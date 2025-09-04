Introduzione
I fantamanager ricorderanno i vari Pedro, Schick e Muriel che nel corso delle ultime stagioni erano stati dei jolly dalla panchina non indifferenti. Trovare qualcuno come loro è davvero difficile. Aver avuto una super stagione da subentrato non garantisce continuità anche perché quella riserva di lusso al fanta spera di poter giocare più gare da titolare. Come muoverci dunque nell'infinito ecosistema dei subentrati?
Per rispondere dobbiamo essere abbastanza realisti. Ad esempio, come già detto, Pedro è sul taccuino di tutti ma tutti i fantamanager credono che possa ripetere la scorsa stagione. Difficile consigliarlo sia per questioni economiche che per assenza di garanzia. Vediamo di esplorare altri cognomi: dagli specialisti a quelli che con dribbling e velocità possono creare bonus (per sé o per altri)
GLI SPECIALISTI SU CALCIO PIAZZATO DELLE 20 DI A
Quello che devi sapere
Hernani - Parma
Iniziamo la nostra carrellata da quegli specialisti che però non hanno il posto in squadra assicurato. Hernani è (sarebbe) rigorista designato. In più si incaricherebbe dei calci di punizione. E' sicuramente il modo più "rapido" per ottenere un bonus da subentrante.
Il discorso vale per lui come per tutti gli altri "specalisti": non è automatico un rigore a favore una volta entrati in campo ma parliamo (come in questo caso) di un giocatore che alternerà gare da titolare e subentri a partita in corso.
Giovanni Fabbian - Bologna
I rossoblù hanno tanta abbondanza tra mediana e trequarti. Uno come Fabbian, abbiamo già visto in passato, può ricoprire più ruoli e quindi dovrebbe essere chiamato con continuità in campo qualora Italiano decida di non schierarlo dal primo minuto.
Il classe 2003 è una risorsa da non sottovalutare. Chiaramente avrà anche più di una chance dal primo minuto ma ha nelle proprie caratteristiche quella di essere subito "sul pezzo" anche con una mezzoretta scarsa dalla fine del match. In caso di accoppiamento con un altro mediano del Bologna, Fabbian rischia di essere un bel sub-bonus player
Ange-Yoan Bonny - Inter
L'ex Parma è la prima scelta in attacco come alternativa o intergrazione al duo Lautaro-Thuram. L'anno scorso lo abbiamo visto sia in veste di rifinitore che di realizzatore. Certo: essere titolare aumenta le probabilità ma Chivu lo ha voluto anche per le sua capacità di incidere senza dover per forza sfruttare tutta la gara
Come detto non è necessario un cambio ruolo su ruolo. Ci saranno partite in bilico, risultati da ribaltare ma anche gare da chiudere senza troppi patemi e Bonny in queste tre chiavi rappresenta il giocatore ideale
Noa Lang - Napoli
Prime due gare di campionato da subentrato con poco meno di 10 minuti a disposizione. Vista così non sembrerebbe utilissimo averlo al fantacalcio ma la stagione è lunga: all'inizio ci si può affidare a chi è già rodato ma le difficoltà, più o meno grandi, prima o poi arrivano per tutti
Lang è reduce da una stagione con ottimi numeri e vuol dimostrare, a se stesso e ai fantallenatori, di poter essere un fattore anche in Serie A. Le sue doti, soprattutto a gara in corso, potrebbero risultare decisive per trovare bonus interessanti. E' uno capace di spezzare il ritmo, di trovare la giocata dal nulla. Da monitoare per bene
Adam Buksa - Udinese
In tanti hanno messo gli occhio sul classe '96 dell'Udinese. Nelle ultime stagioni il suo feeling con il +3 non è mancato ma chiaramente in tanti obietteranno con un "con tutto il rispetto per Turchia e Danimarca, la Serie A è un altro livello"
Non sarebbe però una novità trovare un attaccante da bonus proveniente da un campionato meno "sberluccicoso" di Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Là davanti in casa Udinese ci sono Thauvin e Lucca da rimpiazzare. Le rotazioni non mancheranno e Buksa può iniziare da subentrante (magari con bonus), salvo poi candidarsi per un posto fisso
Edin Dzeko - Fiorentina
La carta d'identità dell'ex Fenerbahçe gioca a favore dei bonus dalla panchina. L'arrivo di Piccoli a Firenze cambia le dinamiche d'attacco. A livello di sistema di gioco, Pioli può alternare doppia punta o doppio trequartista. A gara in corso però le cose possono cambiare.
Dzeko è abituato alla Serie A e sa cosa significa dover incidere con una certa "rapidità": sponde. innato istinto da attaccante d'area di rigore e doti aeree non indifferenti sui calci piazzati. Tutto porta a pensare che qualche bel bonus, da subentrato, possa arrivare con buona continuità
Ruslan Malinovskyi - Genoa
E' un Genoa che ha cambiato tanto per quel che riguarda trequarti e attacco. Tantissimi nomi nuovi che stuzzicano la fantasia dei fantallenatori. Malinovskyi però resta un giocatore d'attualità. Tra possibile maglia da titolare e geometra-subentrante, l'ucraino è un altro di quelli da bonus in canna in ogni momento
Specialista di tutti i calci piazzati possibili nel mondo del pallone, Malinovskyi è anche però giocatore completo con palla in movimento. Tiri dalla distanza, passaggi filtranti e giocate fantasiose sono il suo pane quotidiano. A patto di star bene fisicamente
Christopher Nkunku - Milan
Ricordate il buon Okafor qualche stagione fa dalla panchina? Dentro e +3 per un bel po' di volte. Il Diavolo cerca aiuto anche dai subentrati e Christopher Nkunku è per ora un buon candidato al subentro con bonus. Certo, pensare di poter ripetere i numeri di Okafor è impronosticabile per svariati motivi però Allegri è uno che guarda e analizza molto le caratteristiche di chi finirà le sue partite
Dopo un bel po' di gol in quel di Lipsia, Nkunku è stato risucchiato dal supermarket Chelsea. Le reti sono arrivate con il contagocce ma quei 58 gol nelle ultime stagioni tedesche non sono nella preistoria. Attaccante, seconda punta, ala: se c'è da andare verso la porta Nkunku è un candidato serio