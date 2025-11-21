Consigli last minute per la formazione al fanta

Introduzione
La sosta è alle spalle. Una giornata di campionato decisamente interessante è alle porte, tra scontri diretti d'alta classifica e gare delicate per uscire dalla zona rossa. L'analisi per questo turno prende in esame le azioni da gol create e concesse ogni 90 minuti. Azioni offensive che portano direttamente a un gol tra passaggi, recuperi alti e situazioni da palla inattiva.
Guardando alla capacità di creazione si va dal 3,80 dell'Inter (di media ogni 90 minuti) a Pisa e Verona che ne hanno meno di 1. Difensivamente parlando invece il Como di Fabregas ne concede in media 0,73 mentre la Fiorentina è l'unica squadra di A sopra quota 3.
Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 12ma giornata di Serie A
Quello che devi sapere
CAGLIARI-GENOA, sabato ore 15
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Felici
CONSIGLIATO GENOA
- Malinovskyi
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Gaetano
SCONSIGLIATO GENOA
- Colombo
UDINESE-BOLOGNA, sabato ore 15
CONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Pobega
SCONSIGLIATO UDINESE
- Davis
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Dominguez
FIORENTINA-JUVENTUS, sabato ore 18
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Sohm
CONSIGLIATO JUVENTUS
- McKennie
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Gudmundsson
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Yildiz
NAPOLI-ATALANTA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO NAPOLI
- Di Lorenzo
CONSIGLIATO ATALANTA
- Ederson
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Elmas
SCONSIGLIATO ATALANTA
- De Ketelaere
VERONA-PARMA, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO VERONA
- Harroui
CONSIGLIATO PARMA
- Valeri
SCONSIGLIATO VERONA
- Giovane
SCONSIGLIATO PARMA
- Cutrone
CREMONESE-ROMA, domenica ore 15
CONSIGLIATO CREMONESE
- Bondo
CONSIGLIATO ROMA
- Ferguson
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Pezzella
SCONSIGLIATO ROMA
- Wesley
LAZIO-LECCE, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO LAZIO
- Dia
CONSIGLIATO LECCE
- Sottil
SCONSIGLIATO LAZIO
- Guendouzi
SCONSIGLIATO LECCE
- Stulic
INTER-MILAN, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO INTER
- Thuram
CONSIGLIATO MILAN
- Fofana
SCONSIGLIATO INTER
- Carlos Augusto
SCONSIGLIATO MILAN
- Pulisic
TORINO-COMO, lunedì ore 18:30 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Adams
CONSIGLIATO COMO
- Rodriguez
SCONSIGLIATO TORINO
- Zapata
SCONSIGLIATO COMO
- Morata
SASSUOLO-PISA, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
CONSIGLIATO PISA
- Vural
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Thorstvedt
SCONSIGLIATO PISA
- Nzola