Consigli last minute per la formazione al fanta

Fantacalcio, i "campo o panca" della 12^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

La sosta è alle spalle. Una giornata di campionato decisamente interessante è alle porte, tra scontri diretti d'alta classifica e gare delicate per uscire dalla zona rossa. L'analisi per questo turno prende in esame le azioni da gol create e concesse ogni 90 minuti. Azioni offensive che portano direttamente a un gol tra passaggi, recuperi alti e situazioni da palla inattiva.

Guardando alla capacità di creazione si va dal 3,80 dell'Inter (di media ogni 90 minuti) a Pisa e Verona che ne hanno meno di 1. Difensivamente parlando invece il Como di Fabregas ne concede in media 0,73 mentre la Fiorentina è l'unica squadra di A sopra quota 3.

Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 12ma giornata di Serie A

 

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Quello che devi sapere

CAGLIARI-GENOA, sabato ore 15

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Felici


CONSIGLIATO GENOA

  • Malinovskyi


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Gaetano


SCONSIGLIATO GENOA

  • Colombo

UDINESE-BOLOGNA, sabato ore 15

CONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Pobega


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Davis


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Dominguez

FIORENTINA-JUVENTUS, sabato ore 18

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Sohm


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • McKennie


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gudmundsson


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Yildiz

NAPOLI-ATALANTA, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Di Lorenzo


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Ederson


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Elmas


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • De Ketelaere

VERONA-PARMA, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO VERONA

  • Harroui


CONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


SCONSIGLIATO VERONA

  • Giovane


SCONSIGLIATO PARMA

  • Cutrone

CREMONESE-ROMA, domenica ore 15

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Bondo


CONSIGLIATO ROMA

  • Ferguson


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Pezzella


SCONSIGLIATO ROMA

  • Wesley

LAZIO-LECCE, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO LAZIO

  • Dia


CONSIGLIATO LECCE

  • Sottil


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Guendouzi


SCONSIGLIATO LECCE

  • Stulic

INTER-MILAN, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO INTER

  • Thuram


CONSIGLIATO MILAN

  • Fofana


SCONSIGLIATO INTER

  • Carlos Augusto


SCONSIGLIATO MILAN

  • Pulisic

TORINO-COMO, lunedì ore 18:30 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Adams


CONSIGLIATO COMO

  • Rodriguez


SCONSIGLIATO TORINO

  • Zapata


SCONSIGLIATO COMO

  • Morata

SASSUOLO-PISA, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté


CONSIGLIATO PISA

  • Vural


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Thorstvedt


SCONSIGLIATO PISA

  • Nzola

