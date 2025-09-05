Introduzione
Uno dei temi più discussi e complicati riguarda i difensori che portano bonus pesanti al fantacalcio. Nella scorsa stagione nessuno è andato oltre quota 4 gol messi a referto. Se qualcuno volesse obiettare portando un esempio di difensore con 6 gol segnati....vi rimandiamo alla premessa di questo approfondimento
Quando pensiamo a riempire gli slot della nostra rosa difensiva, dobbiamo concentrarci in primis su media voto e gol incassati. A seconda delle regole delle varie leghe sono sicuramente questi i punti nevralgici per vivere bene la stagione. Poi ci sono i gol: ricercatissimi ma non scontati. Per quelli che hanno valori differenti di bonus a seconda del ruolo di chi segna (difensore +4 o addirittura +5), anche un bottino discreto stagionale può fare la differenza. Vediamo come e cosa scegliere nel lungo elenco che riguarda le difese di Serie A
CONSIGLI FANTACALCIO: GLI ATTACCANTI LOW COST
Quello che devi sapere
Premessa: gli esterni offensivi
Theo Hernandez nel 2023-2024, Dumfries, Zortea e Gosens lo scorso anno. Sì, sono questi i difensori che hanno messo a referto almeno 5 reti in una singola stagione. Sapere questi dati, segnarsi questi cognomi è piuttosto scontato, visto anche quel che è successo nelle prime due giornate di campionato. Consigliare uno come Dumfries aggiunge poco al sapere comune
In questo approfondimento vorremmo concentrare la nostra attenzione sui centrali difensivi e non sui listati "dif" che però giocano belli avanzati in campo. Non esistono verità assolute perché chi l'ha messa 3 o 4 volte in passato non è detto che si ripeta. In più c'è il capitolo media voto: aspettare quel gol da parte di quel difensore che nel frattempo ha una media del 5,7 non è cosa buona e giusta. Uniamo aspettativa a possibile +3
Johan Vasquez - Genoa
Da una stagione all'altra le cose possono cambiare in termini di bonus ma il trend, quanto a pericolosità aerea e "di presenza" in area di rigore, può restare invariato. Il centrale del Genoa nella passata stagione è stato il difensore con più tentativi di testa e ha avuto più di una chiara occasione da rete
In molti casi avere i centrali della squadra di Vieira, può rivelarsi utile a prescindere dai bonus. Vanno scelte le gare giuste e non è così semplice ma il rischio "imbarcata" al fantacalcio sulla carta è basso. Per media voto e possibili bonus, Vasquez è da tenere in seria considerazione
Giovanni Di Lorenzo - Napoli
Magari per qualcuno i 3 gol messi a referto l'anno scorso dal capitano del Napoli sono stati pochi considerando Conte, lo Scudetto e quant'altro. Forse molti fantamanager hanno ancora in testa quelle 5 reti nell'ultimo anno ad Empoli ma come spesso diciamo è dura ripetere certi numeri.
Di Lorenzo in sei stagioni in Campania ha avuto un massimo di tre reti ma con una certa costanza: in campionato ha fatto tris in 4 stagioni su 6 e unendo assist e media voto è certamente un affare da non lasciarsi sfuggire. Senza però strapagarlo
Enrico Delprato - Parma
Uno dei migliori "non esterni offensivi" della stagioe scorsa quanto a reti segnate. Il capitano del Parma ha ricoperto due ruoli (tre se si considera anche la porta...) e il suo indice di pericolosità, su azione manovrata e inattiva, è stato molto interessante.
Da qui a dire che si ripterà (o addirittura migliorerà) ce ne passa ma parliamo di un titolare dalla media voto accettabile con qualche bonus in canna. Tutte caratteristiche che ci portano a pensare a un interesse concreto in sede d'asta
Oumar Solet - Udinese
Alla fine è rimasto a Udine nonostante forti interessi provenienti dalla Serie A. Il prezzo medio all'asta potrebbe essere abbastanza alto visti gli expolit della stagione passata ma l'investimento potrebbe rendere.
L'Udinese ha perso Lucca ma con Davis i centimetri in area di rigore su palla inattiva restano eccome e su angolo i bianconeri possono trovare soluzioni interessanti visto che nella passata stagione solo l'Inter ha segnato più gol da corner. Solet e compagni saranno ancora una volta protagonisti
Berat Djimsiti - Atalanta
Scalvini, Kossounou e Djimsiti. In attesa del ritorno di Kolasinac. L'Atalanta di Juric ha un bel po' di armi offensive su palla inattiva e il tecnico vorrà certamente sfruttarle. Djimsiti forse è il target meno ricercato dai fantallenatori ma in area può essere, sulla carta, più incisivo
Sei grandi occasioni da rete nella passata stagione e doppia cifra quanto a colpi di testa finiti in zona porta. Juric come Gasperini ha sempre avuto dati interessanti su angolo e punizioni. E Djimsiti non è nuovo anche ad assist per i compagni quando l'area è trafficata
Gianluca Mancini - Roma
Abbiamo citato l'attenzione di Gasperini sui calci piazzati. L'ex tecnico dell'Atalanta si ritrova in squadra piedi educatissimi quanto a cross nel cuore dell'area di rigore. Là in mezzo troviamo spesso Gianluca Mancini che è uno dei più cercati da Dybala, Soulé e compagnia di crossatori
Mancini ha poco da invidiare quanto a gioco aereo rispetto ai migliori difensori di Serie A. Anche lui è uno di quelli che è andato in doppia cifra quanto a colpi di testa "ben indirizzati". Con un po' più di fortuna i +3 dovrebbero aumentare
Marc-Oliver Kempf
Probabilmente l'ultimo nome di questa lista di suggerimenti non è così presente negli appunti dei fantallentori. Appena il Como annuncia un nuovo innesto (giovane) tutti se lo segnano sperando che sia il nuovo fenomeno fanta alla Nico Paz. Probabilmente Ramon è più "comune" sulle liste
Kempf però è una certezza a livello di titolarità, il che non guarsta mai. Squadra ambiziosa e numeri importanti: tra Stoccarda ed Herta i suoi gol li ha fatti. Lo scorso anno è andata diversamente ma 14 tentativi di testa, uniti a 4 big chance ci portano a credere che in questa stagione (forse) le soddisfazioni fantacalcistiche arriveranno eccome