. Il Diavolo cerca aiuto anche dai subentrati e Christopher Nkunku è per ora un buon candidato al subentro con bonus. Certo, pensare di poter ripetere i numeri di Okafor è impronosticabile per svariati motivi però Allegri è uno che guarda e analizza molto le caratteristiche di chi finirà le sue partite



Dopo un bel po' di gol in quel di Lipsia, Nkunku è stato risucchiato dal supermarket Chelsea. Le reti sono arrivate con il contagocce ma quei 58 gol nelle ultime stagioni tedesche non sono nella preistoria. Attaccante, seconda punta, ala: se c'è da andare verso la porta Nkunku è un candidato serio