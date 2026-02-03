Introduzione
In certi casi abbiamo dovuto alzare non poco il prezzo d'asta per portarceli a casa. La prima parti di stagione ha definito i termini: numeri e cognomi alla mano, adesso abbiamo più certezze. Ovviamente il mercato sposterà poco le varie gerarchie ma per scambi o svincoli tenete da conto l'attuale lista per primi rigoristi di ogni squadra. A proposito: in alcuni casi non è ancora dato sapere chi sia il secondo
Nella nostra gallery aggiornata, per ogni squadra avrete il numero di rigori totali, i tiratori con relativi gol o errori e gli eventuali secondi o terzi in gerarchia
COME CAMBIANO LE 20 DI A DOPO IL MERCATO INVERNALE
Quello che devi sapere
Atalanta
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 2
- Segnati =>2
- Tiratori => Scamacca (2)
Gerarchia
- Scamacca
- Krstovic / De Ketelaere
Bologna
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 4
- Segnati => 3
- Tiratori => Orsolini (4 con 1 errore)
Gerarchia
- Orsolini
- Ferguson/Bernardeschi
Cagliari
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 1
- Segnati => 1
- Tiratori => Belotti (attualmente infrotunato)
Gerarchia
- Gaetano
- Kilicsoy/Esposito
Como
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 6
- Segnati => 3
- Tiratori => Nico Paz (0/2), Morata (0/1), Da Cunha (2/2), Douvikas (1/1/
Gerarchia
- Da Cunha
- Douvikas/Morata
Cremonese
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 2
- Segnati => 2
- Tiratori => De Luca e Bonazzoli
Gerarchia
- Bonazzoli
- Vardy/Vandeputte
Fiorentina
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 5
- Segnati => 5
- Tiratori => Gudmundsson (3/3), Kean (1/1), Mandragora (1/1)
Gerarchia
- Gudmundsson
- Kean/Mandragora
Genoa
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 5
- Segnati => 2
- Tiratori => Malinovskyi (2/2), Colombo (1/1), Cornet (0/1), Stanciu (0/1)
Gerarchia
- Malinovskyi
- Colombo
Inter
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 5
- Segnati => 4
- Tiratori => Calhanoglu (3/4), Zielinski (1/1)
Gerarchia
- Calhanoglu
- Zielinski
Juventus
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 4
- Segnati => 2
- Tiratori => Yildiz (1/2), Vlahovic (1/1 ma attualmente infortunato), David (0/1)
Gerarchia
- Yildiz
- Locatelli/David
Lazio
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 4
- Segnati => 4
- Tiratori => Cataldi (2/2), Pedro (2/2)
Gerarchia
- Cataldi
- Pedro/Zaccagni (con il secondo attualmente infortunato)
Lecce
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 1
- Segnati => 0
- Tiratori => Camarda (0/1)
Gerarchia
- Stulic/Berisha
- Cheddira
Milan
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 5
- Segnati => 4
- Tiratori => Leao (2/2), Nkunku (2/2), Pulisic (0/1)
Gerarchia
- Nkunku
- Leao/Pulisic
Napoli
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 3
- Segnati => 3
- Tiratori => De Bruyne (3/3 ma attualmente infortunato)
Gerarchia
- Lukaku/Hojlund
- McTominay
Parma
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 2
- Segnati => 2
- Tiratori => Pellegrino (1/1), Benedyczak (1/1)
Gerarchia
- Pellegrino
- Benedyczak/Bernabé
Pisa
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 6
- Segnati => 5
- Tiratori => Nzola (2/3), Moreo (1/1), Cuadrado (1/1), Tramoni (1/1)
Gerarchia
- Tramoni
- Moreo/Durosinmi
Roma
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 3
- Segnati => 2
- Tiratori => Pellegrini (2/2), Dybala (0/1)
Gerarchia
- Dybala
- Pellegrini/Malen
Sassuolo
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 3
- Segnati => 2
- Tiratori => Berardi (2/2), Pinamonti (0/1)
Gerarchia
- Berardi
- Pinamonti/Nzola
Torino
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 5
- Segnati => 3
- Tiratori => Vlasic (3/3), Asllani (0/1), Zapata (0/1)
Gerarchia
- Vlasic
- Zapata
Udinese
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 3
- Segnati => 3
- Tiratori => Davis (3/3)
Gerarchia
- Davis
- Zaniolo/Ekkelenkamp
Verona
Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026
- Tirati => 2
- Segnati => 2
- Tiratori => Orban (2/2)
Gerarchia
- Orban
- Serdar/Sarr