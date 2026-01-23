Introduzione

Un altro mini-campionato è alle spalle e i numeri, per certe squadre, non sono così esaltanti se confrontati con il periodo di tempo che andava dall'ottava alla 14^ giornata. Alcuni risultati sono sotto gli occhi di tutti ma certi numeri forse no. E fotorgrafano un trend in pesante calo. Attenzione ovviamente anche a chi invece sta producendo tanto, rimanendo costante o "In guadagno" a livello di indici offensivi



Nell'ultimo periodo di è giocato tantissimo visto anche il ritorno delle coppe. In questo weekend però ci sono (ovviamente) due gare caldissime che fanno venire molti dubbi di formazione ai vari fantallenatori. Pochi nomi sono "sicuri" (sempre tra virgolette) del posto in squadra. Vediamo quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 22^ giornata di Serie A