Fantacalcio Mantra, i giocatori multi ruolo da prendere all'asta

Fantacalcio

Introduzione

Non poteva mancare, nelle indicazioni fantacalcistiche, il capitolo dedicato al Mantra, variazione sempre più apprezzata dai giocatori. Il sistema di gioco incide notevolmente sulla strategia dell'asta e di conseguenza anche i protagonisti da schierare in campo

Tra i giocatori con più appeal ci sono i multi-ruolo che possono essere schierati in più posizioni. Il grande vantaggio è quello di avere maggiore flessibilità quanto a moduli senza dover per forza sceglierne uno o due da utilizzare per tutta la stagione. Ecco quindi un'analisi sui multi-ruolo più interessanti al Mantra da segnarvi nelle vostre liste dei desideri

NUOVE REGOLE FANTA: ANTI STACK E BONUS VARIABILI

Quello che devi sapere

Mediani multiruolo

Una posizione particolarmente delicata è quella del mediano: praticamente tutti i sistemi di gioco possibili ne prevedono uno nella formazione di partenza ma spesso si può ovviare con un centrocampista centrale. Avere una scelta più larga è un vantaggio non indifferente. Ecco i top multiruolo e possibili jolly che comprendono la M unita però ad altri ruoli
 

  • Calhanoglu (M:C)

  • Anguissa (M:C)

  • Koné (M:C)

  • K.Thuram (M:C)

  • Perrone (M:C)

  • I.Touré (E:M)

  • Rovella (M:C)

  • Frendrup (M:C)

Centrocampisti e trequartisti

E' forse qui che si concentra il grosso della spesa al Mantra. Esistono davvero tante soluzioni e quindi una spalmatura molto variabile in sede d'asta. Il doppio o triplo ruolo di un listato C ne aumenta l'interesse e in certi casi la spesa. Come detto la lista è lunga. Vediamo i più interessanti con le relative "multi lettere"
 

  • Da Cunha (C;W;T)

  • Musah (C;W)

  • McTominay (C;T)

  • Rabiot (C;T)

  • Guendouzi (C;T)

  • Thorstvedt (C;T)

  • Fabbian (C;T)

  • Loftus-Cheek (C;T)

  • Pasalic (C;T)

Torniamo indietro: la difesa

Lo scorso anno al Mantra era stata introdotta la B: il famoso e famigerato braccetto aveva avuto la certificazione fantacalcistica. Da una stagione all'altra, soprattutto in difesa, ci sono state modifiche: c'è chi ha perso una lettera e chi l'ha guadagnata. Bisogna sempre (sempre!!) fare attenzione a non rimanere scoperti là dietro. Anche in questo caso ecco i multiruolo difensivi più interessanti. Tenete sempre in considerazione la combo difensore-esterno in modo da poter magari investire su un altro reparto in maniera più massiccia
 

  • Tavares (Ds;E)

  • Kossounou (Dc;Dd)

  • Vasquez (Dc;Ds)

  • Kelly (Dc;Ds)

  • Di Lorenzo (Dd;E)

  • Angori (Ds:E)

  • Delprato (B;Dd:E)

  • Cabal (B;Ds;E)

  • Marusic (Dd; Ds; E)

Ali prolifiche e (ancora) trequarti

La T di trequartista al Mantra la troviamo spesso nei multi-ruolo perché esiste il regista puro e poi quello che spesso e volentieri è un attaccante aggiunto. Trovare qualche "bug" sarebbe un bel jolly ma le liste vengono compilate senza "distrazioni" di sorta. I giocatori T e A possono fare il bello e il cattivo tempo visto che sulla carta non hanno decine e decine di gol attesi ma sono giocatori che possono alternare con costanza bonus pesanti e leggeri. Poi ci sono i W, A e un paio di nomi spostano gli equilibri...
 

  • Orsolini (W; A)

  • Zaccagni (W; A)

  • Diao (W; A)

  • Paz (T;A)

  • Carboni (T;A)

  • Vandeputte (W;A)

  • Gudmundsson (T;A)

  • Saelemaekers (E;W)

L'unico della lista

Abbiamo parlato e catalogato i multi ruolo con tre lettere del Mantra: in difesa quasi "abbondano", in mediana ne abbiamo un discreto numero mentre in attacco segnaliamo un caso isolato. Strano ma vero l'unico listato come ala (W), trequartista (T) e attaccante (A) è Oristanio del Parma. Diciamo che averlo come super jolly offensivo può essere almeno interessante. 

