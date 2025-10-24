Introduzione
L'ottava giornata è alle porte con un bel po' di insidie anche dal punto di vista del turnover visto che ci aspetta un turno infrasettimanale. Sono passati sette turni, ovvero quello che noi consideriamo un mini-campionato. Dividere la stagione in sottoinsiemi da 7 giornate (le ultime tre contano relativamente) può essere molto utile per capire i trend
Il periodo temporale preso in considerazione infatti ci consente di studiare un buon campione statistico sia in casa che fuori. Se ci basassimo sul breve priodo (due o tre gare) il giudizio potrebbe essere scorretto perché influenzato da un momento decisamente breve quanto possibile visto che non è impossibile vincere o perdere due gare a fila. Prendendo in considerazione molti numeri del primo minicampionato, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per l'8^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 8^ GIORNATA: LE NEWS DAI NOSTRI INVIATI
MILAN-PISA, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO MILAN
- Gimenez
CONSIGLIATO PISA
- Vural
SCONSIGLIATO MILAN
- Ricci
SCONSIGLIATO PISA
- Nzola
PARMA-COMO, sabato ore 15
CONSIGLIATO PARMA
- Estevez
CONSIGLIATO COMO
- Perrone
SCONSIGLIATO PARMA
- Pellegrino
SCONSIGLIATO COMO
- Moreno
UDINESE-LECCE, sabato ore 15
CONSIGLIATO UDINESE
- Davis
CONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
SCONSIGLIATO UDINESE
- Miller
SCONSIGLIATO LECCE
- Stulic
NAPOLI-INTER, sabato 18
CONSIGLIATO NAPOLI
- Spinazzola
CONSIGLIATO INTER
- Dimarco
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Lucca
SCONSIGLIATO INTER
- Lautaro Martinez
CREMONESE-ATALANTA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO CREMONESE
- Vazquez
CONSIGLIATO ATALANTA
- Sulemana
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Terracciano
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Bellanova
TORINO-GENOA, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO TORINO
- Biraghi
CONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
SCONSIGLIATO TORINO
- Adams
SCONSIGLIATO GENOA
- Ekhator
SASSUOLO-ROMA, domenica ore 15
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Berardi
CONSIGLIATO ROMA
- Soulé
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Ismael Koné
SCONSIGLIATO ROMA
- Manu Koné
VERONA-CAGLIARI, domenica ore 15
CONSIGLIATO VERONA
- Akpa Akpro
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Gaetano
SCONSIGLIATO VERONA
- Sarr
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Folorunsho
FIORENTINA-BOLOGNA, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Dodò
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Fazzini
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Castro
LAZIO-JUVENTUS, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO LAZIO
- Zaccagni
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
SCONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Vlahovic