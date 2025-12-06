Introduzione
Ultima giornata del secondo "mini-campionato" di stagione, ovvero del secondo blocco da 7 partite che rappresentano un buon campione statistico per capire trend di medio periodo e variazioni (positive o negative) rispetto all'inizio di stagione. C'è chi ha messo i numeri a posto e chi invece cerca ancora la quadratura del cerchio.
Sappiamo bene che in questa stagione, l'ago della bilancia è rappresentato dal rendimento dei centrocampisti, sempre più protagonisti quanto a bonus "pesanti" e non. Con gli attaccanti in flessione, i jolly di giornata possono arrivare proprio dalla zona centrale del campo. E allora, numeri alla mano vediamo chi sono i probabili protagonisti di una giornata certamente interessante visto il menù in programma. Di seguito consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 14^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 14^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS
Quello che devi sapere
SASSUOLO-FIORENTINA, sabato ore 15
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Fadera
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Ndour
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Koné
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Sohm
INTER-COMO, sabato ore 18
CONSIGLIATO INTER
- Barella
CONSIGLIATO COMO
- Perrone
SCONSIGLIATO INTER
- Zielinski
SCONSIGLIATO COMO
- Nico Paz
VERONA-ATALANTA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO VERONA
- Bernede
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
SCONSIGLIATO VERONA
- Niasse
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Ederson
CREMONESE-LECCE, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte
CONSIGLIATO LECCE
- Sottil
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Payero
SCONSIGLIATO LECCE
- Tete Morente
CAGLIARI-ROMA, domenica ore 15
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Deiola
CONSIGLIATO ROMA
- Pellegrini
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Folorunsho
SCONSIGLIATO ROMA
- Bailey
LAZIO-BOLOGNA, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO LAZIO
- Basic
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Odgaard
SCONSIGLIATO LAZIO
- Dele-Bashiru
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Pobega
NAPOLI-JUVENTUS, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO NAPOLI
- Neres
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Thuram
SCONSIGLIATO NAPOLI
- McTominay
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
PISA-PARMA, lunedì ore 15
CONSIGLIATO PISA
- Tramoni
CONSIGLIATO PARMA
- Sorensen
SCONSIGLIATO PISA
- Aebischer
SCONSIGLIATO PARMA
- Keita
UDINESE-GENOA, lunedì ore 18
CONSIGLIATO UDINESE
- Karlstrom
CONSIGLIATO GENOA
- Malinovskyi
SCONSIGLIATO UDINESE
- Piotrowski
SCONSIGLIATO GENOA
- Frendrup
TORINO-MILAN, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Vlasic
CONSIGLIATO MILAN
- Rabiot
SCONSIGLIATO TORINO
- Anjorin
SCONSIGLIATO MILAN
- Ricci