Introduzione

La sessione invernale si è chiusa e siamo a ridosso dell'asta di riparazione del fantacalcio. Tanti i nomi "nuovi" arrivati in Serie A dall'estero. C'è chi è conosciuto (e ambito) e chi invece va visionato e studiato. Non c'è molto tempo per appuntarsi tutto e il rischio di prendere qualche "granchio" è alto. Soprattutto nei ruoli che contano. La vera domanda è: che impatto possono avere gli arrivi dalla sessione invernale di calciomercato?



Ricordate quel che è accaduto lo scorso anno? Gli arrivi, i numeri, le vostre spese all'asta. Ci sono davvero pochi giocatori che hanno fin da subito avuto un impatto eccellente al fantacalcio per gol e media voto. In generale adattarsi subito non è semplice e una serie di acquisti totalmente nuovi può avere un effetto boomerang. Per "totalmente nuovi" intendiamo i volti che arrivavano dal mercato estero e non i passaggi di maglia all'interno della Serie A. Vediamo di rinfrescare la memoria ai vari fantallenatori con qualche numero: da Diao a Ganvoula, passando per certezze di quest'anno e altre meteore



DA BENZEMA A LOOKMAN: GLI ACQUISTI ALL'ESTERO