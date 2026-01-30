Introduzione
Il programma di giornata potrebbe portare molti fantallentori a non avere troppo ballottaggi. Non ci sono in programma scontri diretti ma un bel po' di squadre, a cominciare da entrambe le milanesi, giocheranno fuori casa. Facile quindi cadere in qualche piccola trappola fantacalcistica.
L'approfondimento dal quale partiamo è proprio il cammino di ogni squadra tra clean sheet e FTS in casa e fuori a seconda degli accoppiamenti di giornata. L' "FTS" ricordiamo rappresenta il numero di partite concluse con zero gol segnati. Importante perchè al fanta, una squadra sconfitta 3-2 porta in dote almeno un +6 che potrebbe cambiare non poco. Partendo quindi dai dati stagionali relativi ai numeri che vi abbiamo spiegato, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 23^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Lazio-Genoa, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO LAZIO
- Zaccagni
CONSIGLIATO GENOA
- Ostigard
SCONSIGLIATO LAZIO
- Basic
SCONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
Pisa-Sassuolo, sabato ore 15
CONSIGLIATO PISA
- Moreo
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Berardi
SCONSIGLIATO PISA
- Aebischer
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Koné
Napoli-Fiorentina, sabato ore 18
CONSIGLIATO NAPOLI
- Spinazzola
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Gosens
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Di Lorenzo
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Mandragora
Cagliari-Verona, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Gaetano
CONSIGLIATO VERONA
- Bernede
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Esposito
SCONSIGLIATO VERONA
- Sarr
Torino-Lecce, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO TORINO
- Zapata
CONSIGLIATO LECCE
- Cheddira
SCONSIGLIATO TORINO
- Lazaro
SCONSIGLIATO LECCE
- Sottil
Como-Atalanta, domenica ore 15
CONSIGLIATO COMO
- Douvikas
CONSIGLIATO ATALANTA
- Scamacca
SCONSIGLIATO COMO
- Rodriguez
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
Cremonese-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO CREMONESE
- Zerbin
CONSIGLIATO INTER
- Pio Esposito
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Bonazzoli
SCONSIGLIATO INTER
- Zielinski
Parma-Juventus, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO PARMA
- Keita
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Yildiz
SCONSIGLIATO PARMA
- Bernabé
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
Udinese-Roma, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO UDINESE
- Atta
CONSIGLIATO ROMA
- Wesley
SCONSIGLIATO UDINESE
- Zemura
SCONSIGLIATO ROMA
- Cristante
Bologna-Milan, martedì ore 20:45
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Odgaard
CONSIGLIATO MILAN
- Fullkrug
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Moro
SCONSIGLIATO MILAN
- Ricci