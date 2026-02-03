Offerte Sky
Rigoristi Serie A, gli specialisti dal dischetto da prendere all'asta di riparazione

Fantacalcio

Introduzione

In certi casi abbiamo dovuto alzare non poco il prezzo d'asta per portarceli a casa. La prima parti di stagione ha definito i termini: numeri e cognomi alla mano, adesso abbiamo più certezze. Ovviamente il mercato sposterà poco le varie gerarchie ma per scambi o svincoli tenete da conto l'attuale lista per primi rigoristi di ogni squadra. A proposito: in alcuni casi non è ancora dato sapere chi sia il secondo

Nella nostra gallery aggiornata, per ogni squadra avrete il numero di rigori totali, i tiratori con relativi gol o errori e gli eventuali secondi o terzi in gerarchia

COME CAMBIANO LE 20 DI A DOPO IL MERCATO INVERNALE

Quello che devi sapere

Atalanta

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 2
  • Segnati =>2
  • Tiratori => Scamacca (2)


Gerarchia

  1. Scamacca
  2. Krstovic / De Ketelaere

1/20

Bologna

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 4
  • Segnati => 3
  • Tiratori => Orsolini (4 con 1 errore)


Gerarchia

  1. Orsolini
  2. Ferguson/Bernardeschi

2/20
Cagliari

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 1
  • Segnati => 1
  • Tiratori => Belotti (attualmente infrotunato)


Gerarchia

  1. Gaetano
  2. Kilicsoy/Esposito

3/20

Como

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 6
  • Segnati => 3
  • Tiratori => Nico Paz (0/2), Morata (0/1), Da Cunha (2/2), Douvikas (1/1/


Gerarchia

  1. Da Cunha
  2. Douvikas/Morata

4/20
Cremonese

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 2
  • Segnati => 2
  • Tiratori => De Luca e Bonazzoli


Gerarchia

  1. Bonazzoli
  2. Vardy/Vandeputte

5/20

Fiorentina

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 5
  • Segnati => 5
  • Tiratori => Gudmundsson (3/3), Kean (1/1), Mandragora (1/1)


Gerarchia

  1. Gudmundsson
  2. Kean/Mandragora

6/20
Genoa

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 5
  • Segnati => 2
  • Tiratori => Malinovskyi (2/2), Colombo (1/1), Cornet (0/1), Stanciu (0/1)


Gerarchia

  1. Malinovskyi
  2. Colombo

7/20

Inter

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 5
  • Segnati => 4
  • Tiratori => Calhanoglu (3/4), Zielinski (1/1)


Gerarchia

  1. Calhanoglu
  2. Zielinski

8/20
Juventus

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 4
  • Segnati => 2
  • Tiratori => Yildiz (1/2), Vlahovic (1/1 ma attualmente infortunato), David (0/1)


Gerarchia

  1. Yildiz
  2. Locatelli/David

9/20

Lazio

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 4
  • Segnati => 4
  • Tiratori => Cataldi (2/2), Pedro (2/2)


Gerarchia

  1. Cataldi
  2. Pedro/Zaccagni (con il secondo attualmente infortunato)

10/20
Lecce

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 1
  • Segnati => 0
  • Tiratori => Camarda (0/1)


Gerarchia

  1. Stulic/Berisha
  2. Cheddira

11/20

Milan

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 5
  • Segnati => 4
  • Tiratori => Leao (2/2), Nkunku (2/2), Pulisic (0/1)


Gerarchia

  1. Nkunku
  2. Leao/Pulisic

12/20
Napoli

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 3
  • Segnati => 3
  • Tiratori => De Bruyne (3/3 ma attualmente infortunato)


Gerarchia

  1. Lukaku/Hojlund
  2. McTominay

13/20

Parma

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 2
  • Segnati => 2
  • Tiratori => Pellegrino (1/1), Benedyczak (1/1)


Gerarchia

  1. Pellegrino
  2. Benedyczak/Bernabé

14/20
Pisa

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 6
  • Segnati => 5
  • Tiratori => Nzola (2/3), Moreo (1/1), Cuadrado (1/1), Tramoni (1/1)


Gerarchia

  1. Tramoni
  2. Moreo/Durosinmi

15/20

Roma

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 3
  • Segnati => 2
  • Tiratori => Pellegrini (2/2), Dybala (0/1)


Gerarchia

  1. Dybala
  2. Pellegrini/Malen

16/20
Sassuolo

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 3
  • Segnati => 2
  • Tiratori => Berardi (2/2), Pinamonti (0/1)


Gerarchia

  1. Berardi
  2. Pinamonti/Nzola

17/20

Torino

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 5
  • Segnati => 3
  • Tiratori => Vlasic (3/3), Asllani (0/1), Zapata (0/1)


Gerarchia

  1. Vlasic
  2. Zapata

18/20
Udinese

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 3
  • Segnati => 3
  • Tiratori => Davis (3/3)


Gerarchia

  1. Davis
  2. Zaniolo/Ekkelenkamp

19/20

Verona

Dato sui rigori in campionato aggiornato a inizio febbraio 2026 

  • Tirati => 2
  • Segnati => 2
  • Tiratori => Orban (2/2)


Gerarchia

  1. Orban
  2. Serdar/Sarr

20/20
