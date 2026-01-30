Offerte Sky
Fantacalcio, i consigli per la 23^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Il programma di giornata potrebbe portare molti fantallentori a non avere troppo ballottaggi. Non ci sono in programma scontri diretti ma un bel po' di squadre, a cominciare da entrambe le milanesi, giocheranno fuori casa. Facile quindi cadere in qualche piccola trappola fantacalcistica.

L'approfondimento dal quale partiamo è proprio il cammino di ogni squadra tra clean sheet e FTS in casa e fuori a seconda degli accoppiamenti di giornata. L' "FTS" ricordiamo rappresenta il numero di partite concluse con zero gol segnati. Importante perchè al fanta, una squadra sconfitta 3-2 porta in dote almeno un +6 che potrebbe cambiare non poco. Partendo quindi dai dati stagionali relativi ai numeri che vi abbiamo spiegato, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 23^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

Lazio-Genoa, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO LAZIO

  • Zaccagni


CONSIGLIATO GENOA

  • Ostigard


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Basic


SCONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha

1/10

Pisa-Sassuolo, sabato ore 15

CONSIGLIATO PISA

  • Moreo


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Berardi


SCONSIGLIATO PISA

  • Aebischer


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Koné

2/10
Napoli-Fiorentina, sabato ore 18

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Spinazzola


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gosens


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Di Lorenzo


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Mandragora

3/10

Cagliari-Verona, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Gaetano


CONSIGLIATO VERONA

  • Bernede


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Esposito


SCONSIGLIATO VERONA

  • Sarr

4/10
Torino-Lecce, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO TORINO

  • Zapata


CONSIGLIATO LECCE

  • Cheddira


SCONSIGLIATO TORINO

  • Lazaro


SCONSIGLIATO LECCE

  • Sottil

5/10

Como-Atalanta, domenica ore 15

CONSIGLIATO COMO

  • Douvikas


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Scamacca


SCONSIGLIATO COMO

  • Rodriguez


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski

6/10
Cremonese-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Zerbin


CONSIGLIATO INTER

  • Pio Esposito


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Bonazzoli


SCONSIGLIATO INTER

  • Zielinski

7/10

Parma-Juventus, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO PARMA

  • Keita


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Yildiz


SCONSIGLIATO PARMA

  • Bernabé


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Cambiaso

8/10
Udinese-Roma, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO UDINESE

  • Atta


CONSIGLIATO ROMA

  • Wesley


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Zemura


SCONSIGLIATO ROMA

  • Cristante

9/10

Bologna-Milan, martedì ore 20:45

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Odgaard


CONSIGLIATO MILAN

  • Fullkrug


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Moro


SCONSIGLIATO MILAN

  • Ricci

10/10
