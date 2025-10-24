Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fantacalcio, i "campo o panca" della 8^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

L'ottava giornata è alle porte con un bel po' di insidie anche dal punto di vista del turnover visto che ci aspetta un turno infrasettimanale. Sono passati sette turni, ovvero quello che noi consideriamo un mini-campionato. Dividere la stagione in sottoinsiemi da 7 giornate (le ultime tre contano relativamente) può essere molto utile per capire i trend

Il periodo temporale preso in considerazione infatti ci consente di studiare un buon campione statistico sia in casa che fuori. Se ci basassimo sul breve priodo (due o tre gare) il giudizio potrebbe essere scorretto perché influenzato da un momento decisamente breve quanto possibile visto che non è impossibile vincere o perdere due gare a fila. Prendendo in considerazione molti numeri del primo minicampionato, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per l'8^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 8^ GIORNATA: LE NEWS DAI NOSTRI INVIATI

Quello che devi sapere

MILAN-PISA, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO MILAN

  • Gimenez


CONSIGLIATO PISA

  • Vural


SCONSIGLIATO MILAN

  • Ricci


SCONSIGLIATO PISA

  • Nzola

1/10

PARMA-COMO, sabato ore 15

CONSIGLIATO PARMA

  • Estevez


CONSIGLIATO COMO

  • Perrone


SCONSIGLIATO PARMA

  • Pellegrino


SCONSIGLIATO COMO

  • Moreno

2/10
pubblicità

UDINESE-LECCE, sabato ore 15

CONSIGLIATO UDINESE

  • Davis


CONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Miller


SCONSIGLIATO LECCE

  • Stulic

3/10

NAPOLI-INTER, sabato 18

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Spinazzola


CONSIGLIATO INTER

  • Dimarco


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Lucca


SCONSIGLIATO INTER

  • Lautaro Martinez

4/10
pubblicità

CREMONESE-ATALANTA, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Vazquez


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Sulemana


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Terracciano


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Bellanova

5/10

TORINO-GENOA, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO TORINO

  • Biraghi


CONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha


SCONSIGLIATO TORINO

  • Adams


SCONSIGLIATO GENOA

  • Ekhator

6/10
pubblicità

SASSUOLO-ROMA, domenica ore 15

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Berardi


CONSIGLIATO ROMA

  • Soulé


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Ismael Koné


SCONSIGLIATO ROMA

  • Manu Koné

7/10

VERONA-CAGLIARI, domenica ore 15

CONSIGLIATO VERONA

  • Akpa Akpro


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Gaetano


SCONSIGLIATO VERONA

  • Sarr


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Folorunsho

8/10
pubblicità

FIORENTINA-BOLOGNA, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Dodò


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fazzini


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Castro

9/10

LAZIO-JUVENTUS, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO LAZIO

  • Zaccagni


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Vlahovic

10/10
pubblicità

Leggi anche

Fantacalcio

Fantacalcio, i "campo o panca" della 8^ giornata

Serie A

Meret, frattura del 2° metatarso del piede destro

Serie A

Probabili formazioni 8^ giornata

l'analisi

I due volti di Conte tra coppe e campionati

CHAMPIONS LEAGUE

Precedenti tra Juve e Real Madrid: stasera il 23°