Fantacalcio, i "campo o panca" della 22^ giornata di Serie A: i consigli per la formazione'campo o panca'
Introduzione
Un altro mini-campionato è alle spalle e i numeri, per certe squadre, non sono così esaltanti se confrontati con il periodo di tempo che andava dall'ottava alla 14^ giornata. Alcuni risultati sono sotto gli occhi di tutti ma certi numeri forse no. E fotorgrafano un trend in pesante calo. Attenzione ovviamente anche a chi invece sta producendo tanto, rimanendo costante o "In guadagno" a livello di indici offensivi
Nell'ultimo periodo di è giocato tantissimo visto anche il ritorno delle coppe. In questo weekend però ci sono (ovviamente) due gare caldissime che fanno venire molti dubbi di formazione ai vari fantallenatori. Pochi nomi sono "sicuri" (sempre tra virgolette) del posto in squadra. Vediamo quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 22^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Inter-Pisa, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO INTER
- Sucic
CONSIGLIATO PISA
- Tramoni
SCONSIGLIATO INTER
- Mkhitaryan
SCONSIGLIATO PISA
- Durosinmi
Como-Torino, sabato ore 15
CONSIGLIATO COMO
- Rodriguez
CONSIGLIATO TORINO
- Adams
SCONSIGLIATO COMO
- Douvikas
SCONSIGLIATO TORINO
- Vlasic
Fiorentina-Cagliari, sabato ore 18
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Piccoli
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Gaetano
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Solomon
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Borrelli
Lecce-Lazio, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO LECCE
- Banda
CONSIGLIATO LAZIO
- Ratkov
SCONSIGLIATO LECCE
- Stulic
SCONSIGLIATO LAZIO
- Rovella
Sassuolo-Cremonese, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Matic
CONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurientè
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Pezzella
Atalanta-Parma, domenica ore 15
CONSIGLIATO ATALANTA
- Krstovic
CONSIGLIATO PARMA
- Valeri
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
SCONSIGLIATO PARMA
- Oristanio
Genoa-Bologna, domenica ore 15
CONSIGLIATO GENOA
- Ellertsson
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Rowe
SCONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Odgaard
Juventus-Napoli, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO JUVENtUS
- McKennie
CONSIGLIATO NAPOLI
- Spinazzola
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Hojlund
Roma-Milan, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO ROMA
- Koné
CONSIGLIATO MILAN
- Rabiot
SCONSIGLIATO ROMA
- Soulé
SCONSIGLIATO MILAN
- Modric
Verona-Udinese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO VERONA
- Lirola
CONSIGLIATO UDINESE
- Davis
SCONSIGLIATO VERONA
- Sarr
SCONSIGLIATO UDINESE
- Zanoli