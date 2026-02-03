Introduzione
La sessione invernale si è chiusa e siamo a ridosso dell'asta di riparazione del fantacalcio. Tanti i nomi "nuovi" arrivati in Serie A dall'estero. C'è chi è conosciuto (e ambito) e chi invece va visionato e studiato. Non c'è molto tempo per appuntarsi tutto e il rischio di prendere qualche "granchio" è alto. Soprattutto nei ruoli che contano. La vera domanda è: che impatto possono avere gli arrivi dalla sessione invernale di calciomercato?
Ricordate quel che è accaduto lo scorso anno? Gli arrivi, i numeri, le vostre spese all'asta. Ci sono davvero pochi giocatori che hanno fin da subito avuto un impatto eccellente al fantacalcio per gol e media voto. In generale adattarsi subito non è semplice e una serie di acquisti totalmente nuovi può avere un effetto boomerang. Per "totalmente nuovi" intendiamo i volti che arrivavano dal mercato estero e non i passaggi di maglia all'interno della Serie A. Vediamo di rinfrescare la memoria ai vari fantallenatori con qualche numero: da Diao a Ganvoula, passando per certezze di quest'anno e altre meteore
DA BENZEMA A LOOKMAN: GLI ACQUISTI ALL'ESTERO
FLORINEL COMAN - CAGLIARI
Attaccante preso dall' Al Gharafa, si era presentato subito con un +3 al Parma che aveva portato in dote una vittoria per i rossoblù e tanti sorrisi sui volti dei fantallenatori. Poi però...
- Gare con voto: 8
- Gol: 1
- Media voto: 5,88
ASSANE DIAO - COMO
La squadra di Cesc Fabregas era stata la più attiva 12 mesi fa. Mercato di riparazione imponente con gli arrivi di Butez, Ikoneé, Dele Alli e altri giocatori che oggi sono ancora nelle rose dei fantamanager. Come dimenticare l'impatto di Diao. Un jolly invernale che ha cambiato la stagione di tutti
- Gare con voto: 14
- Gol: 7
- Media punti: 8,07
TASOS DOUVIKAS - COMO
Tra gli arrivi di gennaio in riva al Lago, c'è stato anche quello dell'ex attaccante del Celta che in questa stagione ha svoltato. Non facciamoci influenzare dai numeri odierni e torniamo a 12 mesi fa quando ci stavamo chiedendo: "Ma sto Douvikas è da prendere? Avrà subito un buon impatto?" Ecco i suoi numeri
- Gare con voto: 12
- Gol: 2 (con 2 assist)
- Media voto: 6,17
- Media punti: 6,79
MAXWEL CORNET - GENOA
Dalla Premier alla Serie A. Cornet era stato forse uno di quei giocatori poco considerati dai vari fantallenatori. Giusto un pensiero di acquisto "doppione" per quel che riguarda l'attacco. Partito bene è stato poi frenato da prolemi fisici. Chissà dove sarebbe oggi senza gli stop forzati che, dal suo arrivo in Italia, gli hanno già fatto perdere oltre 20 gare. Il girone di ritorno del 2024-2025 lo chiuse così
- Gare con voto: 6
- Gol: 2 (con un assist)
- Media punti: 7,25
RANDAL KOLO MUANI - JUVENTUS
Uomo mercato della Juventus nelle ultime 3 sessioni: la prima, un anno fa esatto, arrivò senza problemi. L'avventura bis doveva essere quella estiva ma niente. Anche nelle ultime settimane i bianconeri hanno provato l'affondo ma i fantallenatori che avevano preparato il libretto degli assegni, sono rimasti anche loro a bocca asciutta
- Gare con voto: 16
- Gol: 8
- Media punti: 7,81
KONAN N'DRI - LECCE
L'esterno arrivò dal Lovanio. Curiosità: in Belgio era compagno di squadra del mitico Chukwubuikem Ikwuemesi che tanti fantallentori ricordano bene. N'Dri e Karlsson dal Bologna dovevano dare una "sveglia" all'attacco del Lecce che, fino a gennaio, aveva già all'attivo 10 gare senza gol segnati
- Gare con voto: 7
- Gol: 0
- Media voto: 5,93
SANTIAGO GIMENEZ - MILAN
Acquisto economicamente impattante per il Diavolo. Pezzo forte nelle varie aste di riparazione. Aspettative alte. Numeri che alla fine saranno da una parte accettati e dall'altra criticati. Gimenez dopo due reti di fila ha avuto una flessione della media voto non certo trascurabile. Dalla 30ma in poi, solo una presenza da titolare. Le altre tutte da subentrato
- Gare con voto: 12
- Gol: 5
- Media voto: 5,79
- Media punti: 6,67
JOAO FELIX - MILAN
Altro volto noto che sbarcava in Serie A dalla Premier League. Il dibattito sull'effettiva utilità del suo acquisto da parte del Milan si era acceso fin da subito. Una buonissima prestazione in Coppa Italia aveva fatto pendere la bilancia su un "sì" fantacalcistico. Le cartucce, in campionato, le aveva lasciate per le ultimissime giornate. Ecco il suo percorso 24-25 dopo l'arrivo in Serie A
- Gare con voto: 12
- Gol: 2
- Media voto: 6,08
SILVERE GANVOULA - MONZA
Un Monza in grande, grandissima difficoltà aveva provato a rivoluzionare la propria rosa a gennaio. Da Urbanski ad Akpa Akpro, passando per Castroilli, Palacios e Ganvoula. Il congolese arrivava dallo Young Boys con il quale aveva fatto registrare 10 presenze nella Champions 24-25. A Monza niente bonus
- Gare con voto: 7
- Gol: 0
- Media voto: 5,29
MATEO PELLEGRINO - PARMA
Il tempo vola talmente in fretta che forse in pochi ricordano che Mateo Pellegrino arrivò, con Ondrejka, nel mercato di gennaio (ricordate l'attacco del Parma ad agosto 2024?). L'argentino esordì alla 28ma giornata ma l'impatto fu di quelli che non si dimenicano. Doppietta e un fantastico 13,5 come punteggio fanta. La media poi, fisiologicamente, si abbassò
- Gare con voto: 11
- Gol: 3
- Media voto: 6,09
ELJIF ELMAS - TORINO
Caso utile da studiare visto che nella sessione invernale 25-26 ex Serie A sono tornati disponibili al fantacalcio e quindi capire l'impatto di chi, dall'estero, torna in un campionato già provato può essere utilissimo come confronto. Elmas ebbe davvero un impatto notevole. A Torino giocò in più ruoli facendo sempre il suo
- Gare con voto: 13
- Gol: 4
- Media voto: 6,31
DANIEL FILA - VENEZIA
Il classe 2022 proveniente dallo Slavia Praga aveva sommato appena 4 presenze e un gol da agosto a gennaio 2024 in Repubblica Ceca. Nella 32ma giornata arrivano sia il primo gol che il primo rosso nella vittoria 1-0 contro il Monza. Nonostante i bonus, la sua media punti resterà sotto la sufficienza
- Gare con voto: 10
- Gol: 2
- Media punti: 5,95
- Media voto: 5,5