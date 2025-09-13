Esplora tutte le offerte Sky
Fantacalcio, i "campo o panca" della 3^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Il programma della terza giornata di Serie A è un bel rebus fantacalcistico. Moltissimi scontri tra le pretendenti di alta calssifica, trappole dietro l'angolo e rischio débacle da parte dei pezzi grossi delle varie fantasquadre. Non è semplice districarsi nel lungo weekend di campionato visto che è presto per tracciare un profilo di lungo periodo delle varie protagoniste.

L'impatto offensivo, l'impianto difensivo, la capacità di recuperare: sono tutti aspetti importanti che però rischiano un "ribaltamento" di giornata dato che siamo al cospetto di almeno 3 scontri d'alta (o altissima) classifica. Al momento 16 gol sui 40 segnati in A (escludendo l'autogol di Hien), sono arrivati da situazione di palla inattiva. Sarà un trend destinato a continuare? Tra possibili +3 e altrettanti +1 "da fermo", i nomi buoni non mancano. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 3^ giornata di Serie A


LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 3^ GIORNATA

Quello che devi sapere

CAGLIARI-PARMA, sabato ore 15

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Belotti


CONSIGLIATO PARMA 

  • Delprato


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Obert


SCONSIGLIATO PARMA 

  • Cutrone

JUVENTUS-INTER, sabato ore 18

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Koopmeiners


CONSIGLIATO INTER

  • Calhanoglu


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Locatelli


SCONSIGLIATO INTER

  • C.Augusto

FIORENTINA-NAPOLI, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO FIORENTINA 

  • Dzeko


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gosens


SCONSIGLIATO NAPOLI 

  • De Bruyne

ROMA-TORINO, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO ROMA

  • Dybala


CONSIGLIATO TORINO 

  • Biraghi


SCONSIGLIATO ROMA 

  • Ferguson


SCONSIGLIATO TORINO

  • Casadei

ATALANTA-LECCE, domenica ore 15

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Krstovic


CONSIGLIATO LECCE

  • Tete Morente


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Bellanova


SCONSIGLIATO LECCE

  • Camarda

PISA-UDINESE, domenica ore 15

CONSIGLIATO PISA

  • Touré


CONSIGLIATO UDINESE 

  • Buksa


SCONSIGLIATO PISA 

  • Stengs


SCONSIGLIATO UDINESE 

  • Piotrowski

SASSUOLO-LAZIO, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Matic


CONSIGLIATO LAZIO

  • Tavares


SCONSIGLIATO SASSUOLO 

  • Laurienté


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Cancellieri

MILAN-BOLOGNA, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO MILAN

  • Gimenez


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Miranda


SCONSIGLIATO MILAN 

  • Estupinian


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Odgaard

VERONA-CREMONESE, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO VERONA

  • Serdar


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Zerbin


SCONSIGLIATO VERONA 

  • Cham


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Terracciano

COMO-GENOA, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO COMO

  • Rodriguez


CONSIGLIATO GENOA

  • Carboni


SCONSIGLIATO COMO

  • Douvikas


SCONSIGLIATO GENOA 

  • Norton-Cuffy

