Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fantacalcio, i "campo o panca" della 11^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

L'undicesima giornata significa metà del secondo mini-campionato di stagione. Ricordate come funziona? Si divide l'annata in 5 blocchi da 7 giornate e si analizza il trend numerico delle varie squadre. Il totale fa 35 giornate (e non 38) perché negli ultimi turni non tutte le squadre hanno ancora obiettivi tangibili

Confrontando i dati, offensivi e difensivi, chi, nelle ultime 3 giornate, sta migliorando rispetto al primo minicampionato cha andava dalla prima alla settima? Ci sono squadre che, incredibilmente, non sono cambiate a livello difensivo. L'attacco invece ha più "sbalzi". Prendendo quindi a comparazione i numeri medi di primo e (metà) secondo mini-campionato, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 11^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 11^ GIORNATA: LE ULTIME DAI NOSTRI INVIATI

Quello che devi sapere

PISA-CREMONESE, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO PISA

  • Nzola


CONSIGLIATO CREMONSE

  • Faye


SCONSIGLIATO PISA

  • Aebischer


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Payero

1/10

COMO-CAGLIARI, sabato ore 15

CONSIGLIATO COMO

  • Diao


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Gaetano


SCONSIGLIATO COMO

  • Caqueret


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Prati

2/10
pubblicità

LECCE-VERONA, sabato ore 15

CONSIGLIATO LECCE

  • Tete Morente


CONSIGLIATO VERONA

  • Giovane


SCONSIGLIATO LECCE

  • Stulic


SCONSIGLIATO VERONA

  • Bradaric

3/10

JUVENTUS-TORINO, sabato ore 18

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Cambiaso


CONSIGLIATO TORINO

  • Ngonge


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao


SCONSIGLIATO TORINO

  • Ilic

4/10
pubblicità

PARMA-MILAN, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO PARMA

  • Pellegrino


CONSIGLIATO MILAN

  • Saelemaekers


SCONSIGLIATO PARMA

  • Sorensen


SCONSIGLIATO MILAN

  • Loftus-Cheek

5/10

ATALANTA-SASSUOLO, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Pinamonti


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • De Keteleare


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Matic

6/10
pubblicità

BOLOGNA-NAPOLI, domenica ore 15

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Elmas


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Orsolini


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Castro

7/10

GENOA-FIORENTINA, domenica ore 15

CONSIGLIATO GENOA

  • Colombo


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fagioli


SCONSIGLIATO GENOA

  • Masini


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Dodò

8/10
pubblicità

ROMA-UDINESE, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Pellegrini


CONSIGLIATO UDINESE

  • Karlstrom


SCONSIGLIATO ROMA

  • Wesley


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Bayo

9/10

INTER-LAZIO, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO INTER

  • Thuram


CONSIGLIATO LAZIO

  • Guandouzi


SCONSIGLIATO INTER

  • Dumfries


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Zaccagni

10/10
pubblicità

Leggi anche

Fantacalcio

Consigli fantacalcio, Campo o Panca 11^ Giornata

Serie A

Le probabili formazioni dell'11^ giornata

la lista

Tutti i candidati ai Fifa The Best del 2025

Serie A

Bailey, lesione di basso grado: fuori 2 settimane

golden boy

Doué vince il Golden Boy, premiato anche Esposito