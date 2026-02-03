Introduzione
Li abbiamo pagati un sacco di fantamilioni e il peso di quell'investimento (per il momento) non ha fruttato troppi dividendi compromettendo la nostra stagione. Poi ci sono anche le "scommesse conosciute" ovvero quei nuovi arrivi per i quali i rilanci nelle varie aste estive sono stati infiniti. Anche in questo caso, la resa non è andata di pari passo con le aspettative
C'è chi vorrebbe scambiarli e chi si sta chiedendo se non sia il caso addirittura di svincolarli. Chiaro che ogni decisione dipende da rosa, controfferte e crediti recuperabili per l'asta di riparazione. Vediamo quindi la top 10 (in ordine sparso) delle fanta-delusioni di questa prima parte di stagione. Sperando che le cose, in molti casi, possano cambiare
TUTTI GLI ACQUISTI DI SERIE A DEL MERCATO INVERNALE
Quello che devi sapere
Rendimento e FVM iniziale
Abbiamo detto che snoccioleremo in ordine sparso 10 nomi che fin qui ci hanno "tradito". Su quali numeri e con che criterio abbiamo "eletto" i 10 protagonisti di questa gallery? Ovviamente bisogna tenere conto dell'apporto fantacalcistico messo in relazione con le aspettative
La maggior parte dei volti presenti dipenderà da gol e assist. In qualche caso vedremo anche malus e media voto. Uno dei criteri per stilare la Flop 10 è ovviamente il FVM ovvero il fanta valore di mercato: l'indiice di fantacalcio.it che stabilisce un prezzo di riferimento per un'asta in una lega da 1000 crediti
MATTIA ZACCAGNI - LAZIO
Quotazione Iniziale
- 26 fantamilioni
FVM iniziale
- 203 fantamilioni
Analsi agosto-gennaio
- Cannoniere, rigorista, uomo assist e ottime annate alle spalle. SI presentava così il capitano della Lazio ai blocchi di partenza. In stagione Zaccagni è fermo a quota 3 gol e nessun assist. Il "saldo" con i malus è di poco positivo e questo la dice tutta. Il suo ultimo +3 risale alla 10ma giornata. Da allora 5 gialli e un'espulisione e lo status (attuale) di indisponibile
MOISE KEAN - FIORENTINA
Quotazione Iniziale
- 33 fantamilioni
FVM iniziale
- 375 fantamilioni
Analsi agosto-gennaio
- Dopo l'expolit della stagione scorsa, migliaia di fantallentori hanno fatto carte false per poterselo mettere in rosa. Il costo era (giustamente) molto alto ma la resa ha lasciato parecchio a desiderare. I balletti post segnatura sono diminuti e la stagione di qualche fantallentore è compromessa. Due reti nelle prime 15 giornate, poi un bagliore in fondo al tunnel. La doppietta contro l'Udinese (che era però rimasta in 10 dopo pochi minuti). Problemi fisici e mancata "ripresa" fantacalcistica lasciano ancora parecchi dubbi da qui a fine anno
ADEMOLA LOOKMAN - ATALANTA
Quotazione Iniziale
- 29 fantamilioni
FVM iniziale
- 296 fantamilioni
Analsi agosto-gennaio
- Il mercato lo ha portato lontano dalla Serie A ma i numeri del nigeriano fino al gong del 2 febbraio hanno lasciato molti fantamanager con l'amaro in bocca. Tra telenovela estiva e Coppa d'Africa, le partite con voto di Lookman si sono limitate a 10. Qualche picco, a livello di voto c'è stato ma i due gol (senza assist) restano un bottino troppo misero per un giocatore del suo (fanta) valore
ASSANE DIAO
Quotazione Iniziale
- 17 fantamilioni
FVM iniziale
- 95 fantamilioni
Analsi agosto-gennaio
- Siamo pronti a scommettere che, ad agosto, quel 95 alla voce FVM non era stato "rispettato". Troppo appetitosi i numeri da gennaio a maggio dello spagnolo che però quest'anno aveva cambiato ruolo. Chiaramente i problemi fisici non possono essere previsti. La fortuna non è stata dalla sua e le pochissime partite con voto non hanno ancora portato bonus a coloro che speravano che la magia continuasse
JONATHAN DAVID - JUVENTUS
Quotazione Iniziale
- 27 fantamilioni
FVM iniziale
- 278 fantamilioni
Analsi agosto-gennaio
- Fermi tutti: uno degli attaccanti più in forma del momento è da considerarsi "delusione"? La speranza per chi ha investito su di lui è che prosegua il cammino intrapreso nell'ultimissima parte di stagione ma David, dopo la rete all'esordio è rimasto ben più che anonimo per tutto il girone d'andata. La traduzione di tutto ciò è che la stagione dei fanallentori che avevano puntato sul canadese della Juventus potrebbe essere già compromessa. Prima di sbloccarsi era arrivato al punto più basso con un rigore sbagliato e un 4,5 in pagella...
BELLANOVA & SOCI
Quotazione Iniziale
- 13 fantamilioni
FVM iniziale
- 52 fantamilioni
Analsi agosto-gennaio
- Prendiamo l'esterno dell'Atalanta quale riferimento per i vari pariruolo che hanno per ora deluso: vuoi per problemi fisici, vedi Angelino, vuoi per una stagione difficile, vedi Gosens (media voto sotto la sufficienza). Il problematico inizio di stagione dei nerazzurri ha fatto crollare la media voto di tanti elementi. Poi ci si è messa anche la sfortuna con un lungo periodo ai box. A referto Bellanova ha messo per ora solamente un assist. Da lui non ci si aspetta il bonus "pesante" ma di sicuro una fantamedia superiore all'attuale 5,96
SANTIAGO GIMENEZ - MILAN
Quotazione Iniziale
- 25 fantamilioni
FVM iniziale
- 261 fantamilioni
Analsi agosto-gennaio
- I suoi primi mesi al Milan, da inizio 2025, erano stati altalenanti: 5 gol in poco più di 12 partite con voto non dovrebbero essere considerate un magro bottino. Quando però non arrivava il timbro, i voti eran decisamente bassi. In più era anche arrivato un -3 nella penultima della scorsa stagione. Iniziare dal precampionato poteva rappresentare una svolta a livello di contnuità, invece, prima dell'infortunio, il messicano aveva sommato 9 gare (le prime di stagione) con 5,4 di media voto
PERVIS ESTUPINAN - MILAN
Quotazione Iniziale
- 27 fantamilioni
FVM iniziale
- 43 fantamilioni
Analsi agosto-gennaio
- Non parliamo di un investimento "relativamente ricco" all'asta estiva sia chiaro. In più abbiamo già parlato di esterni in generale ma Estupinan per tanti fantallenatori poteva essere un jolly importante visto che è listato difensore e gioca esterno di centrocampo. In più nessuno aveva ipotizzato all'ascesa di Bartesaghi (2 fantamilioni il costo di inizio stagione). Pervis, pur essendo reduce da un'annata così così, era stato sotto De Zerbi: spinta offensiva propositiva uguale: tanti assist. Invece l'ecuadoriano non ha per ora lasciato impronta nella stagione rossonera e neppure in quella fanta...
ALVARO MORATA - COMO
Quotazione Iniziale
- 20 fantamilioni
FVM iniziale
- 84 fantamilioni
Analsi agosto-gennaio
- Uno come lui all'interno del sistema di Fabregas? Apriamo il portafoglio. Era questa (forse) il pensiero estivo di qualche fantallenatore. Douvikas era arrivato il gennaio precedente e aveva concluso la stagione con 2 reti in 12 gare quindi era legittimo scommettere su Morata anche se la sua parentesi al Milan non aveva entusiasmato. Oggi è rientrato dall'infortunio e potrà quindi sperare di sbloccarsi al fanta. Per ora siamo fermi a 1 ammonizione e 1 rigore sbagliato. Di bonus nemmeno l'ombra
NICOLA LEALI - GENOA
Quotazione Iniziale
- 8 fantamilioni
FVM iniziale
- 28 fantamilioni
Analsi agosto-gennaio
- Dando uno sguardo alla porta, de Gea poteva essere uno dei primi pensieri a livello di flop di questa prima parte di stagione. Tra consigliati e analisi della scorsa annata però, il cognome di Leali saltava spesso fuori. Acquisto "top" in una rosa multi-portiere. E in qualche caso il numero uno del Genoa sarà costato anche qualcosa in più del previsto. In casa sono arrivati solo 3 clean sheet. A livello di malus "singolo" abbiamo un rosso e un giallo e a inizio stagione sono arrivati almeno due gol presi in 5 gare su 6. E con l'arrivo di Bijlow...