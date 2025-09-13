Introduzione
Il programma della terza giornata di Serie A è un bel rebus fantacalcistico. Moltissimi scontri tra le pretendenti di alta calssifica, trappole dietro l'angolo e rischio débacle da parte dei pezzi grossi delle varie fantasquadre. Non è semplice districarsi nel lungo weekend di campionato visto che è presto per tracciare un profilo di lungo periodo delle varie protagoniste.
L'impatto offensivo, l'impianto difensivo, la capacità di recuperare: sono tutti aspetti importanti che però rischiano un "ribaltamento" di giornata dato che siamo al cospetto di almeno 3 scontri d'alta (o altissima) classifica. Al momento 16 gol sui 40 segnati in A (escludendo l'autogol di Hien), sono arrivati da situazione di palla inattiva. Sarà un trend destinato a continuare? Tra possibili +3 e altrettanti +1 "da fermo", i nomi buoni non mancano. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 3^ giornata di Serie A
LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 3^ GIORNATA
Quello che devi sapere
CAGLIARI-PARMA, sabato ore 15
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Belotti
CONSIGLIATO PARMA
- Delprato
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Obert
SCONSIGLIATO PARMA
- Cutrone
JUVENTUS-INTER, sabato ore 18
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Koopmeiners
CONSIGLIATO INTER
- Calhanoglu
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Locatelli
SCONSIGLIATO INTER
- C.Augusto
FIORENTINA-NAPOLI, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Dzeko
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Gosens
SCONSIGLIATO NAPOLI
- De Bruyne
ROMA-TORINO, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO ROMA
- Dybala
CONSIGLIATO TORINO
- Biraghi
SCONSIGLIATO ROMA
- Ferguson
SCONSIGLIATO TORINO
- Casadei
ATALANTA-LECCE, domenica ore 15
CONSIGLIATO ATALANTA
- Krstovic
CONSIGLIATO LECCE
- Tete Morente
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Bellanova
SCONSIGLIATO LECCE
- Camarda
PISA-UDINESE, domenica ore 15
CONSIGLIATO PISA
- Touré
CONSIGLIATO UDINESE
- Buksa
SCONSIGLIATO PISA
- Stengs
SCONSIGLIATO UDINESE
- Piotrowski
SASSUOLO-LAZIO, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Matic
CONSIGLIATO LAZIO
- Tavares
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
SCONSIGLIATO LAZIO
- Cancellieri
MILAN-BOLOGNA, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO MILAN
- Gimenez
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Miranda
SCONSIGLIATO MILAN
- Estupinian
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Odgaard
VERONA-CREMONESE, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO VERONA
- Serdar
CONSIGLIATO CREMONESE
- Zerbin
SCONSIGLIATO VERONA
- Cham
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Terracciano
COMO-GENOA, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO COMO
- Rodriguez
CONSIGLIATO GENOA
- Carboni
SCONSIGLIATO COMO
- Douvikas
SCONSIGLIATO GENOA
- Norton-Cuffy