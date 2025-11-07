Introduzione
L'undicesima giornata significa metà del secondo mini-campionato di stagione. Ricordate come funziona? Si divide l'annata in 5 blocchi da 7 giornate e si analizza il trend numerico delle varie squadre. Il totale fa 35 giornate (e non 38) perché negli ultimi turni non tutte le squadre hanno ancora obiettivi tangibili
Confrontando i dati, offensivi e difensivi, chi, nelle ultime 3 giornate, sta migliorando rispetto al primo minicampionato cha andava dalla prima alla settima? Ci sono squadre che, incredibilmente, non sono cambiate a livello difensivo. L'attacco invece ha più "sbalzi". Prendendo quindi a comparazione i numeri medi di primo e (metà) secondo mini-campionato, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 11^ giornata di Serie A
PISA-CREMONESE, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO PISA
- Nzola
CONSIGLIATO CREMONSE
- Faye
SCONSIGLIATO PISA
- Aebischer
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Payero
COMO-CAGLIARI, sabato ore 15
CONSIGLIATO COMO
- Diao
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Gaetano
SCONSIGLIATO COMO
- Caqueret
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Prati
LECCE-VERONA, sabato ore 15
CONSIGLIATO LECCE
- Tete Morente
CONSIGLIATO VERONA
- Giovane
SCONSIGLIATO LECCE
- Stulic
SCONSIGLIATO VERONA
- Bradaric
JUVENTUS-TORINO, sabato ore 18
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
CONSIGLIATO TORINO
- Ngonge
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
SCONSIGLIATO TORINO
- Ilic
PARMA-MILAN, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO PARMA
- Pellegrino
CONSIGLIATO MILAN
- Saelemaekers
SCONSIGLIATO PARMA
- Sorensen
SCONSIGLIATO MILAN
- Loftus-Cheek
ATALANTA-SASSUOLO, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
SCONSIGLIATO ATALANTA
- De Keteleare
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Matic
BOLOGNA-NAPOLI, domenica ore 15
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
CONSIGLIATO NAPOLI
- Elmas
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Orsolini
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Castro
GENOA-FIORENTINA, domenica ore 15
CONSIGLIATO GENOA
- Colombo
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Fagioli
SCONSIGLIATO GENOA
- Masini
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Dodò
ROMA-UDINESE, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Pellegrini
CONSIGLIATO UDINESE
- Karlstrom
SCONSIGLIATO ROMA
- Wesley
SCONSIGLIATO UDINESE
- Bayo
INTER-LAZIO, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO INTER
- Thuram
CONSIGLIATO LAZIO
- Guandouzi
SCONSIGLIATO INTER
- Dumfries
SCONSIGLIATO LAZIO
- Zaccagni