Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fantacalcio, i "campo o panca" della 22^ giornata di Serie A: i consigli per la formazione

'campo o panca'

Introduzione

Un altro mini-campionato è alle spalle e i numeri, per certe squadre, non sono così esaltanti se confrontati con il periodo di tempo che andava dall'ottava alla 14^ giornata. Alcuni risultati sono sotto gli occhi di tutti ma certi numeri forse no. E fotorgrafano un trend in pesante calo. Attenzione ovviamente anche a chi invece sta producendo tanto, rimanendo costante o "In guadagno" a livello di indici offensivi

Nell'ultimo periodo di è giocato tantissimo visto anche il ritorno delle coppe. In questo weekend però ci sono (ovviamente) due gare caldissime che fanno venire molti dubbi di formazione ai vari fantallenatori. Pochi nomi sono "sicuri" (sempre tra virgolette) del posto in squadra. Vediamo quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 22^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

Inter-Pisa, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO INTER

  • Sucic


CONSIGLIATO PISA

  • Tramoni


SCONSIGLIATO INTER

  • Mkhitaryan


SCONSIGLIATO PISA

  • Durosinmi

1/10

Como-Torino, sabato ore 15

CONSIGLIATO COMO

  • Rodriguez


CONSIGLIATO TORINO

  • Adams


SCONSIGLIATO COMO

  • Douvikas


SCONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic

2/10
pubblicità

Fiorentina-Cagliari, sabato ore 18

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Piccoli


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Gaetano


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Solomon


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Borrelli

3/10

Lecce-Lazio, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO LECCE

  • Banda


CONSIGLIATO LAZIO

  • Ratkov


SCONSIGLIATO LECCE

  • Stulic


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Rovella

4/10
pubblicità

Sassuolo-Cremonese, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Matic


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurientè


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Pezzella

5/10

Atalanta-Parma, domenica ore 15

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Krstovic


CONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic


SCONSIGLIATO PARMA

  • Oristanio

6/10
pubblicità

Genoa-Bologna, domenica ore 15

CONSIGLIATO GENOA

  • Ellertsson


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Rowe


SCONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Odgaard

7/10

Juventus-Napoli, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO JUVENtUS

  • McKennie


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Spinazzola


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Hojlund

8/10
pubblicità

Roma-Milan, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO ROMA

  • Koné


CONSIGLIATO MILAN

  • Rabiot


SCONSIGLIATO ROMA

  • Soulé


SCONSIGLIATO MILAN

  • Modric

9/10

Verona-Udinese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO VERONA

  • Lirola


CONSIGLIATO UDINESE

  • Davis


SCONSIGLIATO VERONA

  • Sarr


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Zanoli

10/10
pubblicità

Leggi anche

I RICAVI

I ricavi delle italiane in Champions (finora)

Calciomercato

Accadde oggi: Piatek da 4 a 35 milioni in sei mesi

Serie A

Serie A, chi recupera e chi no per la 22^ giornata

l'analisi

Conte, in Europa -22% di vittorie rispetto alla A

amarcord

Sui social è il 2016: cos'era successo nel calcio