Fantacalcio, i "campo o panca" della 14^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Ultima giornata del secondo "mini-campionato" di stagione, ovvero del secondo blocco da 7 partite che rappresentano un buon campione statistico per capire trend di medio periodo e variazioni (positive o negative) rispetto all'inizio di stagione. C'è chi ha messo i numeri a posto e chi invece cerca ancora la quadratura del cerchio.

Sappiamo bene che in questa stagione, l'ago della bilancia è rappresentato dal rendimento dei centrocampisti, sempre più protagonisti quanto a bonus "pesanti" e non. Con gli attaccanti in flessione, i jolly di giornata possono arrivare proprio dalla zona centrale del campo. E allora, numeri alla mano vediamo chi sono i probabili protagonisti di una giornata certamente interessante visto il menù in programma. Di seguito consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 14^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 14^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

SASSUOLO-FIORENTINA, sabato ore 15

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Fadera


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Ndour


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Koné


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Sohm

INTER-COMO, sabato ore 18

CONSIGLIATO INTER

  • Barella


CONSIGLIATO COMO

  • Perrone


SCONSIGLIATO INTER

  • Zielinski


SCONSIGLIATO COMO

  • Nico Paz

VERONA-ATALANTA, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO VERONA

  • Bernede


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski


SCONSIGLIATO VERONA

  • Niasse


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Ederson

CREMONESE-LECCE, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte


CONSIGLIATO LECCE

  • Sottil


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Payero


SCONSIGLIATO LECCE

  • Tete Morente

CAGLIARI-ROMA, domenica ore 15

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Deiola


CONSIGLIATO ROMA

  • Pellegrini


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Folorunsho


SCONSIGLIATO ROMA

  • Bailey

LAZIO-BOLOGNA, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO LAZIO

  • Basic


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Odgaard


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Dele-Bashiru


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Pobega

NAPOLI-JUVENTUS, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Neres


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Thuram


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • McTominay


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao

PISA-PARMA, lunedì ore 15

CONSIGLIATO PISA

  • Tramoni


CONSIGLIATO PARMA

  • Sorensen


SCONSIGLIATO PISA

  • Aebischer


SCONSIGLIATO PARMA

  • Keita

UDINESE-GENOA, lunedì ore 18

CONSIGLIATO UDINESE

  • Karlstrom


CONSIGLIATO GENOA

  • Malinovskyi


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Piotrowski


SCONSIGLIATO GENOA

  • Frendrup

TORINO-MILAN, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic


CONSIGLIATO MILAN

  • Rabiot


SCONSIGLIATO TORINO

  • Anjorin


SCONSIGLIATO MILAN

  • Ricci

