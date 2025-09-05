Introduzione
Uno degli aspetti più complicati da prevedere è un calcio di rigore parato. Non possiamo scegliere, all'asta o in una singola giornata, un estermo difensore basandoci su un +3 grazie a un penalty respinto. C'è però da dire che quando passiamo al setaccio i portieri di media-alta fascia, i numeri "storici" sotto il profilo dei rigori parati possono darci quella spinta in più
Di base quindi la strategia all'asta del fantacalcio legata alla porta deve restare fedele ai pochi gol incassati e alla media voto. Sapere che però qualcuno, con una certa costanza, ci regala quel bonus inatteso non fa mai male. Ecco quindi i nomi da tenere d'occhio quanto a rigori parati
Quello che devi sapere
David De Gea - Fiorentina
Tutti abbiamo ancora negli occhi quel pazzo Fiorentina-Milan con ben tre rigori falliti nella stessa partita. Due di questi erano stati parati da De Gea. Quell'exploit non è certamente un caso isolato
Certo, parare due penalty nella stessa gara non è evento così comune ma lo spagnolo è quasi arrivato a quota 15 rigori non trasformati contro di lui sugli oltre 60 fronteggiati. Se la percentuale non vi sembra altissima siete un in errore...
Marco Carnesecchi - Atalanta
Capire l'apporto fantacalcistico del portiere dell'Atalanta, parlando in generale, è sempre complicato. Vincere 2-0 o 5-2 cambia abbastanza a livello fanta per quel che riguarda media voto e malus da sottrarre al nostro punteggio. La Dea, con la gestione Juric, forse farà meno goleade ma dall'altra parte potrebbe ridurre i gol presi da Carnesecchi
Quanto a dati sui calci di rigore, l'ex Cremonese ha dalla sua qualche possibile +3 visto che considerando tutta la sua carriera è già abbondantemente in doppia cifra quanto a rigori parati con una percentuale vicina al 25% di penalty parati
Meret & Milinkovic-Savic - Napoli
L'arrivo dell'ex Torino ha complicato le previsioni sulla titolarità della porta del Napoli. Considerando però che alcune leghe hanno la regola dei "secondi automatici" (compro il titolare e in automatico secondo e terzo portieri sono miei) ecco che la combo del Napoli si fa molto interessante
Milinkovic-Savic lo scorso anno ha parato ben 4 rigori facendo felici non pochi fantamanager ma anche Meret non ha sfigurato. Il gol in ribattuta di Thauvin ha trasformato un +3 in un +2 ma il saldo restava croccante. Poi anche Santi Gimenez ha testato da vicino le doti di para rigori dell'azzurro classe '97
Yann Sommer - Inter
Gli ultimi tre giocatori che lo hanno fronteggiato dal dischetto, hanno sempre segnato ma Sommer, nelle due stagioni in nerazzurro, ha sempre garantito un +3. Ne sanno qualcosa Nico Gonzalez e Junior Messias
Curiosamente il portiere dell'Inter ha quasi sempre affrontato tiratori mancini in Serie A. Guardando invece alla sua lunga carriera, Sommer punta ad arrivare a quota 20 rigori parati. Gliene mancano tre considerando tutte le competizioni
Lukasz Skorupski - Bologna
Quando guardiamo ai numeri del campionato di Serie A, è quasi impossibile non concentrarci su quelli di Skorupski. I rigori fronteggiati in carriera sono stati tanti ma se c'è un possibile para-rigori "certificato" sul lungo periodo, il suo è il profilo ideale
Il polacco parò il suo primo penalty nel nostro campionato nel lontano 2016 e quella fu una stagione decisamente positiva al fanta. La parte interessante però riguarda la sua parentesi in quel di Bologna. Dal 2019-2020 Skorupski ha sempre parato almeno un calcio di rigore a stagione. Vedremo se la serie continuerà, nel mentre però segnamoci il suo nome in lista fanta