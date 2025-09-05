Introduzione
Non poteva mancare, nelle indicazioni fantacalcistiche, il capitolo dedicato al Mantra, variazione sempre più apprezzata dai giocatori. Il sistema di gioco incide notevolmente sulla strategia dell'asta e di conseguenza anche i protagonisti da schierare in campo
Tra i giocatori con più appeal ci sono i multi-ruolo che possono essere schierati in più posizioni. Il grande vantaggio è quello di avere maggiore flessibilità quanto a moduli senza dover per forza sceglierne uno o due da utilizzare per tutta la stagione. Ecco quindi un'analisi sui multi-ruolo più interessanti al Mantra da segnarvi nelle vostre liste dei desideri
Mediani multiruolo
Una posizione particolarmente delicata è quella del mediano: praticamente tutti i sistemi di gioco possibili ne prevedono uno nella formazione di partenza ma spesso si può ovviare con un centrocampista centrale. Avere una scelta più larga è un vantaggio non indifferente. Ecco i top multiruolo e possibili jolly che comprendono la M unita però ad altri ruoli
- Calhanoglu (M:C)
- Anguissa (M:C)
- Koné (M:C)
- K.Thuram (M:C)
- Perrone (M:C)
- I.Touré (E:M)
- Rovella (M:C)
- Frendrup (M:C)
Centrocampisti e trequartisti
E' forse qui che si concentra il grosso della spesa al Mantra. Esistono davvero tante soluzioni e quindi una spalmatura molto variabile in sede d'asta. Il doppio o triplo ruolo di un listato C ne aumenta l'interesse e in certi casi la spesa. Come detto la lista è lunga. Vediamo i più interessanti con le relative "multi lettere"
- Da Cunha (C;W;T)
- Musah (C;W)
- McTominay (C;T)
- Rabiot (C;T)
- Guendouzi (C;T)
- Thorstvedt (C;T)
- Fabbian (C;T)
- Loftus-Cheek (C;T)
- Pasalic (C;T)
Torniamo indietro: la difesa
Lo scorso anno al Mantra era stata introdotta la B: il famoso e famigerato braccetto aveva avuto la certificazione fantacalcistica. Da una stagione all'altra, soprattutto in difesa, ci sono state modifiche: c'è chi ha perso una lettera e chi l'ha guadagnata. Bisogna sempre (sempre!!) fare attenzione a non rimanere scoperti là dietro. Anche in questo caso ecco i multiruolo difensivi più interessanti. Tenete sempre in considerazione la combo difensore-esterno in modo da poter magari investire su un altro reparto in maniera più massiccia
- Tavares (Ds;E)
- Kossounou (Dc;Dd)
- Vasquez (Dc;Ds)
- Kelly (Dc;Ds)
- Di Lorenzo (Dd;E)
- Angori (Ds:E)
- Delprato (B;Dd:E)
- Cabal (B;Ds;E)
- Marusic (Dd; Ds; E)
Ali prolifiche e (ancora) trequarti
La T di trequartista al Mantra la troviamo spesso nei multi-ruolo perché esiste il regista puro e poi quello che spesso e volentieri è un attaccante aggiunto. Trovare qualche "bug" sarebbe un bel jolly ma le liste vengono compilate senza "distrazioni" di sorta. I giocatori T e A possono fare il bello e il cattivo tempo visto che sulla carta non hanno decine e decine di gol attesi ma sono giocatori che possono alternare con costanza bonus pesanti e leggeri. Poi ci sono i W, A e un paio di nomi spostano gli equilibri...
- Orsolini (W; A)
- Zaccagni (W; A)
- Diao (W; A)
- Paz (T;A)
- Carboni (T;A)
- Vandeputte (W;A)
- Gudmundsson (T;A)
- Saelemaekers (E;W)
L'unico della lista
Abbiamo parlato e catalogato i multi ruolo con tre lettere del Mantra: in difesa quasi "abbondano", in mediana ne abbiamo un discreto numero mentre in attacco segnaliamo un caso isolato. Strano ma vero l'unico listato come ala (W), trequartista (T) e attaccante (A) è Oristanio del Parma. Diciamo che averlo come super jolly offensivo può essere almeno interessante.