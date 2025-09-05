L'arrivo dell'ex Torino ha complicato le previsioni sulla titolarità della porta del Napoli. Considerando però che alcune leghe hanno la regola dei "secondi automatici" (compro il titolare e in automatico secondo e terzo portieri sono miei) ecco che la combo del Napoli si fa molto interessante



Milinkovic-Savic lo scorso anno ha parato ben 4 rigori facendo felici non pochi fantamanager ma anche Meret non ha sfigurato. Il gol in ribattuta di Thauvin ha trasformato un +3 in un +2 ma il saldo restava croccante. Poi anche Santi Gimenez ha testato da vicino le doti di para rigori dell'azzurro classe '97